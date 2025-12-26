Cảm miền Trung qua ‘chuyến tàu vị giác’ - Cơm Việt trên mâm gỗ

Ẩm thực miền Trung không tìm cách gây ấn tượng ngay từ lần nếm đầu tiên. Cái duyên của vùng đất này nằm ở sự chắt chiu và cân bằng. Vị cay bùng đượm vừa phải đủ khiến người ăn thòm thèm, vị mặn không quá gắt nhưng đủ thấm tháp và vị ngọt không lấn át. Tất cả đều vừa đủ như chính tính cách con người nơi đây. Sự "vừa đủ" ấy không đến từ những kỹ thuật nấu nướng cầu kỳ mà từ sự thấu hiểu nguyên liệu gắn liền với đời sống miền Trung.

Trên mâm cơm thường ngày, những nguyên liệu quen thuộc, như mắm, ớt, cá khô, rau vườn theo mùa hay những món kho đậm vị để ăn dài ngày. Mắm được nêm vừa tay để tạo chiều sâu, ớt đủ cay để đánh thức vị giác, rau dân dã giúp cân lại vị đậm, để bữa cơm dễ ăn và tròn vị. Mỗi nguyên liệu không được dùng để phô diễn, mà để bổ trợ cho nhau, phản ánh cách người miền Trung nấu ăn: chắt chiu, hiểu rõ từng thứ mình có và nấu sao cho bữa cơm hài hòa, gắn bó với nhịp sống thường ngày.

Thực khách dùng Cơm Việt trên mâm gỗ tại nhà hàng Danaksara (Furama Villas Đà Nẵng) ẢNH: N.T

Chính vì thế, ẩm thực miền Trung không cần được kể quá nhiều. Nó hiện diện một cách tự nhiên trong những bữa ăn hằng ngày, trong cách nêm nếm quen tay và những thói quen ăn uống được truyền lại qua nhiều thế hệ. Và nếu phải tìm một nơi lưu giữ trọn vẹn nhất tinh thần ấy thì đó chính là bữa cơm nhà, nơi món ăn không được gọi tên bằng mỹ từ mà bằng sự thân quen.

Bữa cơm nhà 6 món được đặt lên mâm gỗ tròn, mâm cơm tròn đặt giữa nhà, vài món mặn, một bát canh, đĩa rau giản dị nhưng đủ để gắn kết những con người quanh bàn ăn.

Từ ký ức bếp nhà đến "cơm Việt trên mâm gỗ"

Từ những ký ức ấy, "cơm Việt trên mâm gỗ" được tái hiện không phải để sao chép quá khứ mà để tiếp nối. Vẫn là hương vị quen thuộc của miền Trung, nhưng được sắp đặt chỉn chu hơn, tinh tế hơn đủ để người địa phương thấy thân quen và để du khách cảm nhận được cái duyên rất riêng của vùng đất này.

"Cơm Việt trên mâm gỗ" mở ra một trải nghiệm ẩm thực mang tính văn hóa, nơi món ăn kể câu chuyện về đời sống và nếp sinh hoạt của người miền Trung. Ở đó, thực khách dễ dàng bắt gặp những cảm giác rất quen: Gắp thêm một miếng cá, chan thêm muỗng canh và bất giác nhớ những bữa cơm nhà. Và rồi mọi khoảng cách như được rút ngắn lại quanh mâm cơm tròn đầy.

Cơm Việt trên mâm gỗ - món ăn được nhiều thực khách ưa chuộng tại Danaksara ẢNH: N.T

Điều làm nên chiều sâu của "cơm Việt mâm gỗ" không nằm ở nguyên liệu hiếm hay kỹ thuật phức tạp mà ở cách món ăn được lưu giữ. Các đầu bếp tại Danaksara đều từng là những đứa trẻ lớn lên bên mâm cơm quê nhà, từ đó họ mang theo ký ức về bếp lửa của mẹ, của bà - những người phụ nữ vun vén cho bữa cơm gia đình Việt. Ánh lửa bập bùng, mùi cá kho thơm lừng hay tiếng gọi nhau về ăn cơm… tất cả trở thành ký ức đẹp của những người đầu bếp tại Danaksara. Để hôm nay, họ tái hiện những hương vị thân thuộc đó qua mỗi món ăn. Bữa cơm tại Danaksara vì thế luôn mang đến cảm giác chân thật, mộc mạc và gần gũi mà khó nơi nào có thể gợi tả được.

Ẩm thực, suy cho cùng cũng giống như một chuyến tàu. Có chuyến đi thật xa, có chuyến chỉ đưa ta quay về. "Cơm Việt trên mâm gỗ" không đưa thực khách đến những miền đất mới lạ mà nhẹ nhàng kéo họ trở về với miền ký ức rất gần - nơi ẩm thực miền Trung hiện lên trong hương vị quen thuộc…