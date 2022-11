Cầm đồ có phải là tín dụng đen?

F88 là ai?

Để giải mã “ẩn số” này, đầu tiên cần xác định F88 có hoạt động hợp pháp? F88 được thành lập từ năm 2013, giấy phép do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp. Hoạt động chính là cung cấp các dịch vụ tài chính tiện ích, bao gồm cả các gói vay theo hình thức cầm cố tài sản. Hiện nay, F88 đã có hơn 800 phòng giao dịch phủ khắp toàn quốc. F88 đã nhiều lần nhận góp vốn từ các quỹ đầu tư quốc tế như quỹ Mekong Capital vào các năm 2018 và 2020, quỹ đầu tư Granite Oak (London) vào các năm 2019 và 2020. Mới đây nhất, hai quỹ CLSA và Lending Ark cũng cung cấp cho doanh nghiệp này khoản vay với tổng trị giá 70 triệu USD.

Vì sao F88 nhận nhiều bình luận tiêu cực?

Hiện tại, bên cạnh các dịch vụ tài chính tiện ích, F88 vẫn duy trì hoạt động cho vay cầm cố tài sản mà nhiều người vẫn gọi nôm na là cầm đồ. Cũng từ đây, nhiều luồng ý kiến trái chiều đã cho rằng dịch vụ cầm đồ của F88 là một hình thức tín dụng đen. Vậy đâu là sự thật?

Đầu tiên, cần khẳng định hoạt động cầm đồ là hợp pháp, được quy định trong luật Dân sự năm 2005 và nhiều nghị định khác nhau. Theo đó, cầm đồ là dịch vụ cho vay tiền mà người vay phải có tài sản hợp pháp để cầm cố. Đơn vị, cá nhân kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải đảm bảo nhiều điều kiện chặt chẽ. Như vậy, cầm đồ không phải là tín dụng đen - một hoạt động cho vay nặng lãi với các chỉ dấu nhận biết như không có cơ sở kinh doanh cố định, không được cấp phép; thường chỉ hoạt động trên môi trường mạng, không cần tài sản thế chấp và lãi suất có khi lên đến 1.000%/năm.

Việc cầm đồ bị hiểu là tín dụng đen đa phần xuất phát từ việc lãi suất cầm đồ thường cao hơn lãi suất ngân hàng. Về cơ bản, cơ sở cầm đồ cũng là một loại doanh nghiệp. Theo đó, trong lãi suất của họ cũng phải gồm 3 cấu phần là chi phí vốn, chi phí vận hành và chi phí quản trị rủi ro. Về chi phí vốn, khác với ngân hàng, các cơ sở cầm đồ phải huy động vốn từ các định chế tài chính, từ các quỹ đầu tư và cũng chịu lãi suất cho các khoản vay đó. Ngoài ra, chi phí quản trị rủi ro của cầm đồ cũng cao hơn so với các ngân hàng. Khi muốn vay từ ngân hàng, người vay phải xác minh địa chỉ cư trú, chứng minh thu nhập và có lịch sử tín dụng tốt. Khi không đáp ứng được các yêu cầu trên, người vay sẽ tìm đến các công ty tài chính hoặc cửa hàng cầm đồ. Việc đưa ra những điều kiện vay đơn giản hơn so với ngân hàng lại khiến các cơ sở cầm đồ đối diện với nhiều rủi ro hơn, đặc biệt là khi người vay không có khả năng trả nợ hoặc cố tình lừa đảo. Đó là lý do vì sao chi phí vay của các đơn vị cầm đồ thường bao gồm cả chi phí quản trị rủi ro, do đó sẽ nhỉnh hơn so với các ngân hàng.





Trên thực tế, mức lãi suất cho vay mà F88 hiện đang cung cấp là 1,1%/tháng, tương đương 13,2%/năm, vẫn nằm trong khung lãi suất tối đa 20%/năm mà pháp luật quy định và không cao hơn mức lãi suất tiệm cận 1%/tháng của một số ngân hàng là bao. Tuy nhiên, do đặc thù là dịch vụ cầm đồ nên ngoài phần lãi suất, người vay cần phải trả một số khoản phí nhằm bảo quản tài sản của chính mình để khi khi kết thúc hợp đồng vay, tài sản vẫn được bảo quản an toàn, nguyên vẹn. Mức phí này sẽ giảm dần theo tỉ lệ trả nợ. Điều này cũng đã được pháp luật quy định nhưng nhiều người đã tự cộng cả chi phí trên vào lãi suất và cho rằng F88 tính lãi suất cao hơn quy định pháp luật. Chính hiểu lầm này đã dẫn đến nhiều bình luận tiêu cực về một hoạt động kinh doanh hợp pháp.

F88 có phải là doanh nghiệp uy tín?

Doanh nghiệp này hiện đang tập trung vào đối tượng khách hàng là người lao động phổ thông và cam kết cung cấp các dịch vụ tài chính một cách nhanh chóng, dễ dàng, minh bạch qua đó làm thay đổi cách tiếp cận tài chính, giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Bởi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nên hàng năm, F88 được kiểm toán bởi 1 trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới là Ernst & Young và luôn phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Như vậy, có thể kết luận rằng hoạt động cầm đồ của F88 hoàn toàn không phải là tín dụng đen.