Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Camel tiếp sức bản lĩnh: Viết tiếp câu chuyện ý chí tại Aqua Warriors

14/04/2026 11:26 GMT+7

Sự kiện Aqua Warriors vừa khép lại tại Quảng Ninh, để lại dư âm mạnh mẽ về một giải đấu khắc nghiệt nhưng đầy cảm xúc. Với vai trò nhà tài trợ chính, Camel Beer đã tiếp sức cho hơn 2.000 vận động viên (VĐV) bằng hàng trăm nghìn sản phẩm, góp phần lan tỏa thông điệp về bản lĩnh và ý chí quật cường.

Khi bản lĩnh được đánh thức giữa lòng kỳ quan

Giữa không gian kỳ vĩ của vịnh di sản, những sải tay vượt sóng và những bước chạy kiên cường đã tạo nên một bức tranh thể thao đầy sức sống. Dù thời tiết và địa hình mang đến nhiều thử thách, nhưng tinh thần của hơn 2.000 "chiến binh" chưa bao giờ hạ nhiệt, tất cả đều mang trong mình một quyết tâm sắt đá: bứt phá giới hạn của chính mình.

Camel tiếp sức bản lĩnh: Viết tiếp câu chuyện ý chí tại Aqua Warriors - Ảnh 1.

Camel tiếp sức bản lĩnh tại Aqua Warriors Hạ Long Bay 2026 - Camel Cup với vai trò là Nhà tài trợ chính

Camel tiếp sức bản lĩnh: Viết tiếp câu chuyện ý chí tại Aqua Warriors - Ảnh 2.

Sự kiện có sự tham gia của hơn 2.000 vận động viên trên khắp cả nước

Camel tiếp sức bản lĩnh: Viết tiếp câu chuyện ý chí tại Aqua Warriors - Ảnh 3.

Thử thách bởi 3 bộ môn phối hợp bơi - đạp - chạy

Sự hiện diện của Camel không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tổ chức, mà còn là người bạn đồng hành truyền cảm hứng. Với thông điệp xuyên suốt về "Bản lĩnh", Camel khẳng định sự gắn kết mật thiết với cộng đồng thể thao sức bền (multi-sport) tại Việt Nam – nơi mỗi cá nhân đều nỗ lực không ngừng để vượt qua những rào cản của bản thân.

Hệ sinh thái sản phẩm tiếp sức toàn diện

Để đảm bảo thể lực tốt nhất cho các vận động viên, Camel đã gửi đến giải đấu hàng trăm nghìn sản phẩm đa dạng từ hệ sinh thái của tập đoàn. Tại các trạm tiếp sức và khu vực phục hồi, các VĐV đã được nạp năng lượng kịp thời.

Camel tiếp sức bản lĩnh: Viết tiếp câu chuyện ý chí tại Aqua Warriors - Ảnh 4.

Camel tiếp sức với nhiều sản phẩm đa dạng, đặc biệt là sản phẩm Bia tươi Camel

Đặc biệt, khoảnh khắc về đích trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết với sự góp mặt của các dòng bia mát lạnh như: Camel Premium, bia tươi Camel... Không chỉ để lại dấu ấn với các vận động viên, sự chuyên nghiệp của Camel còn nhận được những đánh giá tích cực từ đơn vị tổ chức. Đại diện Ban tổ chức chia sẻ:

"Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành chuyên nghiệp của Camel, góp phần tạo nên không khí sôi động và trải nghiệm trọn vẹn cho các vận động viên. Sự xuất hiện của thương hiệu thúc đẩy tinh thần gắn kết cộng đồng tích cực. Ban tổ chức kỳ vọng Camel sẽ tiếp tục đồng hành và mở rộng các hoạt động trải nghiệm, lan tỏa mạnh mẽ các giá trị thể thao tốt đẹp đến mọi người."

Ông Lê Quang Thịnh - Chủ tịch HĐQT tập đoàn Camel chia sẻ: "Mỗi bước chạy đầy bản lĩnh hôm nay chính là biểu tượng cho giá trị cốt lõi mà Camel theo đuổi trong suốt hành trình hơn 3 thập kỷ phát triển. Chúng tôi tự hào khi được là điểm tựa năng lượng để niềm vui chiến thắng của mỗi vận động viên thêm trọn vẹn".

Camel tiếp sức bản lĩnh: Viết tiếp câu chuyện ý chí tại Aqua Warriors - Ảnh 5.

Camel có định hướng lâu dài về việc đồng hành với các sự kiện multi-sport trên toàn quốc

Thành công của Aqua Warriors là khởi đầu cho một mùa hè rực lửa. Ngay sau sự kiện, Camel tiếp tục lan tỏa tinh thần bứt phá thông qua chiến dịch lớn nhất năm "Truy tìm Camel - Khui hè trúng lớn". Đây là món quà tri ân dành cho khách hàng, kéo dài niềm vui chiến thắng từ đường đua đến cuộc sống thường nhật.

Tập đoàn cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các giải Marathon và sự kiện multi-sport trên toàn quốc. Đây cũng là lời khẳng định cho sứ mệnh thúc đẩy lối sống năng động, bản lĩnh và tràn đầy năng lượng trong cộng đồng người Việt mà Camel đã bền bỉ xây dựng suốt 30 năm qua.

Tự hào là thương hiệu Việt vươn tầm thế giới, Tập đoàn Camel đã khẳng định vị thế nhà sản xuất hàng đầu trong ngành thực phẩm và đồ uống sau hơn 30 năm hình thành và phát triển. Camel Group sở hữu hệ sinh thái sản xuất hiện đại bậc nhất với 5 nhà máy quy mô lớn (bao gồm bia, nước giải khát, vỏ lon và thực phẩm), đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường quốc tế. Danh mục sản phẩm của tập đoàn hiện diện đa dạng từ các dòng bia đậm đà bản sắc (Camel, Cheetah, Sao La, Steen, Two Red Tigers) đến các thương hiệu giải khát và thực phẩm uy tín toàn cầu (Moshi, Abest, Red Tiger, Ta Lư, Abo Abo...). Với mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước và xuất khẩu tới hơn 80 quốc gia trên 5 châu lục, Camel Group cam kết không ngừng sáng tạo để mang trọn tinh hoa sản phẩm Việt đến với người tiêu dùng toàn cầu.

Tìm hiểu thêm về Tập đoàn Camel tại: https://camelbeer.com/

Khám phá thêm chủ đề

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận