Cảm hứng Địa Trung Hải trong bộ sưu tập tư dinh The Pearl

Tinh thần Địa Trung Hải giao hòa sông nước phương Nam
Bên dòng sông Vàm Cỏ Đông, The Pearl sở hữu địa thế "độc nhất vô nhị" khi vừa nhẹ nhàng uốn theo dòng chảy sông nước vừa được bao bọc bởi 3ha mặt nước từ kênh đào. Khu compound có quy mô lên đến 24ha nhưng mật độ xây dựng chỉ khoảng 17%. Phần lớn diện tích còn lại được quy hoạch tiện ích và không gian xanh đa tầng, với dải công viên ven sông, ven kênh, các công viên nhỏ (pocket park) đan cài giữa các cụm nhà.
Địa thế này khiến mỗi tư dinh The Pearl tựa như một di sản kiến trúc ẩn mình giữa thiên nhiên, mở ra tầm nhìn thoáng đãng, cảnh quan sông nước và lợi thế phong thủy đắt giá, hướng đến nhóm khách hàng yêu cầu cao về tính riêng tư và chuẩn sống cao cấp.
Trên nền thiên nhiên sông nước phóng khoáng, The Pearl nổi bật với lối thiết kế mang âm hưởng Địa Trung Hải -vùng đất của nắng, gió và luôn ngập tràn cảm hứng sống, tương đồng với tính cách hào sảng đặc trưng của phương Nam. Dưới sự "chắp bút" của Dr. Marcià Codinachs - người được mệnh danh là "Mozart của kiến trúc Địa Trung Hải", tinh thần Địa Trung Hải được dung hòa cùng chất sống phương Nam một cách tinh tế, khéo léo.
Kiến trúc The Pearl chú trọng sự bề thế, vững chắc nhưng vẫn duyên dáng, nhẹ nhàng với những mái vòm cong, ban công rộng mở, hàng hiên ngập nắng... Bảng màu, vật liệu ưu tiên tính thân thuộc, gần gũi tự nhiên. Các ngôi nhà đều sở hữu hệ cửa rộng, thoáng, đón trọn ánh sáng và năng lượng tự nhiên. Sự kết hợp ấy tạo nên một phong cách kiến trúc độc đáo, đậm chất nghệ thuật Địa Trung Hải nhưng vẫn tôn vinh dấu ấn bản địa. Ngôi nhà không chỉ là chốn trở về, mà còn là không gian mang phong cách sống riêng biệt: sang trọng nhưng vẫn gần gũi với cội nguồn bản địa.
Bên cạnh ngôn ngữ kiến trúc, tinh thần Địa Trung Hải còn được truyền tải thông qua cách quy hoạch không gian, bố trí tiện ích hợp lý. Người dân xứ Địa Trung Hải từ lâu được biết đến với lối sống khoáng đạt và thi vị: yêu thiên nhiên, dành thời gian cho các hoạt động ngoài trời. The Pearl tiếp nối tinh thần ấy, đề cao những khoảnh khắc kết nối với gia đình, cộng đồng và hòa mình vào thiên nhiên.
Dự án được kiến tạo như một "bán đảo" nghỉ dưỡng riêng biệt, với 2 clubhouse đặc quyền, hồ bơi vô cực, tuyến chèo kayak, bến du thuyền, khu yoga, khu thể thao ngoài trời… mang đến hành trình trải nghiệm đa dạng, đặc sắc với những cung bậc cảm xúc muôn màu.
Bộ sưu tập biệt thự "may đo"
Bộ sưu tập biệt thự The Pearl được "may đo" chỉn chu theo từng vị trí, diện tích và cảnh quan đặc trưng, nhằm tối ưu hóa tầm nhìn, khai thác giá trị thế đất một cách tinh tế và kiến tạo những dấu ấn độc bản, theo cá tính và gu thẩm mỹ rất riêng của từng gia chủ.
Trong đó, quỹ đất ven sông dành cho loại sản phẩm Riverfront Villa với số lượng giới hạn, diện tích lên đến hơn 900m² cùng tầm nhìn trực diện ra sông Vàm Cỏ Đông. Đây là đặc quyền dành cho những chủ nhân yêu thích sự riêng tư tuyệt đối giữa thiên nhiên nguyên bản và tìm kiếm một không gian sống xứng tầm. Nơi mỗi ngày bắt đầu bằng thanh âm của gió, nước, và lắng đọng trong ánh hoàng hôn yên bình trên sông.
Dọc theo tuyến kênh đào thơ mộng, Canal Villa đặc biệt phù hợp với những chủ nhân yêu thích sự tĩnh tại và lối sống tinh tế. Thiết kế tối ưu hướng nhìn ra mặt nước êm đềm, mỗi tư dinh tựa như một góc resort thu nhỏ, mang đến trải nghiệm sống như nghỉ dưỡng đầy thư thái.
Ở vị trí trung tâm khu compound, giữa những khu vườn nội khu đầy sức sống, Garden Villa là biểu tượng cho sự sung túc, an lành, thông qua điểm nhấn nhiều ô cửa sổ lớn, hướng ra cảnh quan xanh. Garden Villa là chốn an cư dành cho những gia đình đa thế hệ, yêu thích sự kết nối ấm cúng.
Không chỉ là những tư dinh đẳng cấp, The Pearl hướng đến sự độc bản trong trải nghiệm, gắn kết cộng đồng tinh hoa và trọn vẹn trong từng khoảnh khắc sống. Đó cũng là một phong cách sống được nuôi dưỡng qua thời gian, truyền thừa giữa các thế hệ, và tôn vinh những điều xứng đáng nhất: sự bình yên, gắn kết và chất sống có chiều sâu.
