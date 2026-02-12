Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Camera Samsung Galaxy S26: Tập trung vào trải nghiệm thực tế, tạo sự khác biệt rõ nét

12/02/2026 09:52 GMT+7

Samsung đang thay đổi cách tiếp cận với hệ thống camera Galaxy S26, nhấn mạnh vào những cải tiến thiết thực hơn là số megapixel. Các video teaser chính thức làm nổi bật hai điểm chính: chất lượng zoom tốt hơn và khả năng quay video trong điều kiện thiếu sáng được cải thiện.

Phiên bản tiêu chuẩn giữ nguyên cấu hình quen thuộc

Samsung Galaxy S26 và S26 Plus dự kiến vẫn sử dụng bộ ba camera đã được chứng minh: cảm biến chính 50MP, camera siêu rộng 12MP và telephoto 10MP với zoom 3x, cùng camera trước 12MP. Mặc dù thông số phần cứng không thay đổi, Samsung có vẻ đang đầu tư mạnh vào xử lý phần mềm để nâng cao trải nghiệm người dùng thực tế, đặc biệt cho những ai sáng tạo nội dung mạng xã hội trong điều kiện ánh sáng khó.

Bản Ultra duy trì vị thế cao cấp

Samsung Galaxy S26 Ultra tiếp tục với cụm camera hàng đầu bao gồm cảm biến chính 200MP, siêu rộng 50MP, periscope 50MP với zoom 5x và ống kính telephoto (có thể nâng cấp từ 10MP lên 12MP ở 3x). Thông tin rò rỉ cho thấy khả năng cải thiện khẩu độ, điều này sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho chụp ảnh và quay video thiếu sáng.

Galaxy S26 đánh dấu sự thay đổi chiến lược của Samsung

Chiến lược camera Galaxy S26 ưu tiên cải tiến thực tế - đặc biệt quay đêm và zoom - hơn là nâng cấp thông số.

