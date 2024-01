Camera ngăn xả rác bừa bãi

Mới đây, chính quyền TT.Thanh Chương (H.Thanh Chương, Nghệ An) huy động được hàng chục triệu đồng từ người dân để lắp 45 mắt camera an ninh theo dõi việc xả rác. Sở dĩ người dân đồng tình với việc này vì nạn xả rác bừa bãi vẫn xảy ra thường xuyên ở địa phương, dù các điểm tập kết rác đã có và hằng ngày được nhân viên môi trường thu gom. Chỉ một thời gian ngắn sau khi lắp "mắt thần", nhiều người xả rác không đúng nơi quy định đã bị phạt hành chính 750.000 đồng/lần. Đây là một trong khá nhiều xã, thị trấn ở Nghệ An gắn camera để chống nạn xả rác bừa bãi và đạt hiệu quả rõ rệt chỉ sau thời gian ngắn.

Thực tế, ở Nghệ An thời gian qua đã có một nhóm tình nguyện viên nhặt rác nơi công cộng tại TX.Hoàng Mai và H.Quỳnh Lưu với mục đích làm thay đổi ý thức xả rác của mọi người. Việc làm này của nhóm tình nguyện viên đã phần nào tác động đến ý thức nhiều người, khiến họ phải tự thay đổi hành vi xả rác. Tuy nhiên, với những địa phương chưa có tình nguyện viên biện pháp lắp camera xử phạt hành chính là rất cần thiết.

Bên cạnh đó, rác thải sinh hoạt cũng đang là vấn đề nan giải ở nhiều nơi do thói quen sử dụng quá nhiều bao ni lông để đựng thực phẩm. Do thiếu bãi rác đạt chuẩn, nên rác thường được thu gom, chôn lấp và đốt thủ công gây ô nhiễm môi trường. Thực trạng này cùng thói quen bạ đâu xả đó của không ít người khiến nhiều vùng nông thôn đang ô nhiễm môi trường sống nghiêm trọng.

Nghị định 45 năm 2022 đã quy định cụ thể các mức xử phạt vi phạm quy định về bảo vệ môi trường nơi công cộng, khu đô thị, khu dân cư; vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường. Đây là căn cứ pháp lý để cơ quan chức năng xử lý những người thiếu ý thức, cố tình xả rác bừa bãi, với chứng cứ hỗ trợ từ "mắt thần" camera.