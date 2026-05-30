Cảm nhận chiếc SUV Volkswagen Teramont Pro Max qua hành trình 400 km

Những năm gần đây thị trường ô tô ngày càng đa dạng mẫu mã, áp lực cạnh tranh ở nhiều phân khúc xe tiền tỉ như xe SUV 7 chỗ cỡ lớn theo đó cũng càng gia tăng. Chẳng phải thế mà một mẫu xe từng được đánh giá khá hấp dẫn về thiết kế, trang bị như Hyundai Palisade phải liên tục giảm giá, ưu đãi hàng trăm triệu đồng để tạo sức hút. Thậm chí, một Ford Explorer uy lực từ diện mạo đến vận hành và từng có giai đoạn "khan hàng, đội giá" cũng đã bật khỏi thị trường. Trong bối cảnh đó, hãng xe Đức - Volkswagen lại khiến không ít người bất ngờ khi từng bước "tăng lực" cho Volkswagen Teramont bằng những phiên bản mới. Không lâu sau khi bổ sung bản Teramont President, cuối tháng 3 vừa qua hãng xe Đức tiếp tục trình làng phiên bản Volkswagen Teramont Pro Max.

Dòng Volkswagen Teramont tại Việt Nam được hãng xe Đức bổ sung phiên bản Pro Max

Dòng xe Teramont ngày càng tạo được sức hút với khách Việt, theo đại diện Volkswagen Việt Nam, đây chính là động lực để hãng bổ sung thêm các phiên bản mới nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng với Volkswagen Teramont. Đáng chú ý, Việt Nam là một trong những thị trường đầu tiên trên thế giới trình làng Volkswagen Teramont Pro hoàn toàn mới. Điều này phần nào cho thấy sự đóng góp cũng như tầm quan trọng của dòng Teramont trong chiến lược phát triển của Volkswagen tại Việt Nam.

Nếu như Volkswagen Teramont X sở hữu kiểu dáng năng động, vận hành mạnh mẽ hướng đến nhóm khách hàng trẻ; Teramont President sang trọng, tiện nghi được ví như "xe chủ tịch"… thì sự xuất hiện của Teramont Pro và Teramont Pro Max với mức giá 2,799 - 2,888 tỉ đồng khiến không ít người tò mò. Chính vì vậy, để phần nào "giải mã" những ưu điểm cũng như hạn chế trên Volkswagen Teramont Pro, PV Thanh Niên đã trực tiếp cầm lái chiếc SUV này cung đường gần 400 km vượt qua nhiều địa hình từ TP.HCM đến hải đăng Kê Gà thuộc xã Tân Thành (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ) nay thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Teramont Pro và Teramont Pro Max nằm trong chiến lược sản phẩm phát triển của Volkswagen tại Việt Nam

Nội thất rộng rãi, tiện nghi với ghế Queen Seat cho hành khách phía trước

Tiết trời oi nóng của TP.HCM những ngày cuối tháng 5 càng thôi thúc chúng tôi tìm về miền biển vắng khi có dịp đồng hành cùng "gã trai" sở hữu vẻ ngoài bệ vệ, oai phong như Volkswagen Teramont Pro Max. Thế rồi, khi mặt trời vừa ló rạng, nhường ghế lái cho đồng nghiệp tôi thả mình vào ghế hành khách phía trước bắt đầu hành trình.

Với hàng ghế thứ ba gập lại để chất vali, hành lý… Teramont Pro Max vẫn có thừa không gian cho 4 gã trai đều có chiều cao trên 1,65 m, dù vậy đặt mình vào bất cứ vị trí nào trên xe cũng mang đến cảm giác rộng thoáng. Dĩ nhiên! bởi đây là chiếc SUV có kích thước lớn nhất phân khúc mà hãng ví von là dòng xe King Size Premium SUV với chiều dài gần 5,2 m, đi kèm chiều dài trục cơ sở gần 3 m.

Với kích thước lớn nhất phân khúc, Teramont Pro Max cung cấp không gian nội thất rộng thoáng

Thế nhưng, không chỉ rộng rãi Volkswagen Teramont Pro Max còn cung cấp khoang nội thất đầy tiện nghi, tiện dụng và cũng không kém phần sang trọng, hiện đại. Khoang ca-bin vẫn mang phong cách thiết kế đơn giản, thực dụng và đúng chất "xe Đức" nhưng nhiều chi tiết đã được số hóa. Nhiều mảng miếng trên vô-lăng, bảng táp-lô… được ốp nhựa bóng kết hợp bọc da tạo cảm giác sang trọng nhưng không cầu kỳ hoa mỹ.

