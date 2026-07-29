Camera hồng ngoại và camera nhìn đêm có màu

Khác nhau ở điểm nào?

Camera hồng ngoại thường cho hình đen trắng vào ban đêm, bù lại hoạt động ổn định khi khu vực rất tối. Trong khi đó, camera nhìn đêm có màu phù hợp hơn khi vẫn còn ánh sáng môi trường như đèn sân, đèn cổng hoặc đèn đường.

Khi nào nên chọn camera hồng ngoại?

Nếu bạn cần theo dõi hành lang, kho, phòng khách hoặc khu vực ban đêm gần như không có đèn, hồng ngoại vẫn là lựa chọn thực dụng. Ưu điểm của camera này là dễ quan sát chuyển động, ít phụ thuộc ánh sáng xung quanh.

Khi nào chọn nhìn đêm có màu?

Camera có màu ban đêm phát huy tác dụng khi người dùng cần thêm chi tiết để nhận diện quần áo, màu xe hoặc bối cảnh sự việc. Với sân trước nhà, cửa hàng nhỏ hay bãi đỗ xe có ánh sáng hỗ trợ, loại này cho hình ảnh trực quan hơn so với đen trắng.

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