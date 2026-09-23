Cảm ơn vì đã cho chúng em biết rằng mình không đơn độc

Lá thư của Phan Ngọc Tường Vy đoạt giải ba cuộc thi "Mùa trung thu ở Đầm Sen" do Báo Thanh Niên và Saigontourist Group tổ chức.

Phan Ngọc Tường Vy đọc bài viết của mình tại Ngày hội trung thu lần thứ 20 - năm 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Lời tri ân Báo Thanh Niên, Saigontourist Group và Công viên văn hóa Đầm Sen

Kính gửi: Ban lãnh đạo cùng toàn thể quý cô chú, anh chị ở Báo Thanh Niên, Saigontourist Group và Công viên văn hóa Đầm Sen.

Có những mất mát đến bất ngờ và để lại khoảng trống rất lớn trong tuổi thơ của một đứa trẻ. Đại dịch Covid-19 đã đi qua, nhưng với em, cô bé lúc đó chưa đầy 10 tuổi không may mất đi người thân, những khoảng trống ấy vẫn còn đó. Trong những lúc khó khăn ấy, sự quan tâm và sẻ chia từ cộng đồng đã trở thành một nguồn động viên vô cùng quý giá đối với em.

Em xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Báo Thanh Niên, Saigontourist Group và Công viên văn hóa Đầm Sen vì đã dành sự yêu thương, quan tâm, đồng hành cùng em và những trẻ mồ côi khác do Covid-19 trong suốt những mùa trung thu vừa qua.

Đối với nhiều người, trung thu có thể đơn giản là một ngày hội với bánh, đèn lồng, những tiết mục vui chơi và tiếng cười. Nhưng với những em nhỏ đã mất đi người thân, một mùa trung thu được đón nhận sự quan tâm, được vui chơi và được nhận những món quà yêu thương lại mang một ý nghĩa đặc biệt hơn rất nhiều. Đó là cảm giác mình vẫn được nhớ đến, vẫn có những người quan tâm và vẫn có thể có những khoảnh khắc vui vẻ dù cuộc sống đã từng trải qua nhiều mất mát.

Báo Thanh Niên, Saigontourist Group và Công viên văn hóa Đầm Sen không chỉ mang đến những món quà vật chất mà còn trao cho chúng em sự động viên về tinh thần. Qua từng mùa trung thu, sự đồng hành của quý báo, quý công ty đã góp phần giúp chúng em có thêm những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ, có thêm niềm vui và cảm nhận được sự ấm áp của tình người.

Chúng em đặc biệt trân trọng việc quý báo, quý công ty đã không chỉ đồng hành trong một lần, mà liên tục dành sự quan tâm qua nhiều mùa trung thu. Sự bền bỉ ấy là điều khiến chúng em vô cùng xúc động và biết ơn. Bởi phía sau mỗi chương trình, mỗi phần quà và mỗi nụ cười của chúng em là sự chuẩn bị, tâm huyết và tấm lòng của rất nhiều cô chú, anh chị.

Có thể những điều quý báo, quý công ty trao tặng hôm nay rồi sẽ qua đi, nhưng tình cảm và những kỷ niệm đẹp để lại trong lòng các em sẽ còn được ghi nhớ rất lâu. Những mùa trung thu ấy không chỉ là những ngày hội, mà còn là những dấu mốc đẹp trên hành trình lớn lên của những đứa trẻ đã từng chịu nhiều mất mát.

Thay mặt các em nhỏ mồ côi do Covid-19, em xin gửi đến Báo Thanh Niên, Saigontourist Group và Công viên văn hóa Đầm Sen lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn vì đã dang tay sẻ chia, đã đồng hành và dành cho chúng em sự yêu thương bằng những việc làm thiết thực. Cảm ơn vì đã góp phần để những mùa trung thu của chúng em trở nên ấm áp hơn, vui hơn và có thêm những ký ức thật đẹp. Và chúng em hứa, sẽ cố gắng học thật tốt, đạt được nhiều thành tích hơn nữa để không phụ lòng những người thân, người không cùng máu mủ nhưng vẫn không ngừng yêu thương, hỗ trợ chúng em trên con đường học hành, vì tương lai chúng em.

Kính chúc Ban lãnh đạo cùng toàn thể cô chú, anh chị ở Báo Thanh Niên, Saigontourist Group và Công viên văn hóa Đầm Sen thật nhiều sức khỏe, bình an và thành công. Mong rằng những tấm lòng nhân ái và sự sẻ chia này sẽ tiếp tục được lan tỏa, để ngày càng có nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, yêu thương và có thêm niềm tin vào tương lai.

Một lần nữa, chúng em xin được nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng.

Cảm ơn vì đã đồng hành cùng chúng em qua những mùa trung thu.

Cảm ơn vì đã cho chúng em biết rằng, dù từng mất đi người thân, chúng em vẫn không đơn độc.

Trân trọng và biết ơn!

Phan Ngọc Tường Vy, lớp 9, Trường THCS Lý Thường Kiệt, TP.HCM.