Việc cần số chuyển thành lẫy xoay khá đặc biệt tích hợp trên trục vô-lăng, nhường không gian bệ trung tâm để bố trí sạc điện thoại không dây, học để ly và nút khởi động, nút âm lượng kèm chuyển chế độ lái trên khu vực bệ trung tâm. Còn lại, từ nút chỉnh nhiệt độ, điều hòa đến các chức năng giải trí… đều được số hóa bằng cách gom vào màn hình trung tâm đa chức năng kích thước lên đến 15 inch với độ phân giải 2K. Cách bố trí này giúp khoang nội thất gọn gàng hơn đồng thời mang đến nhiều không gian cho người dùng.

Khoang nội thất Teramont Pro Max đầy tiện nghi, tiện dụng và không kém phần sang trọng

Trải nghiệm thực tế cho thấy, màn hình trên Teramont Pro Max hiển thị sinh động, trực quan, tốc độ xử lý nhanh, mượt… nhưng với người lái vẫn cần một số nút bấm vật lý cơ bản như chỉnh điều hòa, mức gió… để thao tác thuận tiện, an toàn hơn khi đang lái xe. Dĩ nhiên, mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau nhưng với nhóm trải nghiệm chúng tôi khi sắm cả vai người lái lẫn hành khách, vẫn thấy thuận tiện nhất nếu có sẵn một vài nút chức năng dạng cơ học. Vấn đề này hiện đang tạo ra nhiều tranh cãi không chỉ trên xe Volkswagen mà đã lan sang toàn ngành ô tô, nhất là với các mẫu xe xuất xứ Trung Quốc.

Dù vậy, có một trang bị mang đến sự thoải mái, tiện nghi không phải bản cải trên Teramont Pro Max chính là ghế ngồi hạng thương gia Queen Seat dành cho hành khách phía trước. Không chỉ tạo độ êm ái nhờ đệm ghế dày, bọc chất liệu da cao cấp… ghế Queen Seat trên Teramont Pro Max còn có thể chỉnh điện 14 hướng, nhớ 3 vị trí khác nhau và có thể di chuyển giúp ra vào xe tiện lợi. Đặc biệt, ngồi ở ghế Queen Seat hành khách còn được tận hưởng sự thoải mái từ chức năng làm mát, sưởi và massage 8 chế độ khác nhau.

Ghế Queen Seat trên Teramont Pro Max có thể chỉnh điện 14 hướng, nhớ 3 vị trí, tích hợp chức năng làm mát, sưởi và massage 8 chế độ khác nhau

Thông thường, các ghế thương gia như Queen Seat thường chỉ được trang bị ở hàng ghế thứ hai trên các mẫu xe MPV, SUV cao cấp… nhưng đây là lần đầu tiên Queen Seat xuất hiện trên hàng ghế trước của một chiếc SUV như Teramont Pro Max. Với hành trình dài, còn gì thoải mái, thư thái hơn bằng việc đặt mình trên ghế Queen Seat, thưởng thức những bản nhạc du dương từ dàn âm thanh cao cấp Harmon Kardon 14 loa, rồi thỉnh thoảng phóng tầm mắt ra xa ngắm cảnh hai bên đường… Thậm chí có thể chỉnh lưng ghế để ngả lưng, chợp mắt nghỉ ngơi.

Ngoài ra, trên Volkswagen Teramont Pro Max còn có hàng loạt trang bị tiện nghi đáng giá như cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic Sunroof, hệ thống lọc không khí Clean Air 2.0, điều hòa tự động Climatronic 3 vùng độc lập, đèn viền nội thất Ambient Light với 30 tùy chọn màu sắc khác nhau… Không gian hàng ghế thứ hai cũng có thừa sự rộng rãi để thoải mái để chân, bên cạnh bệ tì tay trung tâm và các nút chỉnh hệ thống điều hòa, đèn đọc sách… Với những trang bị này, khoang nội thất Volkswagen Teramont Pro Max chẳng khác nào một căn phòng di động rộng thoáng, đầy tiện nghi.

Volkswagen Teramont Pro Max còn được trang bị hàng loạt tiện nghi đáng giá hướng về người lái và hành khách

Sau hơn 1 giờ di chuyển, tôi nhường vị trí ghế Queen Seat cho anh bạn đồng nghiệp để trực tiếp cầm lái chiếc SUV này trên hành trình đến với miền biển gần hải đăng Kê Gà.

