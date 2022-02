Cảm phục cụ ông U.70 'mê' hiến đất xây đường, trường học

Nghĩ cách “trồng người”

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, ông Hồ Văn Hơn (người Bru-Vân Kiều) thuộc thế hệ đầu đến khai hoang và sinh sống từ những năm 1980, với hơn 40 năm gắn bó với bản nhỏ Lâm Ninh, bên bờ sông Long Đại (xã Trường Xuân, H.Quảng Ninh, Quảng Bình). Thời gian đầu, ở đây chỉ có 7 hộ người Bru-Vân Kiều lên khai hoang sinh sống. Mọi thứ còn rất hoang sơ, họ phải băng rừng, vượt sông mưu sinh. Thấy vùng đất này thích hợp để phát triển nhưng số hộ dân chưa đủ điều kiện thành lập bản, ông Hơn vận động thêm bà con đến sinh sống, xây nhà dựng cửa, cuốc đất trồng cây… “Trồng sắn, lúa chỉ mất vài tháng là xong, nhưng để phát triển được bản lâu dài thì chắc chắn phải nghĩ cách để trồng người”, ông Hơn nhớ lại.

Cũng vì không muốn con em trong bản bị mù chữ, ông Hơn huy động 7 hộ dân dựng lán làm phòng học rồi mời giáo viên từ đồng bằng đến dạy. Lúc đó, chỉ có một giáo viên đồng ý lên bản dạy 2 lần/tuần, vì còn phải vượt qua quãng đường nguy hiểm… Sau khi bản Lâm Ninh được huyện chính thức công nhận, năm 1991 người dân tín nhiệm bầu ông Hơn làm trưởng bản. Năm đó, ông hiến mảnh đất rộng 1.000 m2 cạnh sông Long Đại để xây 2 phòng học và nhà văn hóa cho bản. Năm 2020, miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lụt, phòng học của bản Lâm Ninh nằm cạnh sông bị nước lũ nhấn chìm.

“Cứ đến mùa mưa lũ, giáo viên cùng phụ huynh lại phải đến kê bàn ghế, di chuyển sách vở, đồ đạc đến đồi cao để tránh lũ. Mỗi lần như vậy, từ khi lụt tràn vào cho đến khi chờ nước rút rồi lau dọn sạch sẽ bùn đất, phải mất cả tuần”, cô giáo Ngô Thị Huệ, giáo viên tiểu học điểm trường Lâm Ninh, cho biết.

Trước tình cảnh trên, kể cả năm có bão lũ nhẹ, nước sông cũng tràn vào trường khiến chuyện học của trẻ nhỏ bị gián đoạn, ông Hơn tiếp tục hiến thêm mảnh đất rộng 500 m2 nằm trên đồi cao để xây trường học.





Đánh đổi nguồn thu nhập của vợ chồng già

“Nhiều người hỏi tôi hiến đất thế có tiếc không, tôi trả lời tiếc thì đã không hiến. Hơn 30 năm làm trưởng bản, giờ cũng đã gần 70 tuổi, trước khi về hưu tôi mong muốn làm được điều gì đó để giúp đỡ bản làng. Trường học sau khi xây xong không chỉ là nơi an toàn để các cháu học tập mà còn là nơi cư trú cho những hộ dân bị ảnh hưởng mỗi khi mùa mưa bão đến”, ông Hơn tâm sự.

Trường học mới hiện đang được xây dựng 2 tầng, chia thành 4 phòng học rất rộng rãi trên mảnh đất đồi ông Hơn vừa hiến. Mảnh đồi này là nơi ông trồng keo, tràm, nay “đánh đổi” nguồn thu nhập của vợ chồng già để tìm kiếm niềm vui, sự an toàn của cả bản làng. Dự kiến năm học sau, gần 50 học sinh mầm non, tiểu học sẽ có phòng học mới an toàn, khang trang.

Không chỉ hiến đất xây trường, ông Hơn còn hiến thêm hàng ngàn mét vuông đất để làm đường bê tông, góp công lớn trong quá trình phát triển bản, xây dựng nông thôn mới.

Ông Võ Thành Đồng, Phó chủ tịch UBND xã Trường Xuân, nhận xét: “Những cống hiến của ông Hồ Văn Hơn mang lại ý nghĩa và lợi ích to lớn cho bà con tại bản Lâm Ninh. Là một người có tấm lòng, có ý chí lớn cống hiến cho sự phát triển, ông Hơn là tấm gương để các thế hệ sau noi theo”.