Cảm động vì cách cổ vũ 'chạm trái tim' sĩ tử

Thoạt tiên, khi thấy ba tấm poster được dựng trước cổng Trường THPT chuyên Biên Hòa, Hà Nam, nhiều người ngỡ trên đó dán các nội dung quảng cáo (về các khóa học, chương trình đào tạo…) như thường thấy ở một số nơi. Tuy nhiên, khi tiến gần thì người nào cũng ngỡ ngàng rồi cảm động bởi sự cổ vũ tràn đầy tình cảm yêu thương dành cho các sĩ tử kỳ thi tốt nghiệp THPT.



Em Nguyễn Đức Dũng, học sinh lớp 12 chuyên toán, Trường THPT chuyên Biên Hòa với poster "Count down" TUẤN MINH

Count down

Poster đầu tiên có tiêu đề "Count down" (đếm ngược) là nơi dán vô số giấy nhắn đủ màu sắc, đủ màu mực, đủ loại nét chữ, với những nội dung ngắn gọn, thông điệp giản dị nhưng rất… rưng rưng. Đủ những lời nhắn nhủ với đủ sắc thái tình cảm, trong đó có cả những tình cảm rất riêng tư mà chỉ người trong cuộc mới biết ai nhắn cho ai.

"Chúc các anh chị K63 của em thi thật tốt nhé. Em không nghĩ phải xa mọi người sớm vậy. Sau này phải cười thật nhiều và nhớ về chơi với em nha". "To ML-K63A. Chúc anh đi thi bình tĩnh, tự tin, làm bài tốt, khoanh đâu trúng đấy. Nhất định đỗ NV1 và phải hạnh phúc nhé. Always beside you (luôn ở bên anh - PV)". "Phải thật thành công nhé. I love you. N.K.N. C2K63". "12 Toán cố lên". "To 12 Lý. Chúc các bạn đỗ NV1". "Đỗ HUST (ĐH Bách khoa Hà Nội - PV). Anh em HUSTER sớm có người yêu"…

Trên tấm poster này chứa đựng rất nhiều yêu thương dành cho nhau của học sinh Trường THPT chuyên Biên Hòa, Hà Nam TUẤN MINH

Poster giữa có tiêu đề "Chạm ước mơ", trên đó dán rất nhiều logo của các đại học, trường đại học: Bách khoa Hà Nội, Ngoại thương, Thương mại, Y Hà Nội, Quốc gia Hà Nội…

Poster thứ 3 có tiêu đề "Chạm trái tim", dán những lời nhắn nhủ kèm ảnh chân dung người nhắn, trong đó có nhiều lời chúc của các thầy cô giáo gửi tới học trò của mình: "…Hãy trở về đây mỗi khi các con muốn nhé. Hãy sống một cuộc đời có ý nghĩa, xứng đáng với nhưng gì cha mẹ, thầy cô và xã hội đã trao cho các con. Love all"; "Cô chúc đàn "cún con" sẽ chắp cánh bay cao, bay xa (…). Luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an các con nhé…"…

Ở poster này có cả lời nhắn nhủ của các em học sinh khóa sau, cả lời cảm tạ mái trường thân yêu của học sinh K63 (là khóa năm nay thi tốt nghiệp).

Hẹn gặp nhau ở đỉnh vinh quanh

Em Nguyễn Đức Dũng, học sinh lớp 12 chuyên toán, Trường THPT chuyên Biên Hòa, cho biết việc tổ chức làm poster trên đó dán những lời nhắn nhủ gửi đến sĩ tử kỳ thi tốt nghiệp THPT là một hoạt động có từ nhiều năm nay. "Đây là cách cổ vũ chúng em do Đoàn trường tổ chức, được các em tình nguyện viên (là học sinh khóa dưới) thực hiện. Năm ngoái em cũng có dán tin nhắn cổ vũ cho một số anh K62 mà em chơi thân", Dũng chia sẻ.

Dũng cũng chỉ vào một tin nhắn rồi cho biết đấy là đó là của một bạn trong lớp mình gửi tới các bạn trong lớp ("Sấy hết 12 toán nếu không đỗ NV1. Hẹn anh em ở đỉnh vinh quang. 88 TSA"). Dũng giải thích: "Tin nhắn ký tên người nhắn 88 TSA, đó là mức điểm kỳ thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội mà một bạn trong lớp em đạt được, bạn Hoàng Quân".

Hầu hết học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Biên Hòa, Hà Nam năm nay đều đã check in với tấm poster "Chạm ước mơ" này TUẤN MINH

Lê Trang Nhung, học sinh lớp 12 chuyên văn Trường THPT chuyên Biên Hòa, kể: "Đây là sản phẩm của các em học sinh tình nguyện, được đặt ở sảnh trong trường từ khi học sinh các lớp dưới nghỉ hè. Trong thời gian ôn thi, thỉnh thoảng chúng em lại xuống xem. Tất cả các bạn trong lớp em đều chụp ảnh check in hết với những bức poster này. Trong đó không thể thiếu bức ảnh chạm tay vào logo trường NV1 của mình ở poster Chạm ước mơ".

Nhung còn cho biết thêm: "Trong số những lời nhắn ở poster "Count down", em nhận ra có một lời nhắn gửi riêng cho mình của một em lớp dưới. Nội dung lời nhắn không có gì đặc biệt, chỉ là chúc đạt NV1 thôi, nhưng làm em rất cảm động".