Vận hành mạnh mẽ, êm mượt, cách âm đáng nể

Ở vị trí sau vô-lăng, ghế lái cũng êm ái tiện nghi không kém ghế phụ Queen Seat dành cho hành khách. Người lái có thể tùy chọn các chế độ massage thông qua thao tác trên màn hình trung tâm. Vô-lăng tích hợp nhiều phím chức năng, điều khiển cảm ứng và có cả tính năng sưởi, khá tiện khi sử dụng xe trong điều kiện thời tiết lạnh.

Teramont Pro Max vận hành rất êm ái, đầm chắc ngay cả khi di chuyển qua các gờ giảm tốc hay mặt đường xấu

Loanh quanh qua các tuyến đường nội đô dẫn ra cửa ngõ phía đông thành phố rồi hòa vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây, ở chế độ lái Eco hay Comfort được điều khiển thông qua núm xoay trên bệ trung tâm; Teramont Pro Max cho cảm giác vận hành rất êm ái, đầm chắc ngay cả khi di chuyển qua các gờ giảm tốc hay mặt đường xấu. Vô-lăng đánh lái nhẹ nhàng nhưng rất chính xác đồng thời mang lại phản ứng rất thật tay với những thay đổi của mặt đường.

Với một chiếc SUV 7 chỗ dài hơn 5 m, những tưởng người lái sẽ phải khá vất vả khi lái Teramont Pro Max qua những con đường nội đô đông đúc. Tuy nhiên, sự hỗ trợ của hệ thống cảnh báo giao thông phía sau - TRA, camera 360 độ, hỗ trợ đỗ xe Park Assist và đặc biệt bán kính quay vòng tối thiểu chỉ 5,95 m… mang lại cảm giác an tâm, tự tin trong từng nhịp thao tác. Xe có sẵn hệ thống cảnh báo điểm mù, tuy nhiên việc cột A thiết kế khá dày, kết hợp ốp gương chiếu hậu khá lớn phần nào tạo ra điểm mù khá lớn ở góc nhìn 45 độ.

Động cơ xăng tăng áp 2.0 lít TSI thế hệ mới kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép trên xe… phản ứng khá nhanh nhạy

Theo thông báo từ bộ đàm của anh bạn dẫn đoàn, sau tách cà phê sáng để tăng thêm sự tỉnh táo tại trạm dừng trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, chúng tôi rẽ vào cao tốc theo hướng đi Phan Thiết để tiếp tục trải nghiệm Teramont Pro Max. Nhấn ga, tăng tốc! Động cơ xăng tăng áp 2.0 lít TSI thế hệ mới kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép trên xe… phản ứng khá nhanh nhạy. Chẳng mấy chốc, đồng hồ tốc độ "nhảy số" 70 - 80 km/giờ rồi nhanh chóng vọt lên 120 km/giờ khi mớm chân ga. Ở những dải tốc độ này, bất chấp mặt đường thay đổi Volkswagen Teramont Pro Max khiến không chỉ người lái mà hành khách trên xe cũng phải trầm trồ về khả năng cách âm.

Khoanh hành khách cực kì yên tĩnh, gần như khó cảm nhận được tiếng gió, âm thanh từ động cơ vọng vào. Được biết, để mang lại sự êm ái cùng khả năng cách âm đáng nể, Volkswagen đã cải tiến hệ thống căng xích cam của động cơ, sử dụng 21 kg lớp cách âm bằng hợp chất dạng cao su cho sàn xe, tăng cường cách âm cửa, khoang hành lý… kết hợp sử dụng lốp xe 21 inch công nghệ tiêu âm Soundcomfort có lớp cách âm trong cấu trúc cao su của lốp.

"Tính cách" của chiếc Teramont Pro Max lập tức thay đổi ngay trong cú nạp ga đầu tiên ở chế độ lái Thể thao (Sport)

Thế nhưng, không chỉ có "êm và yên tĩnh" Volkswagen Teramont Pro Max còn biết cách tạo phấn khích cho người lái. Vặn núm xoay chuyển sang sang chế độ lái Thể thao (Sport), sức mạnh từ khối động cơ có công suất 268 mã lực và lực kéo 400 Nm như được đánh thức. "Tính cách" của chiếc SUV này lập tức thay đổi ngay trong cú nạp ga đầu tiên ở chế độ Sport. Vô-lăng cho cảm giác nặng, chắc tay và chính xác hơn… vòng tua máy được đẩy lên cao giúp xe đạt mô-men xoắn cực đại khá sớm. Trong tích tắc, động cơ, hộp số lập tức phản ứng đẩy chiếc xe nặng hơn 2,1 tấn lao vun vút về phía trước. Con số trên đồng hồ tốc độ liên tục nhảy múa kèm theo thứ âm thanh đầy phấn khích phát ra từ ống xả.

