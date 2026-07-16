California Fitness & Yoga: Tái cấu trúc có chọn lọc, hướng tới sống khỏe chủ động

TP.HCM, tháng 7.2026 - California Fitness & Yoga (California) hôm nay công bố chiến lược phát triển cho chu kỳ tiếp theo, với định hướng chuyển dịch từ một doanh nghiệp fitness truyền thống trở thành nền tảng sống khỏe chủ động. Chiến lược tập trung vào nâng cao chất lượng trải nghiệm, tăng hiệu quả vận hành và phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, cá nhân hóa và phù hợp hơn với nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng đô thị.

Sau gần hai thập kỷ đồng hành cùng người Việt trên hành trình rèn luyện sức khỏe, California bước vào một giai đoạn phát triển mới. Thay vì ưu tiên mở rộng mạng lưới theo chiều rộng, doanh nghiệp sẽ tập trung đầu tư chiều sâu vào các trung tâm có tiềm năng phát triển dài hạn, các mô hình dịch vụ thế hệ mới, năng lực chuyên môn, công nghệ và trải nghiệm hội viên.

Định hướng này phản ánh sự thay đổi rõ nét của thị trường chăm sóc sức khỏe. Người dùng ngày nay không chỉ tìm kiếm một không gian tập luyện, mà kỳ vọng một hành trình chăm sóc sức khỏe xuyên suốt hơn: từ vận động, phục hồi, dinh dưỡng và quản lý lối sống đến các giải pháp hỗ trợ sức khỏe chủ động.

"Chúng tôi tin rằng giá trị của một thương hiệu fitness và wellness không được đo bằng số lượng địa điểm đơn thuần, mà bằng chất lượng trải nghiệm, năng lực đồng hành và tác động tích cực mà thương hiệu đó tạo ra cho người dùng mỗi ngày", đại diện Ban Giám đốc California Fitness & Yoga chia sẻ. "Chu kỳ phát triển tiếp theo sẽ là giai đoạn California đầu tư mạnh hơn vào những mô hình có giá trị dài hạn, đồng thời xây dựng một hành trình minh bạch, nhất quán và đáng tin cậy hơn cho hội viên".

Chiến lược tập trung vào nâng cao chất lượng trải nghiệm, tăng hiệu quả vận hành và phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, cá nhân hóa và phù hợp hơn với nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng đô thị

Bốn định hướng trọng tâm cho giai đoạn phát triển mới

Mở rộng vai trò của California trong hành trình sống khỏe của người dùng

California định hướng trở thành "cửa ngõ" kết nối người dùng với hệ sinh thái sống khỏe chủ động, bao gồm vận động, phục hồi thể chất, dinh dưỡng, sức khỏe tinh thần, chăm sóc sắc đẹp và các giải pháp hỗ trợ phòng ngừa. Theo đó, California không chỉ là nơi tập luyện mà hướng tới đồng hành cùng người dùng trong quá trình xây dựng và duy trì một lối sống khỏe mạnh, bền vững.

Tập trung đầu tư vào các mô hình và trải nghiệm tạo ra giá trị dài hạn

Nguồn lực sẽ được ưu tiên cho những trung tâm, dịch vụ và sản phẩm có khả năng đáp ứng tốt hơn nhu cầu wellness đang phát triển của thị trường. Trọng tâm là các mô hình tích hợp giữa tập luyện, đánh giá thể chất, coaching, phục hồi và hành trình chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa; đồng thời tiếp tục nâng chuẩn hạ tầng, chất lượng vận hành và năng lực chuyên môn tại các địa điểm trọng điểm.

Thiết lập chuẩn mực trải nghiệm minh bạch và nhất quán hơn

California sẽ tiếp tục chuẩn hóa toàn bộ hành trình khách hàng, từ tư vấn, chính sách sản phẩm, bán hàng, vận hành câu lạc bộ, chất lượng huấn luyện đến chăm sóc sau bán. Doanh nghiệp hướng tới một trải nghiệm trong đó khách hàng hiểu rõ quyền lợi, lựa chọn đúng sản phẩm phù hợp với nhu cầu và nhận được sự hỗ trợ xuyên suốt trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Ứng dụng công nghệ và dữ liệu cho chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa

Trong giai đoạn tới, California sẽ đầu tư vào các nền tảng công nghệ, dữ liệu luyện tập và công cụ hỗ trợ quản lý hành trình sức khỏe. Mục tiêu là giúp người dùng tiếp cận các chính sách sản phẩm rõ ràng hơn, hành trình dịch vụ phù hợp hơn với từng nhu cầu và những giải pháp theo dõi, duy trì thói quen sống khỏe hiệu quả hơn.

