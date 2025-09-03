'Cầm cương' SUV thể thao Maserati Grecale Modena có khó?

Trong nhiều thập kỷ, Maserati gắn với hình ảnh xe sang mang cảm giác lái thể thao cực đoan, đầy phấn khích giúp người lái bùng nổ sau vô-lăng nhưng không dễ thuần phục. Từ khi Maserati Grecale xuất hiện như một kỷ nguyên mới của hãng xe sang đến từ Ý, câu hỏi thường được nhắc tới là liệu "cầm cương" một chiếc SUV thể thao có khó hay không.

Có đến 65% người dùng Maserati Grecale là nữ giới ẢNH: CHÍ TÂM

Câu trả lời phản ánh rõ qua doanh số của mẫu xe này, khi có tới 65% người dùng Maserati Grecale là nữ giới. Tỷ lệ này rất đáng chú ý, bởi nó cho thấy Maserati đã thành công trong việc mở rộng tệp khách hàng, từ tín đồ đam mê tốc độ cho đến những người muốn sở hữu một chiếc SUV hạng sang tinh tế, dễ sử dụng hàng ngày.

Kỷ nguyên mới của hãng xe Ý nằm ở Maseati Grecale

Trong quá khứ, Maserati từng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ Ferrari khi sử dụng chung nền tảng động cơ. Nhưng bước sang kỷ nguyên mới, hãng xe Ý đã lựa chọn con đường tự chủ với động cơ Nettuno V6 Twin-Turbo trên siêu xe MC20 như một lời khẳng định về năng lực phát triển độc lập. Từ đó, Maserati bước vào lộ trình điện khí hóa, từ mild hybrid (xe hybrid trang bị động cơ điện và động cơ đốt trong) cho đến EV (xe điện) và chính Grecale là mẫu xe quan trọng trong giai đoạn chuyển mình này.

Grecale mang đậm triết lý thiết kế của Maserati nhưng gần gũi, nhắm đến nhiều tệp khách hàng

ẢNH: CHÍ TÂM

Điểm đặc biệt của Grecale là hãng xe Ý đã dung hòa được hai thái cực, vừa giữ bản sắc vận hành thể thao, bùng nổ; vừa mở ra trải nghiệm gần gũi, thực dụng hơn. Thông điệp "Everyday Exceptional" không chỉ là khẩu hiệu mà còn được hiện thực hóa trên Grecale, đặc biệt ở bản Modena.

Mang trọn vẹn chất Ý trong thiết kế, ngoại hình Grecale sang trọng với những đường cong mềm mại tạo nên phong cách thể thao, lịch lãm. Lưới tản nhiệt đặc trưng cùng logo cây đinh ba trứ danh như một lời nhắc về di sản thương hiệu xe sang nước Ý.

Lột xác khỏi ngôn ngữ thiết kế trước đây, khoang nội thất Grecale trông hiện đại với hai màn hình cảm ứng cỡ lớn, loại bỏ phần lớn nút bấm vật lý. Trên Grecale bản Modena, xe được trang bị ghế bọc da cao cấp, gỗ vân mờ, điều hòa 3 vùng độc lập, cửa sổ trời toàn cảnh và sự hiện diện của dàn loa Sonus faber danh tiếng.

Không gian nội thất Maserati Grecale bản Modena hiện đại, cao cấp

ẢNH: CHÍ TÂM

Tương tự bản GT trước đó, Grecale bản Modena sử dụng hệ động lực mild hybrid 48 Volt với động cơ 2.0 lít tăng áp kết hợp cùng mô-tơ điện, sản sinh công suất 330 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Sức mạnh này truyền qua hộp số tự động 8 cấp đến hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Nhờ đó, Grecale bản Modena có thể tăng tốc từ 0 - 100 km chỉ trong 5,3 giây.