Dù vậy, sự êm ái, đầm chắc, an toàn là điều chúng tôi vẫn cảm nhận được ở mọi vị trí ngồi trên xe ngay cả khi vào cua. Tất cả đến từ sự vững chãi của nền tảng khung gầm MQB Evo mới vốn được tạo nên từ 82,3% thép có độ bền và khả năng chịu lực cao cùng khả năng thích ứng, dập tắt dao động khá tốt của hệ thống treo.

Ở tốc độ trên 100 km/giờ trên cao tốc, Teramont Pro Max vẫn cho thấy cảm giác đầm chắc cùng khả năng cách âm đáng nể

Chúng tôi đến bãi biển gần hải đăng Kê Gà khi hoàng hôn dần buông. Sau chặng đường dài sẽ chẳng còn gì tuyệt với hơn khi vượt đồi cát, đưa xe ra sát bãi biển, thưởng thức tách trà, nghe sóng vỗ rồi phóng tầm mắt ra xa nhìn nắng chiều buông. Thế nhưng với một chiếc SUV nặng hơn 2 tấn chở theo 4 người lớn… nếu không cẩn thận và xe thiếu kỹ năng, bạn sẽ phải trả giá khá đắt khi chẳng may bị lún cát. Nhưng với "gã trai" mang ngoài bệ vệ, oai phong cùng "trái tim" mạnh mẽ như Teramont Pro Max dễ gì bị khuất phục.

Thế rồi, lên xe! Chuyển sang chế độ lái Offroad, nhấn mạnh chân ga Teramont Pro Max lao vào bãi cát. Bất chấp địa hình gồ ghề, lực cản lớn đến từ những mô cát nhấp nhô, gợn sóng… Sự kết hợp nhịp nhàng giữa động cơ, hộp số và hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion thông minh thế hệ thứ 6 có khả năng phân phối lực truyền đến cầu trước/sau thông minh, chính xác với tốc độ mili giây giúp xe thích ứng khá tốt.

Chiếc SUV 7 chỗ Teramont Pro Max đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng với những ai thích sự êm ái, nhẹ nhàng để tận hưởng hành trình khám phá

Chẳng mấy chốc, để lại sau lưng những vết bánh dài in hình trên bãi cát trắng, Volkswagen Teramont Pro Max cùng chúng tôi thả bóng dưới ánh nắng chiều buông bên hải đăng Kê Gà. Lúc này, chúng tôi mới có dịp ngắm kỹ hơn bạn đường Teramont Pro Max. Phiên bản này vẫn giữ dáng vẻ mạnh mẽ, linh hoạt, thanh thoát đặc trưng của dòng xe Teramont. Thế nhưng, trùng chi tiết, mảng miếng thiết kế Teramont Pro Max đã có sự thay đổi theo hướng hiện đại, thời trang và tiến gần hơn đến phong cách của xe điện. Không còn những thanh ngang mạ crôm sáng bóng, phần đầu và đuôi xe sử dụng nhiều hơn các chi tiết nhựa bóng, tạo sự liền lạc, sang trọng cho tổng thể thiết kế.

Sau hành trình với tổng quãng đường gần 400 km, với những đặc trưng trong thiết kế, vận hành và hàng loạt tiện ích công nghệ trang bị… Volkswagen Teramont Pro Max rất đáng cân nhắc với những ai đang tìm kiếm xe phục vụ gia đình hay doanh nghiệp.

Thiết kế Teramont Pro Max đã thay đổi theo hướng hiện đại, thời trang và tiệm cận phong cách xe điện

Dù vẫn tồn tại một vài hạn chế nhưng với thiết kế hiện đại, khoang nội thất rộng rãi, cách âm tốt, vận hành mạnh mẽ, thích ứng linh hoạt với nhiều dạng địa hình… Chiếc SUV 7 chỗ - Volkswagen Teramont Pro Max đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng với những ai thích sự êm ái, nhẹ nhàng để tận hưởng hành trình khám phá.

