Camel tiếp sức bản lĩnh: Viết tiếp câu chuyện ý chí tại Aqua Warriors

Khi bản lĩnh được đánh thức giữa lòng kỳ quan

Giữa không gian kỳ vĩ của vịnh di sản, những sải tay vượt sóng và những bước chạy kiên cường đã tạo nên một bức tranh thể thao đầy sức sống. Dù thời tiết và địa hình mang đến nhiều thử thách, nhưng tinh thần của hơn 2.000 "chiến binh" chưa bao giờ hạ nhiệt, tất cả đều mang trong mình một quyết tâm sắt đá: bứt phá giới hạn của chính mình.

Camel tiếp sức bản lĩnh tại Aqua Warriors Hạ Long Bay 2026 - Camel Cup với vai trò là Nhà tài trợ chính

Sự kiện có sự tham gia của hơn 2.000 vận động viên trên khắp cả nước

Thử thách bởi 3 bộ môn phối hợp bơi - đạp - chạy

Sự hiện diện của Camel không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tổ chức, mà còn là người bạn đồng hành truyền cảm hứng. Với thông điệp xuyên suốt về "Bản lĩnh", Camel khẳng định sự gắn kết mật thiết với cộng đồng thể thao sức bền (multi-sport) tại Việt Nam – nơi mỗi cá nhân đều nỗ lực không ngừng để vượt qua những rào cản của bản thân.

Hệ sinh thái sản phẩm tiếp sức toàn diện

Để đảm bảo thể lực tốt nhất cho các vận động viên, Camel đã gửi đến giải đấu hàng trăm nghìn sản phẩm đa dạng từ hệ sinh thái của tập đoàn. Tại các trạm tiếp sức và khu vực phục hồi, các VĐV đã được nạp năng lượng kịp thời.

Camel tiếp sức với nhiều sản phẩm đa dạng, đặc biệt là sản phẩm Bia tươi Camel

Đặc biệt, khoảnh khắc về đích trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết với sự góp mặt của các dòng bia mát lạnh như: Camel Premium, bia tươi Camel... Không chỉ để lại dấu ấn với các vận động viên, sự chuyên nghiệp của Camel còn nhận được những đánh giá tích cực từ đơn vị tổ chức. Đại diện Ban tổ chức chia sẻ:

"Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành chuyên nghiệp của Camel, góp phần tạo nên không khí sôi động và trải nghiệm trọn vẹn cho các vận động viên. Sự xuất hiện của thương hiệu thúc đẩy tinh thần gắn kết cộng đồng tích cực. Ban tổ chức kỳ vọng Camel sẽ tiếp tục đồng hành và mở rộng các hoạt động trải nghiệm, lan tỏa mạnh mẽ các giá trị thể thao tốt đẹp đến mọi người."

Ông Lê Quang Thịnh - Chủ tịch HĐQT tập đoàn Camel chia sẻ: "Mỗi bước chạy đầy bản lĩnh hôm nay chính là biểu tượng cho giá trị cốt lõi mà Camel theo đuổi trong suốt hành trình hơn 3 thập kỷ phát triển. Chúng tôi tự hào khi được là điểm tựa năng lượng để niềm vui chiến thắng của mỗi vận động viên thêm trọn vẹn".

Camel có định hướng lâu dài về việc đồng hành với các sự kiện multi-sport trên toàn quốc

Thành công của Aqua Warriors là khởi đầu cho một mùa hè rực lửa. Ngay sau sự kiện, Camel tiếp tục lan tỏa tinh thần bứt phá thông qua chiến dịch lớn nhất năm "Truy tìm Camel - Khui hè trúng lớn". Đây là món quà tri ân dành cho khách hàng, kéo dài niềm vui chiến thắng từ đường đua đến cuộc sống thường nhật.

Tập đoàn cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các giải Marathon và sự kiện multi-sport trên toàn quốc. Đây cũng là lời khẳng định cho sứ mệnh thúc đẩy lối sống năng động, bản lĩnh và tràn đầy năng lượng trong cộng đồng người Việt mà Camel đã bền bỉ xây dựng suốt 30 năm qua.