Để sở hữu một chiếc xe sang, nhiều người quen với việc bỏ thêm chi phí để nâng cấp trang bị, tùy chọn cá nhân hóa nhưng với Maserati Grecale lại khác. Nếu khách hàng đã mua bản GT, dù bỏ thêm chi phí cũng không thể nâng cấp hệ thống treo khí nén và phuộc giảm chấn điện tử. Trong khi đó, hệ thống treo khí nén là trang bị tiêu chuẩn trên Grecale bản Modena, mang lại khả năng vận hành, cảm xúc khác biệt.

Hệ thống treo khí nén tùy chỉnh biên độ cao, thấp dựa vào 6 chế độ lái trên Maserati Grecale bản Modena ẢNH: CHÍ TÂM

Hệ thống treo khí nén trên Grecale bản Modena có thể nâng hạ trong biên độ 65 mm, đồng bộ với các chế độ lái. Ở chế độ Normal hay GT, xe giữ độ cân bằng, vận hành êm ái, phù hợp trải nghiệm lái xe nhẹ nhàng hàng ngày. Tuy nhiên, chuyển sang chế độ Aero (Thể thao trong tiếng Ý), gầm xe hạ thấp tối đa, vô-lăng xiết cứng hơn và động cơ đẩy vòng tua lên cao, nhạy hơn... lúc này người lái có thể cảm nhận rõ cảm xúc lái thể thao, mang tính cực đoan của những chiếc Maserati trước kia.

Lái trải nghiệm thực tế trên cao tốc ở chế độ Aero, tốc độ khoảng 100 km/giờ, chỉ cần dùng lẫy chuyển số trả về cấp 3, vòng tua lập tức vọt lên 6.000 - 6.500 vòng/phút, động cơ gầm rú. Nhấn thêm tí ga, Grecale bản Modena lao về phía trước như tên bắn, mạnh mẽ như cơn gió Đông Bắc vùng Địa Trung Hải. Dù ở dải tốc độ cao, biết điều tiết chân ga và tua máy, người lái dễ dàng cảm nhận cú bứt tốc ấn tượng, phấn khích đậm chất Maserati.

Không sinh ra để trở thành chiếc SUV địa hình thực thụ nhưng người Ý cũng khéo léo, biết cách tinh chỉnh hệ động lực trên Grecale để phù hợp vận hành trên địa hình xấu thông qua chế độ Off-road. Ở chế độ này, hệ thống treo nâng cao tối đa, vô-lăng nhẹ và động cơ tối ưu lực kéo để dễ dàng di chuyển cung đường xấu.

Động cơ trang bị trên Grecale bản Modena tương tự bản GT nhưng được tinh chỉnh công suất mạnh hơn ẢNH: CHÍ TÂM

Giá trị lớn nhất của hệ thống này không chỉ nằm ở khả năng thích ứng mà ở cảm xúc nó mang lại. Từ một chiếc SUV sang trọng, êm ái khi cầm lái trong phố thị, chỉ cần một thao tác chuyển chế độ trên núm xoay vô-lăng trở thành cỗ máy thể thao bùng nổ trên đường trường. Chính sự đối lập ấy tạo nên khác biệt, khiến trải nghiệm lái Grecale bản Modena vừa thân thiện, dễ chịu vừa phấn khích tột độ khi người lái muốn tận hưởng.

Điều đáng nói là Maserati đã thành công trong việc dung hòa hai góc độ tưởng chừng đối lập: sự tinh tế để phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày và đẩy lên cực đoan để thỏa mãn đam mê tốc độ. Đây chính là lý do Grecale bản Modena được nhiều người đánh giá cao.

Đánh giá xe

"Cầm cương" SUV thể thao có khó? Với Maserati Grecale bản Modena, câu trả lời là không. Chiếc SUV này không chỉ mang lại trải nghiệm lái phấn khích, đúng triết lý của hãng xe sang Ý, mà còn cho thấy sự gần gũi, thực dụng để đồng hành hàng ngày. Con số 65% người dùng nữ giới là minh chứng rõ nhất.

Khởi điểm 4,9 tỉ đồng, Grecale Modena không đơn thuần là một chiếc SUV hạng sang mà còn là cầu nối giữa di sản xe Ý và kỷ nguyên điện hóa.