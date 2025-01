Cẩm Ly bất ngờ xuất hiện 'cứu' em gái Minh Tuyết ở show âm nhạc

Minh Tuyết lo lắng khi bước vào công diễn 5 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong tập mới nhất của Chị đẹp đạp gió lên sóng tối 4.1, các "chị đẹp" trong 3 đội Tóc Tiên, Kiều Anh và Mie dồn sức bước vào đường đua thử thách về đích với 2 vòng đấu căng thẳng. Là thành viên trong đội Mie, Minh Tuyết bày tỏ sự lo âu vì đây là công diễn 5, vòng tranh tài sát với chung kết nên không còn là chặng đua để vui đùa hay tham gia với tâm thế "thua keo này ta bày keo khác". Nữ ca sĩ 7X cho rằng đội trưởng có vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt, kết nối cả đội để làm việc hiệu quả nhất.



Ở vòng đấu thứ hai, đội Mie, Minh Tuyết, Thảo Trang, Gil Lê, Ngọc Phước và Hoàng Yến Chibi trình diễn tiết mục Gone gone gone kết hợp giọng hát với trình diễn. Họ quyết định dàn dựng sân khấu thành một câu chuyện mang nét đặc trưng của văn hóa Trung Đông nhằm thu hút khán giả và cạnh tranh với 2 đối thủ khác trong đường đua. Cả đội đưa khán giả bước vào thế giới huyền bí của Nghìn lẻ một đêm với không khí vũ hội tuyển phi lộng lẫy và kể câu chuyện tình của hoàng tử xứ Ba Tư với một cô gái có trái tim ấm áp, tấm lòng nhân hậu.

Đội Mie với tiết mục Gone gone gone ẢNH: NSX

Cẩm Ly xuất hiện ở đầu tiết mục trong vai trò dẫn truyện ẢNH: NSX

Tiết mục gây bất ngờ từ phút đầu tiên khi ca sĩ Cẩm Ly xuất hiện với vai trò người dẫn truyện, hỗ trợ cho em gái Minh Tuyết và đồng đội hoàn thành tiết mục tốt nhất. Bên cạnh khách mời đặc biệt cùng phần dàn dựng hấp dẫn, tiết mục ghi điểm với phần âm nhạc mê hoặc, sôi động và những màn vũ đạo quyến rũ, hút hồn của dàn "chị đẹp" trong trang phục gợi cảm hóa những mỹ nhân Trung Đông.

Sự xuất hiện của Cẩm Ly khiến khán giả hưởng ứng nhiệt tình. Sau khi tiết mục kết thúc, Minh Tuyết xúc động thay cả đội gửi lời cảm ơn đến chị gái. Cô chia sẻ trước ngày diễn không lâu, cả nhóm lên ý tưởng có người dẫn truyện. Tuy nhiên, vì thời gian gấp rút, họ không thể mời được những diễn viên kịch hỗ trợ và suýt từ bỏ kế hoạch này. Khi chỉ còn 1 ngày để chuẩn bị, Hoàng Yến Chibi gợi ý Minh Tuyết mời Cẩm Ly "cứu nguy".

Cô kể: "Lúc đó tôi vỡ òa, tại sao mình không nghĩ đến chị của mình, người mà mình nhờ dễ nhất? Tôi gọi cho chị Tư và chị nói có một ngày làm sao sắp xếp kịp, làm sao học bài kịp? Tính chị Ly rất kỹ. Chị không làm thì thôi, làm là phải đâu ra đó. Tôi năn nỉ chị Ly xong tôi gọi cho chồng chị năn nỉ tiếp".

Minh Tuyết tiết lộ cô phải năn nỉ vợ chồng Cẩm Ly để chị gái có thể hỗ trợ cả đội trong thời gian gấp rút ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nữ ca sĩ xúc động khi được "chị Tư" giúp đỡ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dù tiết mục công phu và có sự hỗ trợ của Cẩm Ly, đội Mie vẫn không giành được chiến thắng ở đường đua. Bên cạnh tiết mục Gone gone gone, công diễn 5 của Chị đẹp đạp gió còn chứng kiến nhiều tiết mục hấp dẫn, đưa khán giả đến với các nền văn hóa trên thế giới.

Thảo Trang, Hoàng Yến Chibi và Ngọc Phước (đội Mie) trình diễn In the dark lấy cảm hứng từ giai thoại Mỵ Châu - Trọng Thủy. Bên cạnh tạo hình hút mắt, vũ đạo lôi cuốn, bộ ba gây bất ngờ khi khoe khả năng chơi nhạc cụ dân tộc. Tuy nhiên, nhóm của họ đều "trắng tay" ở hai vòng đấu ẢNH: NSX

Tuimi, Phương Thanh và Xuân Nghi (đội Kiều Anh) trình diễn Don’t you go trong vòng đua đầu tiên. Bộ ba ghi điểm với phong cách trình diễn phóng khoáng, sôi nổi, đưa khán giả lạc vào miền Viễn Tây ẢNH: NSX

Ở vòng đấu tiếp theo, Kiều Anh, Phương Thanh, Xuân Nghi, Ngọc Thanh Tâm, Thiều Bảo Trâm và Tuimi trình diễn tiết mục Em không thể. Nhóm gây ấn tượng khi kết hợp cải lương với âm nhạc hiện đại, thể hiện vũ đạo đẹp mắt. Ở công diễn 5, đội Kiều Anh giành được 1 chiến thắng ẢNH: NSX

Đội Tóc Tiên chiếm ưu thế ở công diễn 5 với hai chiến thắng. Đầu tiên là ở tiết mục Từ chối nhẹ nhàng thôi mà cô kết hợp cùng Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến và MisThy. Tiết mục mang đậm âm hưởng dân gian, có điểm nhấn là phần phổ nhạc thơ Hồ Xuân Hương thêm sự kết hợp với đàn hạc - nhạc cụ phương Tây ẢNH: NSX

Ở vòng đấu tiếp theo, Dương Hoàng Yến, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh (đội Tóc Tiên) đem không khí tưng bừng của lễ hội Thái Lan lên sân khấu. Tiết mục Ngày không anh mang nét vui tươi, dí dỏm, gây bất ngờ khi có sự hỗ trợ của Hậu Hoàng ("chị đẹp" vừa bị loại ở vòng trước) ẢNH: NSX