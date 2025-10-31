Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Cẩm nang săn vé Mỹ Tâm Live Concert 2025 tại Mỹ Đình

Nguồn: Thông tin dịch vụ
31/10/2025 18:30 GMT+7
31/10/2025 18:30 GMT+7

Sức nóng của Mỹ Tâm Live Concert 2025 đang 'bao phủ' khắp các diễn đàn mạng xã hội. Chỉ một đêm duy nhất vào ngày 13.12 tại Sân vận động Mỹ Đình với hơn 40.000 chỗ ngồi, đây hứa hẹn sẽ là sự kiện âm nhạc 'cháy vé' cực nhanh cuối năm nay. Để hành trình đến với 'See The Light' trở nên trọn vẹn và dễ dàng hơn, hãy nắm chắc 'cẩm nang' săn vé từ SeABank!

Những đặc quyền tới Live Concert cho chủ thẻ SeASoul

Khi trở thành chủ thẻ SeASoul - tấm thẻ quyền lực được kết hợp bởi SeABank và Mỹ Tâm, bạn sẽ được tham gia mua vé sớm vào 20h ngày 5.11.2025 trên Megatix và giảm 15% cho tất cả các hạng vé. Không giới hạn số tiền tối đa được giảm. Mỗi thẻ được mua tối đa 10 vé/lần mua và không giới hạn số lần mua.

Cẩm nang săn vé Mỹ Tâm Live Concert 2025 tại Mỹ Đình- Ảnh 1.

Mở thẻ SeASoul nhận ưu đãi săn vé hấp dẫn

ẢNH: SEABANK

Dành cho những tín đồ săn vé, chủ thẻ SeASoul sẽ được "mở khóa" hàng ngàn cơ hội tặng vé 0 đồng để cháy hết mình cùng "chị đẹp" Mỹ Tâm tại Mỹ Đình. Theo đó, từ nay đến 8.11.2025, khách hàng mở mới thẻ và thực hiện chi tiêu tối thiểu 5 triệu đồng sẽ nhận ngay 01 vé Deluxe. Khách hàng giới thiệu thành công 10 bạn bè mở thẻ cũng nhận được ngay 01 vé GA. Khách hàng khi chi tiêu nhanh nhất đạt mốc cũng nhận được quyền lợi tặng vé miễn phí, cụ thể: từ 50 triệu đồng nhận một vé GA, từ 100 triệu đồng nhận một cặp vé GA, đặc biệt, top khách hàng chi tiêu cao nhất (tối thiểu 200 triệu đồng) trong mỗi đợt xét thưởng sẽ được trao một cặp vé GA (áp dụng với tất cả sản phẩm thẻ tín dụng).

Đặc biệt, SeABank còn chuẩn bị loạt ưu đãi đi kèm giúp bạn tận hưởng trọn vẹn hành trình đến concert như: Giảm giá khi đặt vé máy bay, khách sạn, homestay qua các nền tảng du lịch lớn như Traveloka, Agoda, Booking.com, Trip.com; Giảm tới 30% tại chuỗi khách sạn của Tập đoàn BRG. Ngoài ra, còn vô vàn ưu đãi như: giảm đến 15% khi mua hàng tại Mytammusic.vn cùng các chương trình hoàn tiền và voucher hấp dẫn từ các đối tác SeABank.

Cẩm nang săn vé Mỹ Tâm Live Concert 2025 tại Mỹ Đình- Ảnh 2.

Loạt ưu đãi toàn diện giúp chủ thẻ tận hưởng Live Concert trọn vẹn

ẢNH: SEABANK

Hướng dẫn mở thẻ SeASoul nhận đặc quyền tại "See The Light"

Với SeASoul, việc mở thẻ chưa bao giờ đơn giản đến thế. Chỉ cần tải ứng dụng SeAMobile, đăng ký tài khoản bằng eKYC (xác thực khuôn mặt và giấy tờ tùy thân) và đăng ký phát hành thẻ, tất cả chỉ gói gọn trong 5 phút mà không cần đến chi nhánh ngân hàng.

Cẩm nang săn vé Mỹ Tâm Live Concert 2025 tại Mỹ Đình- Ảnh 3.

Hướng dẫn chi tiết các bước mở thẻ SeASoul

ẢNH: SEABANK

Đồng hành cùng Mỹ Tâm Live Concert 2025, SeABank không chỉ mang đến một sản phẩm tài chính thông minh là tấm thẻ SeASoul mà còn gửi gắm thông điệp tri ân sâu sắc đến khách hàng. Thông qua thẻ SeASoul, SeABank mong muốn kiến tạo một hành trình kết nối cảm xúc và giá trị sống - nơi âm nhạc, niềm vui và những trải nghiệm ý nghĩa cùng hội tụ.

Mở thẻ SeASoul ngay hôm nay để sẵn sàng cháy hết mình cùng Mỹ Tâm trong đêm hội âm nhạc đáng mong chờ nhất năm!

Thẻ Visa SeASoul 2in1 là sản phẩm độc quyền của SeABank, Visa và ca sĩ Mỹ Tâm, mang đến trải nghiệm tài chính gắn liền với giá trị cảm xúc. Thẻ được phát hành dưới 2 hình thức là thẻ ảo và thẻ vật lý. Ngay khi đăng ký, người dùng sẽ nhận được quà tặng chào mừng cùng các ưu đãi đặc quyền trong suốt quá trình sử dụng.


