Cam kết từ ‘cha đẻ’ của thuốc ho Prospan về chất lượng sản phẩm chuẩn châu Âu

Prospan nhập khẩu dưới góc nhìn người tiêu dùng

Từ lâu, tâm lý chuộng hàng xách tay đã trở thành một phần trong thói quen của người tiêu dùng Việt. Trong đó không ít người vẫn tin rằng, thuốc ho Prospan "xách tay" từ Đức hay châu Âu về Việt Nam mới thực sự là hàng chuẩn, còn Prospan bán tại các nhà thuốc với bao bì song ngữ Anh - Việt chỉ là phiên bản được liên doanh sản xuất, dành riêng cho thị trường Việt Nam nên "không đậm đặc bằng", "nhẹ hơn" hoặc chất lượng kém hơn?

Trên thực tế, không hề có sự khác biệt về chất lượng giữa những chai thuốc ho Prospan đang được bán tại Việt Nam và tại Đức. Engelhard Arzneimittel - nhà sản xuất và cũng là "cha đẻ" của thương hiệu đã khẳng định rõ ràng: "Mỗi chai Prospan bán ra đều được sản xuất ở duy nhất 1 nhà máy của Engelhard tại Đức và mang tiêu chuẩn châu Âu". Đây là lời cam kết đanh thép của thương hiệu giúp củng cố niềm tin vào chất lượng đồng nhất của tất cả các sản phẩm thuốc ho Prospan được phân phối tại hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Tất cả các sản phẩm Prospan phân phối trên thế giới đều đạt chuẩn châu Âu

Prospan cam kết chất lượng đạt tiêu chuẩn châu Âu

Hơn một thập kỷ qua, Engelhard luôn nỗ lực mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm sức khỏe chất lượng cao. Đại diện thương hiệu cho biết, tất cả các sản phẩm thuốc ho Prospan đều được sản xuất trên cùng một dây chuyền với cùng một công thức - một hiệu quả, không có sự khác biệt giữa hàng nội địa Đức và hàng xuất khẩu.

Toàn bộ sản phẩm đều được sản xuất tại nhà máy tiêu chuẩn GMP-EU

Dù có bao bì với ngôn ngữ khác nhau nhưng tất cả các sản phẩm Prospan đều được sản xuất tại nhà máy Engelhard Arzneimittel ở Đức trên dây chuyền hiện đại theo tiêu chuẩn GMP-EU.

Nhà máy được trang bị máy móc, thiết bị hiện đại. Mọi công đoạn như chiết xuất nguyên liệu, đóng gói, in ấn bao bì đều được thực hiện trong một quy trình vô trùng khép kín, nhằm tạo ra những sản phẩm có chất lượng đồng nhất, phát huy hiệu quả tối ưu trong điều trị ho.

Nhà máy Engelhard với dây chuyền hiện đại

Chuẩn một công thức Prospan toàn cầu

Không ít người tiêu dùng nhầm tưởng sản phẩm Prospan với bao bì song ngữ Anh - Việt bán tại Việt Nam và Prospan bán tại nội địa Đức là những phiên bản khác nhau.

Thuốc ho Prospan khác bao bì nhưng cùng chung một công thức

Tuy nhiên trên thực tế, tất cả các siro ho Prospan nội địa Đức hay xuất khẩu đi hơn 100 quốc gia trên thế giới đều được sản xuất theo công thức và hàm lượng giống hệt nhau. Sự khác biệt duy nhất là ngôn ngữ và thiết kế bao bì, do được điều chỉnh để tuân thủ quy định về nhập khẩu của từng quốc gia, đồng thời giúp người dùng nước sở tại dễ dàng đọc - hiểu các thông tin cần thiết khi sử dụng. Người dùng hoàn toàn có thể yên tâm không có sự khác biệt về chất lượng và hiệu quả giữa sản phẩm bán tại Đức hay tại các quốc gia khác như Việt Nam.

Prospan nhập khẩu (trái) hay Prospan bán tại Đức (phải) đều có cùng thành phần và hàm lượng như nhau, chỉ khác về bao bì

Hiệu quả vượt trội, đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu

Siro Prospan là giải pháp trị ho hiệu quả nhập khẩu chính hãng từ CHLB Đức. Sản phẩm đã khẳng định chất lượng vượt trội thông qua hàng loạt kiểm định nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn châu Âu. Prospan có thành phần chính là lá Thường xuân chiết xuất theo quy trình đặc biệt, có tác dụng hóa lỏng chất đờm tạo ra từ quá trình viêm, đồng thời chống co thắt phế quản, nhờ đó giúp giảm ho mà không làm mất phản xạ ho tự nhiên của cơ thể.

Sản phẩm có hiệu quả vượt trội

Đặc biệt, thuốc ho Prospan không chứa đường, cồn hay phẩm màu. Sản phẩm có độ an toàn cao, phù hợp với cả trẻ sơ sinh, người lớn, người mắc bệnh tiểu đường. Nhiều chuyên gia tại Việt Nam cũng khuyến nghị người bệnh sử dụng Prospan như một giải pháp an toàn, hiệu quả cho các triệu chứng ho do viêm đường hô hấp cấp, viêm phế quản mạn tính, nhất là đối với trẻ em.

"Điều trị ho cho trẻ nhỏ không nên lạm dụng thuốc kháng sinh. Phụ huynh nên lựa chọn các loại siro thảo dược lành tính như Prospan để đảm bảo an toàn cho trẻ" - Chuyên gia khuyến cáo.

Với cam kết "một công thức - một tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu", Prospan đã thể hiện được sự minh bạch, nhất quán và uy tín trong hơn 75 năm, mang lại niềm tin trọn vẹn cho người dùng trên toàn thế giới.