Sức khỏe Khỏe đẹp mỗi ngày

Cấm triệt để thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng giúp giảm các ca bệnh liên quan

Thúy Anh
Thúy Anh
27/11/2025 09:30 GMT+7

Thuốc lá điện tử (TLĐT), thuốc lá nung nóng (TLNN) và các sản phẩm thuốc lá mới khác đều gây hại và gây nghiện. Phải bảo vệ thế hệ tương lai bằng những chính sách quyết liệt, dựa trên bằng chứng khoa học.

Cấm TLĐT, TLNN vì sức khỏe cộng đồng

Trưởng đại diện của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, TS Angela Pratt chia sẻ, kể từ khi Quốc hội bỏ phiếu thông qua lệnh cấm cách đây một năm, Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận về vai trò tiên phong trong việc cấm các sản phẩm thuốc lá điện tử (TLĐT) và thuốc lá nung nóng (TLNN). Đây là quyết định có ý nghĩa rất lớn đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trong việc bảo vệ sức khỏe và tương lai của thế hệ trẻ.

WHO dẫn nguồn từ Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết số ca cấp cứu liên quan sử dụng các sản phẩm này, đặc biệt ở giới trẻ, đã giảm gần 70% trong 10 tháng sau khi lệnh cấm được ban hành, so với cùng kỳ giai đoạn trước đó.

Bộ Y tế đề nghị cấm đầu tư, kinh doanh TLĐT và TLNN trong dự thảo luật Đầu tư (sửa đổi) để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt thế hệ trẻ

WHO tại VN khẳng định, nhờ lệnh cấm mạnh mẽ được Quốc hội ban hành, hoạt động quảng cáo cho các sản phẩm này bởi những người nổi tiếng, những người có sức ảnh hưởng dường như đã chấm dứt.

Để đảm bảo lệnh cấm của Quốc hội tiếp tục được thực thi hiệu quả, WHO khuyến nghị đưa kinh doanh các sản phẩm thuốc lá mới bao gồm TLĐ,TLNN vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh trong luật Đầu tư sửa đổi; không chấp nhận bất kỳ ngoại lệ nào bao gồm việc cho phép sản xuất các sản phẩm thuốc lá mới để xuất khẩu.

WHO cũng cho rằng, việc cho phép sản xuất TLĐT, TLNN để xuất khẩu làm suy yếu cơ sở lý luận về bảo vệ sức khỏe và xã hội của lệnh cấm, đồng thời gây ra sự thiếu nhất quán trong hệ thống pháp luật, tạo cơ hội cho việc buôn lậu và rò rỉ nguồn hàng ra thị trường nội địa, cùng với đó đặt ra gánh nặng lớn trong việc kiểm soát và thực thi pháp luật.

Cam kết toàn cầu chống lại "làn sóng thuốc lá mới"

Trước xu hướng các công ty thuốc lá đang lợi dụng khái niệm "giảm hại" để quảng bá các sản phẩm như TLĐT, TLNN và các sản phẩm thuốc lá và nicotine mới gây hiểu lầm trong cộng đồng, trong phiên họp lần thứ 11 Hội nghị các bên tham gia Công ước Khung FCTC (từ ngày 17 - 23.11, tại Geneva, Thụy Sĩ), hơn 1.400 đại biểu cam kết toàn cầu chống lại "làn sóng thuốc lá mới". COP11 nhấn mạnh việc bảo vệ giới trẻ trước sự xâm nhập ngày càng mạnh của TLĐT, TLNN và các sản phẩm thuốc lá và nicotine mới.

Bộ Y tế đề nghị cấm đầu tư, kinh doanh TLĐT và TLNN trong dự thảo luật Đầu tư (sửa đổi) để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt thế hệ trẻ

Tại COPP 11, WHO cảnh báo về 4 chiến lược cốt lõi các tập đoàn thuốc lá triển khai để thu hút người dùng TLĐT, TLNN. Trong đó, sử dụng các ngôn ngữ "giảm hại", "ít độc hại", "an toàn hơn"; thiết kế sản phẩm bắt mắt, màu sắc phù hợp "thị hiếu" giới trẻ và hương vị trái cây, trà sữa, kẹo ngọt; lợi dụng mạng xã hội thông qua các video đánh giá sản phẩm, quảng cáo trá hình lan tràn trên nền tảng có tỷ lệ người dùng trẻ cao, tận dụng người nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng (KOLs) để tác động đến người trẻ. Đồng thời, gây áp lực chính sách, tìm cách nới lỏng quản lý, tạo điều kiện cho việc kinh doanh, mua bán.

Trưởng đoàn Việt Nam tham dự COP11, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá, TS-BS Hà Anh Đức chia sẻ: "Việt Nam hoàn toàn đồng thuận với quan điểm của WHO: mọi sản phẩm thuốc lá, TLĐT, TLNN và các sản phẩm thuốc lá mới khác đều gây hại và gây nghiện. Nhiệm vụ của chúng ta là phải bảo vệ thế hệ tương lai bằng những chính sách mạnh mẽ, quyết liệt và dựa trên bằng chứng khoa học".

Hành động quyết liệt và mang tính tiên phong của Việt Nam trong năm 2024 khi cấm các sản phẩm thuốc lá mới có hại này đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận, bao gồm cả sự biểu dương của Tổng giám đốc WHO, TS Tedros Adhanom Ghebreyesus, tại Đại hội đồng Y tế thế giới vào tháng 5.2025.

