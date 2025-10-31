Cẩm nang săn vé Mỹ Tâm Live Concert 2025 tại Mỹ Đình

Những đặc quyền tới Live Concert cho chủ thẻ SeASoul

Khi trở thành chủ thẻ SeASoul - tấm thẻ quyền lực được kết hợp bởi SeABank và Mỹ Tâm, bạn sẽ được tham gia mua vé sớm vào 20h ngày 5.11.2025 trên Megatix và giảm 15% cho tất cả các hạng vé. Không giới hạn số tiền tối đa được giảm. Mỗi thẻ được mua tối đa 10 vé/lần mua và không giới hạn số lần mua.

Mở thẻ SeASoul nhận ưu đãi săn vé hấp dẫn ẢNH: SEABANK

Dành cho những tín đồ săn vé, chủ thẻ SeASoul sẽ được "mở khóa" hàng ngàn cơ hội tặng vé 0 đồng để cháy hết mình cùng "chị đẹp" Mỹ Tâm tại Mỹ Đình. Theo đó, từ nay đến 8.11.2025, khách hàng mở mới thẻ và thực hiện chi tiêu tối thiểu 5 triệu đồng sẽ nhận ngay 01 vé Deluxe. Khách hàng giới thiệu thành công 10 bạn bè mở thẻ cũng nhận được ngay 01 vé GA. Khách hàng khi chi tiêu nhanh nhất đạt mốc cũng nhận được quyền lợi tặng vé miễn phí, cụ thể: từ 50 triệu đồng nhận một vé GA, từ 100 triệu đồng nhận một cặp vé GA, đặc biệt, top khách hàng chi tiêu cao nhất (tối thiểu 200 triệu đồng) trong mỗi đợt xét thưởng sẽ được trao một cặp vé GA (áp dụng với tất cả sản phẩm thẻ tín dụng).

Đặc biệt, SeABank còn chuẩn bị loạt ưu đãi đi kèm giúp bạn tận hưởng trọn vẹn hành trình đến concert như: Giảm giá khi đặt vé máy bay, khách sạn, homestay qua các nền tảng du lịch lớn như Traveloka, Agoda, Booking.com, Trip.com; Giảm tới 30% tại chuỗi khách sạn của Tập đoàn BRG. Ngoài ra, còn vô vàn ưu đãi như: giảm đến 15% khi mua hàng tại Mytammusic.vn cùng các chương trình hoàn tiền và voucher hấp dẫn từ các đối tác SeABank.

Loạt ưu đãi toàn diện giúp chủ thẻ tận hưởng Live Concert trọn vẹn ẢNH: SEABANK

Hướng dẫn mở thẻ SeASoul nhận đặc quyền tại "See The Light"

Với SeASoul, việc mở thẻ chưa bao giờ đơn giản đến thế. Chỉ cần tải ứng dụng SeAMobile, đăng ký tài khoản bằng eKYC (xác thực khuôn mặt và giấy tờ tùy thân) và đăng ký phát hành thẻ, tất cả chỉ gói gọn trong 5 phút mà không cần đến chi nhánh ngân hàng.

Hướng dẫn chi tiết các bước mở thẻ SeASoul ẢNH: SEABANK

Đồng hành cùng Mỹ Tâm Live Concert 2025, SeABank không chỉ mang đến một sản phẩm tài chính thông minh là tấm thẻ SeASoul mà còn gửi gắm thông điệp tri ân sâu sắc đến khách hàng. Thông qua thẻ SeASoul, SeABank mong muốn kiến tạo một hành trình kết nối cảm xúc và giá trị sống - nơi âm nhạc, niềm vui và những trải nghiệm ý nghĩa cùng hội tụ.

Mở thẻ SeASoul ngay hôm nay để sẵn sàng cháy hết mình cùng Mỹ Tâm trong đêm hội âm nhạc đáng mong chờ nhất năm!

Thẻ Visa SeASoul 2in1 là sản phẩm độc quyền của SeABank, Visa và ca sĩ Mỹ Tâm, mang đến trải nghiệm tài chính gắn liền với giá trị cảm xúc. Thẻ được phát hành dưới 2 hình thức là thẻ ảo và thẻ vật lý. Ngay khi đăng ký, người dùng sẽ nhận được quà tặng chào mừng cùng các ưu đãi đặc quyền trong suốt quá trình sử dụng. Mở thẻ SeASoul tại: https://bit.ly/MoTheSeASoul

Khám phá thông tin chi tiết về thẻ SeASoul: https://seasoul.com.vn/



