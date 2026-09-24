Cambridge International Education và Language Link Việt Nam ký kết hợp tác cùng các trường Hà Nội

Tham dự buổi lễ có ông Melvyn Lim, Quản lý cấp cao phụ trách Cambridge International Education tại Việt Nam, Myanmar, Lào và Campuchia; ông Gavan Iacono, Tổng Giám đốc Language Link Việt Nam; cùng đại diện các trường tiểu học, trung học cơ sở và trường liên cấp tại Hà Nội.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cambridge International Education, Language Link Việt Nam & các trường Tiểu học, Trung học cơ sở & liên cấp tại Hà Nội NGUỒN: LANGUAGE LINK VIET NAM

Sự kiện ký kết đánh dấu bước ngoặt hợp tác mới giữa hệ thống các nhà trường, Cambridge International Education và Language Link Việt Nam. Trên cơ sở kết hợp giữa chuyên môn giáo dục quốc tế và bề dày kinh nghiệm thực tế tại Hà Nội, các bên cam kết cùng nâng tầm chất lượng giảng dạy, mở rộng cơ hội học tập chuẩn quốc tế cho thế hệ học sinh.



Language Link Việt Nam đã hợp tác với Cambridge trong lĩnh vực tổ chức khảo thí theo chuẩn quốc tế suốt nhiều thập kỷ. Tại Hà Nội, đơn vị có hơn 20 năm phối hợp với các trường công lập triển khai chương trình đào tạo. Lễ ký kết lần này tiếp nối quá trình hợp tác đó với sự tham gia của các trường đối tác.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Gavan Iacono, Tổng Giám đốc Language Link Việt Nam, nhấn mạnh việc đưa kinh nghiệm giáo dục quốc tế vào trường học cần gắn với điều kiện thực tế của mỗi trường. "Điều quan trọng là tiếp thu kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy tiên tiến của thế giới và vận dụng phù hợp với điều kiện của từng nhà trường", ông nói.

Ông Gavan Iacono - Tổng Giám Đốc Language Link Việt Nam - phát biểu tại Lễ ký kết NGUỒN: LANGUAGE LINK VIET NAM

Đại diện Cambridge International Education, ông Melvyn Lim nhấn mạnh vai trò của giáo viên trong việc giúp học sinh phát triển năng lực tiếng Anh và các kỹ năng cần thiết cho môi trường học tập quốc tế. Theo ông, Cambridge cùng Language Link Việt Nam sẽ hỗ trợ các nhà trường về định hướng chương trình, tài liệu giảng dạy, kiểm tra đánh giá và phát triển chuyên môn cho giáo viên. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng chương trình sẽ giúp học sinh mở rộng góc nhìn, tự tin kết nối với thế giới, đồng thời duy trì sự gắn bó với ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.

Ông Melvyn Lim- Quản lý cấp cao phụ trách Cambridge International Education tại Việt Nam, Myanmar, Lào và Campuchia - phát biểu tại Lễ ký kết NGUỒN: LANGUAGE LINK VIET NAM

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ngành giáo dục đang chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra định hướng tăng cường dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.



Sau lễ ký kết, Cambridge International Education, Language Link Việt Nam và các trường đối tác sẽ tiếp tục phối hợp để cụ thể hóa nội dung thỏa thuận trong hoạt động dạy và học. Sự hợp tác hướng tới những kết quả thiết thực, đồng thời tạo thêm cơ hội phát triển năng lực tiếng Anh cho học sinh Hà Nội.

Về Language Link Việt Nam:

Với hơn 20 năm kinh nghiệm triển khai các chương trình đào tạo tại Việt Nam, Language Link Việt Nam đã dành gần hai thập kỷ đồng hành cùng các trường công lập tại Hà Nội. Trong quá trình hợp tác, đơn vị chú trọng vận dụng chuyên môn và phương pháp giáo dục quốc tế phù hợp với điều kiện thực tế của từng nhà trường, hướng tới nâng cao chất lượng dạy và học, mang lại kết quả học tập thiết thực cho học sinh.