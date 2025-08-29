Calisa ra mắt hai bộ sưu tập độc quyền bánh trung thu năm 2025.

Hai bộ sưu tập độc quyền mang chủ đề "Kỳ Bảo Huyền Sa" và "Huyền Đông". Cả hai đều được đầu tư công phu, vừa có giá trị thưởng thức, vừa có giá trị trưng bày và lưu giữ. Bộ sưu tập "Kỳ Bảo Huyền Sa" lấy cảm hứng từ hình ảnh một ốc đảo huyền bí giữa lòng thành cổ phương Đông, nơi những báu vật ẩn giấu vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ bất chấp nắng gió và khắc nghiệt của đại mạc. Calisa muốn gửi gắm thông điệp: giá trị đích thực luôn tỏa sáng, bền vững qua thời gian. Điểm nhấn đặc biệt của bộ sưu tập này chính là 2 mẫu hộp cao cấp làm từ gỗ bọc da sang trọng, tinh xảo trong từng chi tiết. Không chỉ là hộp bánh, sau mùa Trung thu, khách hàng có thể tái sử dụng như một chiếc hộp đựng trang sức, phụ kiện cao cấp – món quà vừa ý nghĩa, vừa thực tiễn.

Bộ sưu tập "Huyền Đông" ca ngợi tinh thần kiên cường, luôn vươn dậy từ gian khó để mở ra một khởi đầu rực rỡ. Đây là thông điệp mà Calisa muốn gửi gắm đến khách hàng: mỗi chúng ta đều có một "Huyền Đông" để trở về, để khởi đầu lại và để vươn xa hơn.

Bộ sưu tập "Huyền Đông" được thiết kế với nhiều mẫu hộp đa dạng, phù hợp cho nhu cầu quà tặng phổ thông nhưng vẫn giữ trọn vẹn sự sang trọng. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa giá trị thẩm mỹ – tính tiện ích – giá thành hợp lý, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn theo ngân sách và mục đích biếu tặng.

Giá dao động từ: 1 triệu đến 1,5 triệu đồng/hộp. Calisa sẽ chiết khấu lên đến 25% cho đơn hàng số lượng lớn.

Mua hàng trực tiếp tại:

1- Quầy bánh Calisa tại Thiso Mall Sala

Số 10 Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Thủ Đức, TP.HCM

2- Quầy bánh Calisa tại Parc Mall

547-549 Tạ Quang Bửu, phường Chánh Hưng, TP.HCM

Liên lạc Hotline: 0822680168