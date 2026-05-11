Cam kết đến 2.9, TP.HCM sẽ có cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn đẹp lung linh

Với ý nghĩa vô cùng quan trọng, đoàn lãnh đạo TP.HCM do Phó chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường cùng ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cùng nhiều lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã trực tiếp thị sát công trường, chứng kiến công tác chuẩn bị cho mẻ đổ bê tông đầu tiên của bệ trụ cầu chính cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn.

Giới thiệu khái quát với lãnh đạo thành phố, ông Trần Văn Thi - Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (đơn vị tư vấn quản lý dự án) cho biết đây là một trong những trụ cầu có kích thước lớn nhất trên sông Sài Gòn hiện nay, lớn hơn cả các công trình cầu dây văng mà Ban Mỹ Thuận đã thực hiện.

Tổng diện tích bề mặt trụ khoảng 1.800 m2 , riêng mẻ đổ cho trụ TC2 này tiêu tốn tới 5.764 m3 bê tông. Khối lượng bê tông khủng này sẽ được thi công liên tục với yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt về công nghệ, nhiệt độ và chất lượng vật liệu nhằm đảm bảo độ bền, tính ổn định của kết cấu công trình.

Đặc biệt, trụ cầu được tính toán kỹ lưỡng để ngay cả khi mực nước sông xuống thấp nhất, phần đáy trụ vẫn không bị lộ ra ngoài, đảm bảo thẩm mỹ cho hình dáng "lá dừa nước" của toàn bộ công trình.

Trụ TC2 phía phường An Khánh có diện tích gần 1.892 m2, khối lượng thép sử dụng cho móng trụ lên đến 650 tấn

Theo ông Trần Văn Thi, đến nay, hạng mục cầu dẫn và đường dẫn do Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) thi công hiện đã đạt khoảng 90% tiến độ, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6.

Về phần cầu chính, Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng đang tăng tốc gia công đồng loạt tại 4 nhà máy ở An Hạ, Bình Chánh, Tây Ninh và Vũng Tàu, khối lượng hoàn thiện hiện đã vượt mốc 60%. Trên thực địa thì nhà thầu Đạt Phương đã hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi của trụ TC2 và trụ TC1, sẵn sàng việc đổ bê tông khối lớn bệ trụ TC2

"Đây được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu dự án chính thức bước vào giai đoạn thi công kết cấu chính của Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Nhà thầu Đạt Phương phấn đấu tập trung nguồn lực hoàn thành phần kết cấu mố trụ trong tháng 6, đến tháng 8 sẽ bắt đầu lai dắt dầm thép từ xưởng sản xuất tới để lắp đặt, đảm bảo mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình, đưa vào khai thác trước 2.9 theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố" - ông Trần Văn Thi thông tin.

Hiện nay, trên công trường và tại các xưởng gia công luôn duy trì hơn 250 kỹ sư, công nhân làm việc liên tục ngày đêm. Các module dầm thép cầu dẫn nặng khoảng 25 tấn cũng đang được vận chuyển xuyên đêm từ nhà máy về khu vực Thủ Thiêm bằng xe siêu trường, siêu trọng để phục vụ lắp dựng.

Tại công trường, các nhà thầu chia sẻ, quá trình thi công tuy gặp nhiều khó khăn nhưng nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía nhà đầu tư là Công ty NutiFood. Đến nay, tiến độ các hạng mục cơ bản đều đáp ứng kế hoạch. Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch NutiFood cùng các nhà thầu cam kết sẽ nỗ lực tăng ca, hoàn thành dự án đưa vào phục vụ người dân thành phố đúng dịp Quốc khánh 2.9.

Ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của các đơn vị thi công, đội ngũ kỹ sư và công nhân trên công trường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường nhấn mạnh: Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có thiết kế rất đặc biệt - hình lá dừa nước - không chỉ là công trình hạ tầng giao thông mà còn mang ý nghĩa văn hóa, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại và nâng cao chất lượng không gian công cộng cho người dân thành phố.

Đây cũng là dự án tiên phong cho hình thức đầu tư rất mới và sáng tạo của thành phố dựa trên sự hảo tâm, tấm lòng của tập thể cán bộ và công nhân viên của Tập đoàn Nutifood. Từ cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn, mô hình này đã được lan tỏa, trở thành phương thức xã hội hóa mới - BT không thanh toán. Nhiều công trình chỉnh trang đô thị của thành phố đã thu hút được sự tài trợ từ các doanh nghiệp, góp phần hoàn thiện bộ mặt đô thị, tạo tiền đề để TP.HCM phát triển trong giai đoạn mới.

Công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được Nutifood tài trợ như một món quà tri ân người tiêu dùng và người dân TP.HCM. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc - văn hóa mới của thành phố, đồng thời mở ra thêm một không gian công cộng hiện đại, góp phần nâng cao trải nghiệm đô thị và chất lượng sống cho người dân.

Dự án được khởi công vào cuối tháng 3.2025 với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng, tổng chiều dài khoảng 720m. Nhịp chính của cầu là kết cấu vòm treo dây văng dài 187m; mặt cầu bằng dầm thép có bề rộng thay đổi từ 6 - 11m. Công trình được thiết kế với tĩnh không thông thuyền rộng 80m và cao 10 m nhằm đảm bảo không gian cho giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn.

Một số hình ảnh công trường thi công dự án cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn:

