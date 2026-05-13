Cambridge International Education và iSMART Education thúc đẩy mô hình Cambridge Associate tại Việt Nam

Thỏa thuận Associate Agreement lần này được xem là bước nâng chuẩn quan trọng: iSMART Education không chỉ triển khai chương trình, mà còn phối hợp trực tiếp với Cambridge International Education trong đào tạo giáo viên, đảm bảo chất lượng học thuật và tổ chức khảo thí theo tiêu chuẩn Cambridge.

Cambridge International Education thuộc Cambridge University Press & Assessment, Vương quốc Anh - tổ chức giáo dục quốc tế hiện diện tại hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ, được xem là một trong những chuẩn mực khảo thí và chương trình giáo dục phổ thông uy tín nhất thế giới.

Cambridge Associate - Hợp tác có chiều sâu, không chỉ gắn nhãn

Điểm đáng chú ý của thỏa thuận là phạm vi hợp tác toàn diện. Theo đó, iSMART Education sẽ phối hợp với Cambridge International Education trong 5 hoạt động trọng tâm: triển khai chương trình chuẩn Cambridge; phát triển và đào tạo giáo viên đạt chuẩn Cambridge; đảm bảo chất lượng học thuật; tổ chức khảo thí; và mở rộng mạng lưới trường Cambridge tại Việt Nam.

Đây là điểm khác biệt so với mô hình đưa tài liệu Cambridge vào trường học đơn thuần - mô hình Cambridge Associate đòi hỏi cam kết hệ thống từ hai phía, bao gồm cả kiểm soát chất lượng và đảm bảo học thuật từ phía Cambridge International.

Lộ trình 3 bậc học - Từ mầm non đến THCS

Giai đoạn đầu, hai bên tập trung triển khai và chuẩn hóa chương trình cho 3 bậc học, tạo nên hành trình học thuật quốc tế liên tục. Ba chương trình cụ thể:

Cambridge Early Years - Mầm non quốc tế: Phát triển toàn diện tư duy, ngôn ngữ và kỹ năng từ giai đoạn nền tảng, theo chuẩn học thuật Cambridge.

Cambridge Primary - Tiểu học quốc tế: Xây dựng năng lực học thuật, tư duy phản biện và tiếng Anh học thuật theo chuẩn Cambridge cho học sinh tiểu học.

Cambridge Lower Secondary - THCS quốc tế: Phát triển năng lực học thuật chuyên sâu, chuẩn bị sẵn sàng cho các kỳ thi Cambridge quốc tế và lộ trình học thuật cao hơn.

Các chương trình được triển khai trước tiên tại Hà Nội và TP.HCM, với kế hoạch mở rộng lên hơn 20 trường và phục vụ hàng chục nghìn học sinh vào năm 2030. Hiện tại, một số trường mầm non, tiểu học và THCS tại Hà Nội đang triển khai thí điểm và được xem là những điển hình tiên phong trong việc tích hợp chương trình Cambridge vào môi trường giáo dục công lập.

iCam - Mở rộng cơ hội tiếp cận với chi phí hợp lý hơn

Một trong những điểm mới của hợp tác lần này là mô hình iCam - iSMART Cambridge Virtual School. Thông qua hình thức blended learning - kết hợp học trực tiếp và trực tuyến qua hệ thống virtual school hubs - iCam hướng đến việc đưa chương trình Cambridge đến gần hơn với học sinh ở nhiều vùng và nhiều phân khúc kinh tế khác nhau, không chỉ dừng lại ở các trường tinh hoa tại đô thị lớn.

"Sáng kiến hợp tác chiến lược này thể hiện cam kết dài hạn của Cambridge International Education và iSMART Education trong việc đồng hành cùng quá trình đổi mới giáo dục tại Việt Nam, phát triển năng lực công dân toàn cầu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tương lai" - trích thông cáo báo chí chính thức.

Giáo viên - Yếu tố quyết định chất lượng thực sự

Không ít chuyên gia giáo dục cho rằng thách thức lớn nhất khi triển khai chương trình Cambridge tại Việt Nam không phải là nội dung chương trình, mà là chất lượng giáo viên. Hợp tác lần này đặt trọng tâm đặc biệt vào phát triển đội ngũ giáo viên Việt Nam đạt chuẩn Cambridge - yếu tố được kỳ vọng sẽ tạo nên sự khác biệt thực chất trong chất lượng đào tạo so với mô hình "nhập tài liệu, dạy như cũ".

Hợp tác cũng hướng đến việc thúc đẩy mô hình hợp tác công - tư (PPP) trong giáo dục, đồng hành cùng chủ trương hội nhập quốc tế và đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035.