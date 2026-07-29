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Camera hồng ngoại và camera nhìn đêm có màu

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Khi chọn camera giám sát, nhiều người phân vân giữa hồng ngoại và camera nhìn đêm có màu. Thực tế, còn phụ thuộc vào nơi lắp đặt, mức độ ánh sáng ban đêm và mục tiêu theo dõi của bạn.

Khác nhau ở điểm nào?

Camera hồng ngoại thường cho hình đen trắng vào ban đêm, bù lại hoạt động ổn định khi khu vực rất tối. Trong khi đó, camera nhìn đêm có màu phù hợp hơn khi vẫn còn ánh sáng môi trường như đèn sân, đèn cổng hoặc đèn đường.

Khi nào nên chọn camera hồng ngoại?

Nếu bạn cần theo dõi hành lang, kho, phòng khách hoặc khu vực ban đêm gần như không có đèn, hồng ngoại vẫn là lựa chọn thực dụng. Ưu điểm của camera này là dễ quan sát chuyển động, ít phụ thuộc ánh sáng xung quanh.

Khi nào chọn nhìn đêm có màu?

Camera có màu ban đêm phát huy tác dụng khi người dùng cần thêm chi tiết để nhận diện quần áo, màu xe hoặc bối cảnh sự việc. Với sân trước nhà, cửa hàng nhỏ hay bãi đỗ xe có ánh sáng hỗ trợ, loại này cho hình ảnh trực quan hơn so với đen trắng.

Camera hồng ngoại và camera nhìn đêm có màu- Ảnh 1.

Mẫu camera trong nhà nhỏ gọn phù hợp nhu cầu giám sát gia đình

Không có loại nào tốt hơn trong mọi trường hợp mà còn phụ thuộc vào mục đích của người dùng. Bạn có thể truy cập thegioididong.com để tham khảo các mẫu camera tại Thế Giới Di Động, tìm hiểu độ phân giải, chế độ nhìn đêm và phạm vi quan sát trước khi chọn mua.

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