Ngăn chặn từ gốc việc huy động vốn trá hình

Ngoài ra, chủ đầu tư chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán, cho thuê mua bất động sản để bảo đảm việc ký kết hợp đồng khi bất động sản đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Thỏa thuận đặt cọc phải ghi rõ giá bán, cho thuê mua bất động sản; khoản tiền đặt cọc được tính vào số tiền thanh toán lần đầu của hợp đồng kinh doanh bất động sản.

Việc thanh toán nhà hình thành trong tương lai được thực hiện theo nhiều đợt, trong đó lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng (bao gồm cả tiền đặt cọc tối đa 5%). Những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng, nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà ở.

Trước khi bên mua được cấp sổ đỏ, chủ đầu tư không được thu quá 95% giá trị hợp đồng. 5% còn lại được thanh toán sau khi người mua nhận được giấy chứng nhận hoặc tự nguyện làm thủ tục cấp giấy chứng nhận và chủ đầu tư đã bàn giao đầy đủ hồ sơ liên quan.

Hiện luật Kinh doanh bất động sản 2023 đã giới hạn tiền đặt cọc tối đa 5% giá bán, giá thuê mua và chỉ cho phép chủ đầu tư nhận đặt cọc khi bất động sản hình thành trong tương lai đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Như vậy, với quy định mới của lần sửa luật này sẽ tiếp tục siết các hình thức thu tiền có thể được sử dụng để né tránh giới hạn này.

Luật mới quy định doanh nghiệp không được nhận tiền đặt cọc từ khách hàng dưới mọi hình thức ẢNH: ĐÌNH SƠN

Không chỉ điều chỉnh quan hệ giữa chủ đầu tư và người mua, theo luật sư Trần Minh Cường, Giám đốc Công ty Luật TNHH TMC Lawyers, luật Kinh doanh bất động sản lần này còn đặt ra các điều kiện đối với hoạt động môi giới và sàn giao dịch bất động sản.

Theo đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp môi giới phải đáp ứng điều kiện về trụ sở, địa điểm hoạt động, có quy chế hoạt động và tối thiểu một cá nhân có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Người dự thi sát hạch cấp chứng chỉ phải có giấy chứng nhận hoàn thành khóa học đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới, có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Với sàn giao dịch bất động sản, luật yêu cầu phải có người quản lý, điều hành đáp ứng điều kiện; có cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm hoạt động. Có quy chế hoạt động và đăng ký tài khoản, cập nhật thông tin doanh nghiệp trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Luật cũng quy định sàn giao dịch có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ pháp lý, điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh trước khi niêm yết, cung cấp thông tin cho khách hàng. Sàn còn thực hiện hỗ trợ các bên tìm kiếm, lựa chọn bất động sản, đàm phán, ký kết hợp đồng, thanh toán và bàn giao hồ sơ, giấy tờ.

"Những quy định này nhằm ngăn chặn từ gốc việc huy động vốn trá hình, kể cả dưới hình thức đặt cọc, giữ chỗ… bảo vệ người mua trước rủi ro dự án chưa đủ pháp lý", luật sư Trần Minh Cường kỳ vọng.

Cần kiểm soát cả dòng tiền thực tế

Luật sư Hoàng Hà (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết ông ủng hộ quy định này. Bởi lâu nay không ít dự án chưa đủ điều kiện mở bán nhưng tiền của khách hàng đã được thu thông qua những thỏa thuận mang tên giữ chỗ, đăng ký nguyện vọng, thiện chí, ưu tiên mua nhà... Tên gọi có thể khác nhau nhưng bản chất vẫn là thu tiền trước để đổi lấy một lời hứa được mua bất động sản trong tương lai.

Vấn đề là cấm thu tiền giữ chỗ liệu có thực sự chặn được việc lách luật? Chủ đầu tư không trực tiếp nhận tiền nhưng công ty môi giới, sàn giao dịch hoặc một đơn vị trung gian khác đứng ra thu thì sao? Hợp đồng giữ chỗ được đổi thành hợp đồng tư vấn, hợp tác đầu tư hoặc thỏa thuận dịch vụ thì xử lý thế nào?

Nếu chỉ kiểm soát tên gọi trên giấy tờ mà không kiểm soát bản chất giao dịch và dòng tiền thực tế, quy định cấm rất dễ bị vô hiệu hóa. Nên luật sư Hoàng Hà đề xuất Nghị định, Thông tư hướng dẫn cần làm rõ các vấn đề.

Với quy định mới này được kỳ vọng sẽ bảo vệ sự an toàn tuyệt đối cho khách hàng ẢNH: ĐÌNH SƠN

Đầu tiên kiểm soát cả các khoản tiền do sàn giao dịch, công ty môi giới hoặc đơn vị phân phối thu hộ chủ đầu tư. Nếu chỉ cấm chủ đầu tư trực tiếp nhận tiền, quy định có nguy cơ bị né tránh bằng giao dịch qua bên thứ ba.

Thực tế nhiều dự án hiện nay chủ đầu tư chưa đủ điều kiện bán hàng nên lách luật bằng cách để các sàn môi giới, đối tác liên kết bán hàng thu giữ chỗ, thực chất là tiền cọc từ 50 - 100 triệu đồng.

Tiếp nữa cần phân biệt khoản tiền nhằm bảo đảm quyền mua bất động sản với các giao dịch dân sự độc lập, hợp pháp. Không phải bất cứ khoản tiền nào khách hàng chuyển cho doanh nghiệp bất động sản cũng mặc nhiên là tiền giữ chỗ trái pháp luật. Việc xác định vi phạm phải căn cứ mục đích thực tế, nội dung thỏa thuận và quan hệ giữa các bên.

Và đối với các khoản tiền đã thu trước đây, phải xem xét pháp luật tại thời điểm giao dịch, thỏa thuận cụ thể và quy định chuyển tiếp, không thể mặc nhiên áp dụng quy định mới để yêu cầu hoàn trả hoặc xử phạt.

Cũng cần lưu ý rằng, khi dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh thì việc chủ đầu tư hứa hẹn hay cam kết hoàn trả tiền giữ chỗ không đồng nghĩa với việc khách hàng chắc chắn lấy lại được tiền nếu phát sinh tranh chấp. Do vậy, luật quy định cụ thể như trên là bảo vệ tuyệt đối an toàn cho khách hàng vốn là bên yếu thế.