Các chương trình trọng điểm

Để hiện thực hóa chiến lược trên, California sẽ triển khai một số chương trình đầu tư trọng điểm trong thời gian tới.

Trước hết, California One Life Flagship tại Thảo Điền dự kiến được đưa vào hoạt động như một hình mẫu cho định hướng mới của California. Mô hình tích hợp luyện tập, phục hồi, đánh giá thể chất, coaching và các giải pháp wellness cá nhân hóa trong cùng một không gian, nhằm hỗ trợ người dùng xây dựng hành trình sống khỏe toàn diện hơn.

California One Life Flagship tại Thảo Điền - Nơi khách hàng có thể trải nghiệm chăm sóc sức khỏe chủ động và tích hợp công nghệ vào hành trình tập luyện

Song song đó, California sẽ từng bước triển khai mô hình lựa chọn dịch vụ linh hoạt hơn, với thông tin sản phẩm, quyền lợi và giá bán được minh bạch hóa. Các gói quyền truy cập cơ bản cùng những dịch vụ lựa chọn theo nhu cầu sẽ được thí điểm tại một số điểm phù hợp, giúp khách hàng có thêm lựa chọn theo mục tiêu tập luyện, nhu cầu trải nghiệm và ngân sách cá nhân. Nền tảng thương mại điện tử cũng sẽ được phát triển theo lộ trình để nâng cao sự thuận tiện và tính xuyên suốt trong hành trình khách hàng.

California cũng đẩy mạnh xây dựng Liên minh Chăm sóc Sức khỏe Chủ động, kết nối với các đối tác có chuyên môn trong lĩnh vực phục hồi chức năng, vật lý trị liệu, dinh dưỡng, giáo dục, công nghệ sức khỏe và cộng đồng thể thao. Mục tiêu của sáng kiến là mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp chuyên sâu cho hội viên thông qua những hành trình hợp tác thực chất như chương trình tư vấn, sàng lọc, workshop chuyên đề, referral pathway và ưu đãi dịch vụ.

Bên cạnh đó, chương trình California và Sống khỏe Thành thị sẽ đưa tinh thần sống khỏe ra ngoài không gian câu lạc bộ thông qua các cộng đồng chạy bộ, yoga, mobility, đạp xe, luyện tập sức bền; chuỗi workshop về sức khỏe chuyển hóa, chăm sóc cột sống, tập luyện cho cư dân đô thị lớn.

Các hoạt động thể chất ngoài trời được hưởng ứng tích bởi cộng đồng đam mê luyện tập

Tối ưu mạng lưới hoạt động, bảo đảm quyền lợi hội viên

Song song với các khoản đầu tư mới, California đang thực hiện rà soát và tái cấu trúc có chọn lọc mạng lưới hoạt động, nhằm bảo đảm nguồn lực được phân bổ hiệu quả hơn cho các ưu tiên chiến lược trong giai đoạn tiếp theo.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới California sẽ lần lượt dừng hoạt động tại các câu lạc bộ gồm AMU (P.Tân Sơn Nhì) và GVC (P.Gò Vấp) tại TP.HCM; PCH (P.Cầu Giấy) và CPT (P.Cửa Nam) tại Hà Nội. Quyết định được đưa ra cùng lúc với việc rà soát về kết thúc thời hạn hợp đồng cho thuê địa điểm, cũng như quy hoạch đầu tư, mô hình vận hành và định hướng phát triển dịch vụ của toàn hệ thống tại khắp các tỉnh, thành chủ lực.

Việc điều chỉnh này là một phần của quá trình tái phân bổ nguồn lực, để California tập trung đầu tư vào các mô hình trung tâm thế hệ mới, nâng cấp năng lực vận hành, chuẩn hóa trải nghiệm dịch vụ, phát triển nền tảng công nghệ và mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe chủ động.

California khẳng định việc điều chỉnh mạng lưới sẽ được triển khai theo lộ trình có trách nhiệm, với ưu tiên cao nhất là bảo vệ quyền lợi và duy trì hành trình tập luyện của hội viên. Toàn bộ hội viên đang sử dụng dịch vụ tại các câu lạc bộ thuộc diện điều chỉnh sẽ được đội ngũ California chủ động liên hệ và hỗ trợ chuyển đổi sang các câu lạc bộ phù hợp trong hệ thống, theo nguyên tắc bảo đảm quyền lợi tương đương hoặc cao hơn và không phát sinh chi phí chuyển đổi.

Với chiến lược tái cấu trúc có chọn lọc, California Fitness & Yoga hướng tới một giai đoạn phát triển vững chắc hơn: Tập trung hơn vào chất lượng, rõ ràng hơn trong trải nghiệm và có năng lực tốt hơn để đồng hành cùng người Việt trên hành trình sống khỏe chủ động.