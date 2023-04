Cảm xúc tự hào về thời khắc lịch sử vẻ vang của đất nước

Đoàn viên, thanh niên TP.HCM dâng hương tri ân các liệt sĩ TTTĐ

Hoạt động thu hút hàng ngàn đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia tưởng nhớ những liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, qua đó mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với đoàn viên, thanh niên nói riêng và thế hệ trẻ nói chung.

Cùng thời điểm trên, hơn 3.000 bạn trẻ cũng đồng loạt tham gia các hoạt động thắp nến tri ân hàng chục ngàn phần mộ liệt sĩ tại 6 nghĩa trang ở các quận, huyện ngoại thành TP.HCM.

Chia sẻ tại buổi lễ thắp nến tri ân, Nguyễn Khánh Tùng, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho rằng: "Tuổi trẻ hôm nay sống lại với cảm xúc và không khí của thời khắc lịch sử vẻ vang của đất nước, luôn chan chứa một niềm tự hào mãnh liệt về quá khứ hào hùng của dân tộc ta, đất nước ta".

Đoàn viên, thanh niên TP.HCM thắp nến tri ân các liệt sĩ TTTĐ

Theo Khánh Tùng, với tuổi trẻ hôm nay, ngày 30.4 là ngày tri ân vô hạn đối với sự cống hiến to lớn của các thế hệ cách mạng đi trước đã dâng hiến tuổi thanh xuân và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp thống nhất non sông, đem lại hòa bình, tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, ấm no, hạnh phúc.

Thế hệ trẻ tri ân các liệt sĩ và ra sức phát triển đất nước TTTĐ

Là một cán bộ Hội Sinh viên, Khánh Tùng nói: "Tôi cảm thấy rất đỗi tự hào về truyền thống yêu nước nồng nàn của các thế hệ đi trước. Cùng với niềm tự hào là điểm tựa thôi thúc bản thân tôi không ngừng học tập, rèn luyện hằng ngày, hằng giờ để phấn đấu trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp sức trẻ vào sự phát triển của thành phố và đất nước".