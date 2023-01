Cẩm Ly, Hiền Thục không hài lòng khi thí sinh hát bolero sai nhịp

Mở màn đêm thi là ca khúc Câu hò bên bờ Hiền Lương do Tuệ Trinh và An Phương trình bày. Hai thí sinh đều là sinh viên Nhạc viện TP.HCM nên hát rất “quyện” khiến ban giám khảo hài lòng, đặc biệt là giám đốc âm nhạc Minh Vy. Nam nhạc sĩ nhận xét: “Hôm nay hai bạn hát đồng thanh nhất trong 12 cặp đôi từ trước đến giờ. Và tụi em tiến bộ từng ngày, nhất là Phương. Tuệ Trinh mà hát không khéo là sẽ bị Phương "đè". Hai đứa hát cùng một nhịp thở, cùng một cách lấy hơi, cùng một cách ngưng lại. Tôi cố gắng tìm chỗ so le của hai giọng hát nhưng không có".

Sau cơn mưa lời khen, chồng Cẩm Ly liền bấm nút chọn, kéo theo 3 nút chọn khác từ các giám khảo còn lại. Như vậy, Tuệ Trinh và An Phương đã được vào vòng trong với kết quả không thể thuyết phục hơn.

Tiết mục thứ hai của đêm thi là ca khúc Sầu tím thiệp hồng do Lê Dũng và Cao Lan thể hiện. Cao Lan chia sẻ cô tên thật là Nịnh Thị Hằng, là người dân tộc Cao Lan nên lấy nghệ danh như vậy theo lời gợi ý từ chính nhạc sĩ Minh Vy.

Với ca khúc vô cùng quen thuộc đối với người yêu nhạc bolero như Sầu tím thiệp hồng, các giám khảo nhận xét phần trình diễn của hai thí sinh là không thuyết phục. Tuy nhiên, đạo diễn Hoàng Nhật Nam đánh giá Cao Lan có phần trội hơn và quyết định sẽ cho thí sinh một cơ hội bằng cách sẽ ghép cặp với một bạn khác. Và cả Hiền Thục, Cẩm Ly và Minh Vy đều đồng ý với đề nghị này.





Tiết mục thứ ba, bài hát Cánh buồm phiêu du do đôi song ca nam Tử Đan và Ngọc Lợi đã không thể thuyết phục ban giám khảo với chỉ một nút chọn động viên từ nhạc sĩ Minh Vy.

Tiết mục khép lại đêm thi là cặp song ca Bá Long và Thanh Liêm trong ca khúc Em hãy về đi. Biết được Bá Long là người đồng bào dân tộc Chăm, Nguyên Khang bèn đề nghị nam thí sinh nói câu “Hiền Thục xinh đẹp” bằng tiếng Chăm. Dù thích thú trước lời khen bằng tiếng Chăm của thí sinh nhưng Hiền Thục thẳng thắn cho biết màn song ca này lại không thuyết phục được cô.

Nữ ca sĩ nhận xét: “Có vài hạt sạn trong bài thi của hai bạn, lỗi rõ nhất mà Thục nghe được là bị sai chính tả khi phát âm. Đây là lỗi không được mắc phải bởi một người trình diễn. Từ mà Thục nghe rõ nhất là "nay em đang vui" thì nghe thành "đan vui", còn từ "thiệt thòi" thì nghe thành "thịt thòi". Và cái thứ hai mà Thục thấy là lúc các bạn hát thì chị Cẩm Ly nhịp tay, có nghĩa là các bạn sai nhịp. Mà ca sĩ hát sai nhịp là không được, mình phải để ý và khắc phục nó để bài hát của mình trở nên hoàn hảo hơn”.

Đồng tình với Hiền Thục, giám khảo Cẩm Ly nói thêm: "Bá Long có giọng rất ngọt, nhưng em chú ý giùm chị một chút. Mình lơi nhưng phải trong khuôn khổ. Còn Liêm có vẻ căng thẳng quá nên về nhịp và chính tả mình hát không được ổn lắm. Nhịp rất quan trọng trong cách hát bolero".

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam nhận định thêm rằng Bá Long hát tốt hơn so với bạn diễn của mình. Nam giám khảo cũng đề nghị giữ lại Bá Long để ghép cặp với thí sinh khác (chính là Cao Lan) và được các giám khảo còn lại đồng ý.