Giới trẻ

Cầm máy phun xăm thu nhập cao gấp 6 - 7 lần công việc trước đó

Thanh Nam
Thanh Nam
11/11/2025 07:00 GMT+7

Giữa thời đại mà tấm bằng đại học từng được xem như "tấm vé bảo đảm" cho tương lai, vẫn có người trẻ chọn gác lại để rẽ hướng theo đam mê.

Trường hợp của chị Nguyễn Thị Thảo My (32 tuổi), chủ tiệm M Beauty Zone, ở 19/30 đường số 8, P.Linh Xuân (trước là P.Linh Trung, TP.Thủ Đức), TP.HCM, là minh chứng rõ nét. Chị tốt nghiệp Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (cơ sở TP.HCM), chuyên ngành quản trị kinh doanh. Ra trường, chị từng có nhiều năm làm trợ lý giám đốc marketing cho một công ty ở TP.HCM.

"Nhưng nhịp sống tất bật khiến tôi nhận ra quỹ thời gian dành cho gia đình và bản thân dần ít đi. Sau khi sinh con, tôi tạm gác hẳn công việc văn phòng để ở nhà chăm con. Hai năm ở nhà khiến tôi trăn trở, phải làm sao có thể vừa chăm lo cho con mà vẫn có thu nhập ổn định", chị kể và chia sẻ có một người bạn thân gợi ý thử nghề làm đẹp, thế là chị quyết định "vào việc".

Cầm máy phun xăm thu nhập cao gấp 6 - 7 lần công việc trước đó- Ảnh 1.

Từng làm trợ lý giám đốc, giờ chị My làm nghề phun xăm thẩm mỹ

ẢNH: THANH NAM

Chị đăng ký khóa học phun xăm căn bản tại một trung tâm đào tạo nghề. "Hằng ngày, tôi dậy sớm lo cho con đi học, sau đó chạy xe hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ từ nhà đến lớp. Học xong tôi luôn xin về sớm hơn mọi người để kịp đón con, rồi nấu cơm chiều, lo công việc ở nhà. Buổi tối, sau khi con ngủ, tôi lại lấy bài học ra ôn, tập thêm trên da giả. Có hôm luyện đến 1, 2 giờ mới ngủ", chị kể.

Nhờ chăm chỉ, chịu khó và có năng khiếu, chị hoàn thành khóa học đúng hạn. Kết thúc khóa học năm 2022, chị đứng trước hai lựa chọn là đi làm thuê để tích lũy kinh nghiệm hay tự mở tiệm.

"Thời gian đi làm thuê sẽ không phù hợp với lịch sinh hoạt của con, nên tôi liều tự mở tiệm nhỏ ở nhà. Ban đầu chỉ nhận khách quen, rồi khách giới thiệu khách, dần dần khách đông hơn", chị kể về M Beauty Zone, tiệm nhỏ mà chị gọi là "đứa con thứ hai" của mình.

Khởi nghiệp trong lĩnh vực làm đẹp, chị My cho biết đối mặt với vô vàn khó khăn. "Vốn, khách hàng, niềm tin bản thân… cái nào tôi cũng thiếu. Nhưng theo tôi, tay nghề mới là điều quan trọng nhất. Nghề phun xăm đòi hỏi kỹ thuật cao. Làm xong và để khách hài lòng, quay lại, rồi giới thiệu thêm khách khác thì cực kỳ khó, đặc biệt với người mới ra nghề", chị chia sẻ.

Đã 3 năm gắn bó với nghề, chị kể bản thân chưa từng có ý định bỏ cuộc, dù có lúc nghề rơi vào giai đoạn bão hòa. "Tôi luôn nhắc mình phải tâm bất biến, cứ đi theo lộ trình đã chọn. Tôi xác định từ đầu đây là con đường lâu dài, không phải phong trào nhất thời. Nhờ từng trải qua nhiều công việc như trợ lý giám đốc marketing, bán hàng online…, mỗi công việc đều cho tôi trải nghiệm khác nhau, giúp tôi hiểu rõ mình hơn. Nhờ từng làm marketing, tôi biết cách quảng bá tiệm, chăm sóc khách hàng, xây dựng thương hiệu cá nhân", chị tâm sự.

Hiện tại, công việc phun xăm mang lại cho chị nguồn thu nhập ổn định. "Những tháng bình thường, thu nhập vài chục triệu đồng/tháng cũng đủ chi tiêu ở thành phố, cao gấp 3 - 4 lần công việc trước đây; những tháng cao điểm, có khi gấp 6 - 7 lần", chị cho biết.

Theo chị My, điều khiến bản thân gắn bó với nghề này không chỉ là tiền bạc. "Nghề này cho tôi sự tự do, chủ động thời gian, và niềm vui khi thấy khách hàng tự tin hơn với diện mạo mới. Có nhiều người ban đầu chỉ là khách, sau thành bạn, có chung sở thích, cùng đam mê làm đẹp", chị nói.

