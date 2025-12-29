Cẩm Ly tái xuất, NSƯT Như Huỳnh xúc động khi trình diễn trước khán giả Cần Thơ

Đêm nghệ thuật Cần Thơ: Sắc màu sông nước mở đầu chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ 2025 quy tụ nhiều nghệ sĩ tham gia: Cẩm Ly, NSƯT Vân Khánh, NSƯT Như Huỳnh, NSƯT Hoàng Khanh, Nguyên Vũ, Minh Sang, Jack Long…

Cẩm Ly khoe giọng hát ngọt ngào trên sân khấu Lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ Ảnh: BTC

Cẩm Ly, Như Huỳnh "vào vai" phụ nữ miền sông nước

Điểm nhấn đặc sắc của đêm khai mạc là màn tái xuất hiếm hoi của ca sĩ Cẩm Ly. Trong chương trình, nữ nghệ sĩ có dịp tái ngộ với Quốc Đại trong ca khúc Tình quê. Diện áo bà ba giản dị, Cẩm Ly "hóa thân" người con gái miền Tây chất phác, ghi điểm bởi chất giọng ngọt ngào. Từng là cặp đôi ăn ý trên các sân khấu, màn hòa giọng của “chị Tư” và Quốc Đại nhận được sự hưởng ứng từ phía khán giả.

Trong khi đó, phần trình diễn của NSƯT Như Huỳnh với ca cảnh Phiên chợ sông cũng để lại ấn tượng với người xem. Lần đầu tiên tham gia một chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại Cần Thơ, “hoa hậu cải lương” cho biết cô mang theo nhiều cảm xúc đặc biệt. “Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Tây, nhưng đây là lần đầu được đứng trên sân khấu lớn của Cần Thơ. Cảm giác vừa thân quen, vừa thiêng liêng”, nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Lần đầu đứng trên sân khấu Cần Thơ, NSƯT Như Huỳnh “run” khi hát về chợ nổi Ảnh: NVCC

Trên nền âm nhạc mang âm hưởng dân gian đương đại, Như Huỳnh hóa thân thành người phụ nữ miền sông nước, kể câu chuyện mưu sinh, tình người và nhịp sống chan hòa trên những "ngôi nhà" trên sông. Nữ nghệ sĩ 8X chia sẻ ngay từ những ngày đầu tập luyện, cô đã không khỏi xúc động: “Đây không chỉ là một tiết mục biểu diễn, mà còn là cách để kể câu chuyện văn hóa của miền Tây với du khách trong và ngoài nước. Tôi tự nhủ mình phải hát và diễn sao cho thật chân thành”.

Ngoài Cẩm Ly, Quốc Đại, NSƯT Như Huỳnh, chương trình còn có sự góp giọng của dàn nghệ sĩ như Jack Long - Quỳnh Trang với Đồng bằng vui mùa lễ hội, Nguyên Vũ với Hương sắc miền Nam - Dáng Việt giữa phù sa, Tiêu Minh Phụng với Thương lắm miền Tây… Thông qua đó, ban tổ chức mong muốn tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc, đặc biệt là đời sống gắn liền với sông ngòi, ghe thuyền của người dân nơi đây.

Sân khấu hoành tráng của Lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ Ảnh: BTC

Trên sân khấu độc đáo được thi công giữa sông, tại khu vực khu vực rạch Khai Luông (phường Ninh Kiều), người dân Cần Thơ và du khách được thưởng thức các tiết mục âm nhạc, ca cảnh và cải lương vừa truyền tải những giá trị văn hóa, vừa đem lại tinh thần hiện đại, trẻ trung. Thông qua đó, ban tổ chức phần nào tái hiện một hình ảnh Cần Thơ trù phú, hào sảng và đổi mới.

Đêm nghệ thuật Cần Thơ: Sắc màu sông nước khép lại với phần trình diễn công nghệ kết hợp sáng tạo của drone (máy bay không người lái), pháo hoa, laser 3D mapping và vận động viên lướt ván phản lực.

Lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ 2025 diễn ra từ 27.12.2025 – 1.1.2026 với chuỗi hoạt động văn hóa – du lịch – thể thao đa dạng, như triển lãm Nhịp sống trên sông – Miền Tây xưa và nay, đêm nhạc acoustic đường phố, thả đèn hoa đăng trên sông, trình diễn ván bay trên nước, đua thuyền, trải nghiệm thể thao dưới nước và không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương…