Theo ComicBook, Activision đã lên kế hoạch cho tương lai của Call of Duty đến tận năm 2027. Được biết, Call of Duty là một thương hiệu game đầy sức mạnh chưa từng có dấu hiệu chậm lại kể từ khi phát hành vào 20 năm trước. Mặc dù đã có một số lo ngại về khả năng sáng tạo và trạng thái của trò chơi, nhưng ở cấp độ thương mại, Call of Duty vẫn có quy mô lớn hơn bao giờ hết.

Modern Warfare 2 của năm ngoái là trò chơi được ra mắt với quy mô lớn nhất của thương hiệu cho đến nay. Đây là một bản phát hành ấn tượng và đã duy trì được xu hướng bán chạy nhất trong năm của thương hiệu, điều này khá ấn tượng khi nó phát hành trong hai tháng cuối năm và vẫn đánh bại mọi trò chơi khác.

Call of Duty được lên kế hoạch đến tận năm 2027 ACTIVISION

Với tất cả những điểm ấn tượng đã mang lại, tương lai của Call of Duty rõ ràng đã được Activision lên kế hoạch cẩn thận. Trong một cuộc phỏng vấn mới với GamesBeat, chủ tịch Rob Kostich của Activision tiết lộ rằng công ty có kế hoạch phát triển trò chơi cho đến năm 2027. Kostich cho biết rằng công ty luôn đánh giá cách họ tiến lên và đã học được rất nhiều bài học trong 20 năm qua.

Trò chơi năm nay, Call of Duty: Modern Warfare 3, sẽ được xây dựng dựa trên nền tảng của trò chơi năm ngoái và chọn lọc từ quá khứ với các phiên bản được làm lại của bản đồ Modern Warfare 2 gốc. Liệu cộng đồng hâm mộ có thể mong đợi nhiều trò chơi Call of Duty hơn theo hướng này trong những năm tới hay không vẫn còn phải chờ xem.

Ngoài ra, cũng không rõ liệu Microsoft có thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào đối với nhượng quyền này hay không, nếu việc mua lại Activision được thực hiện thành công vào cuối tháng này.