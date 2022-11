Cảm động lớp học tình thương giữa phố thị của thầy giáo trẻ

Lớp học miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được anh Đỗ Thiện Thành (30 tuổi), ngụ ở P.Bình An, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đảm nhận suốt 10 năm nay. Anh Thành hiện là Phó chủ tịch Hội đồng Đội P.Bình An.

Lớp học vì tình thầy trò

Từ 17 - 19 giờ các ngày thứ hai đến thứ sáu, lớp học tình thương Bình Thung nằm ở khuôn viên miếu Bà ấp Thượng, KP.Châu Thới, P.Bình An, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đều đặn vang lên tiếng ê a đọc bài của lũ trẻ, tiếng giảng bài của người thầy giáo hiền lành.

Lớp học của thầy giáo trẻ “không bục giảng” là nơi dạy từng con chữ, phép tính cho 80 trẻ mồ côi, nghèo khó không được đến trường. Mỗi em ở lớp học là mỗi hoàn cảnh éo le khác nhau.

“Lớp học này được mở và duy trì là do tình thương. Học trò thương thầy nên ban ngày phụ giúp gia đình, ban đêm đến lớp. Còn thầy đều đặn đến lớp vì thương học trò. Niềm vui lớn nhất của mình là giúp các em biết chữ. 10 năm qua đã có hàng trăm học sinh trưởng thành từ lớp học”, anh Thành chia sẻ.

Lớp học phân thành nhiều nhóm theo trình độ, những em mới vào được thầy kèm cặp riêng cho đến khi nắm bắt được chương trình sẽ đưa vào ngồi học cùng các bạn. “Các em rất ham học, mỗi lần đến lớp đều học hành chăm chỉ. Phụ huynh cũng yên tâm vì các em được biết con chữ. Ở lớp học đặc biệt này, các em nhỏ được dạy môn toán và tiếng Việt từ lớp 1 - 5. Ngoài học kiến thức, mình dạy cho các em bài học về đạo đức”, anh Thành cho biết.

Ròng rã 10 năm giảng dạy cho trẻ em nghèo, có biết bao câu chuyện vui buồn để lại trong ký ức của anh giáo viên luôn hết lòng vì học trò. “Có em gia đình không cho đi học mà bắt phải đi bán vé số, đi lượm ve chai hoặc theo cha mẹ mưu sinh kiếm sống. Ban ngày đi làm, đến buổi chiều các em trốn ba mẹ đi học”, Thành vừa kể vừa nhìn theo các em bước chân ra về sau khi kết thúc buổi học.





Niềm vui lớn nhất là học trò biết đọc, biết viết

“Thời gian dài theo đuổi công việc dạy học, có lúc tôi buồn, cảm thấy bất lực, vì hoàn cảnh gia đình mà một số em phải nghỉ học giữa chừng. Thương các em, tôi đến tận nhà vận động, giải thích lợi ích việc học để gia đình cho con em tiếp tục theo học”, anh Thành trăn trở Sau giờ làm việc, anh đều cố gắng đến lớp học tình thương Bình Thung để dạy học miễn phí cho các em nhỏ. Anh cũng vận động sinh viên, người có tâm tham gia dạy vào các buổi tối, dịp hè.

“Thay vì thời gian rảnh buổi tối đi cà phê, ăn uống với bạn bè, đồng nghiệp, tôi chọn dạy các em con chữ. Bởi chỉ có biết đọc, biết viết các em mới có kiến thức, vươn lên trong cuộc sống. Mình dạy học cho các em vì tấm lòng của mình, các em thường gọi mình bằng bố”, chàng trai giảng dạy ở lớp học tình thương 10 năm qua bày tỏ.

Trên hành trình gieo chữ của mình, anh Thành nhận về cho bản thân những niềm vui nho nhỏ và giản đơn. Chàng trai 9X nói: “Niềm vui của mình là mỗi ngày nhìn thấy học trò đến lớp đầy đủ, học tiến bộ từng ngày, biết đọc, biết viết, biết tính những con số đơn giản đầu đời. Sau khi học tại lớp, mình sẽ giới thiệu các em đến các trung tâm dạy nghề. Nhờ vậy, các em đã có những công việc phù hợp và ổn định”.

Ngồi nhìn các em nhỏ bước ra về sau buổi học, anh Đỗ Thiện Thành mong rằng những kiến thức học tại lớp học tình thương hôm nay sẽ giúp các em trở thành người tử tế, giúp ích cho xã hội mai sau.