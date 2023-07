Cấm xe chở đất, cát, vật liệu xây dựng vào trung tâm TP.Đà Lạt vào ban ngày

Ngày 13.7, Văn phòng UBND TP.Đà Lạt ban hành văn bản tăng cường xử lý hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Theo đó, cấm các phương tiện vận chuyển đất, cát, vật liệu xây dựng, bê tông… không được lưu thông vào trung tâm TP.Đà Lạt vào ban ngày, nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, cho biết thời gian gần đây một số phương tiện vận chuyển đất, cát, vật liệu xây dựng, bê tông…lưu thông sai tuyến đường cho phép, lưu thông vào khung giờ cấm, nhất là vào thời điểm tan ca gây nguy hiểm cho người dân và du khách.

Do đó, TP.Đà Lạt giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp cùng Công an TP.Đà Lạt rà soát toàn bộ việc cấp phép lưu thông phương tiện vận tải vào giờ hành chính thời gian vừa qua; đánh giá tình hình thực hiện của các đơn vị.

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hạn chế lưu thông trong thời gian tới theo hướng chỉ cho phép lưu thông phương tiện vận tải chở đất, cát, vật liệu xây dựng, bê tông…vào ban đêm; giảm lượng xe lưu thông vào giờ hành chính, ban ngày nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Báo cáo và tham mưu đề xuất UBND TP.Đà Lạt xem xét trước ngày 25.7. Ngoài ra, từ ngày 20.7, cấm đậu, đỗ xe tại trục đường Hồ Tùng Mậu, đoạn từ vòng xoay trước khách sạn Palace đến ngã ba Hồ Tùng Mậu – Trần Phú (trước Bưu điện Đà Lạt).

UBND TP.Đà Lạt giao Công an TP chỉ đạo Đội CSGT - Trật tự, công an các phường, xã, nhất là các phường trung tâm tăng cường ra quân, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi đậu, đỗ xe ô tô không đúng quy định, lấn chiếm lòng đường và trên vỉa hè gây bức xúc cho người dân.

Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt trường hợp không xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phụ trách, đặc biệt là việc đậu, đỗ xe ô tô lấn chiếm vỉa hè, lòng đường như chỉ đạo trên.