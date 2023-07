Camila Cabello chăm chút hình ảnh mới 'gây sốt', chuẩn bị cho chuyến lưu diễn mới

Theo sách Kỷ lục thế giới Guinness, Camila Cabello là người thứ hai nhận giải Nghệ sĩ của năm tại giải thưởng Video âm nhạc của MTV (VMAs) vào năm 2018. Cô cũng đồng thời là nghệ sĩ châu Mỹ Latin đầu tiên nhận giải thưởng này. Camila Cabello là nữ ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ gốc Cuba, nổi tiếng khi còn là thành viên của nhóm nhạc nữ Fifth Harmony, một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất mọi thời đại. Cô rời nhóm Fifth Harmony vào cuối năm 2016.

Camila Cabello đã biểu diễn ca khúc First Man, một bài hát trong album mới nhất của cô, Romance, để tưởng nhớ cha cô tại lễ trao giải Grammy lần thứ 62 Kevin Winter (hollywoodreporter.com)

Ảnh mới nhất của Camila Cabello do nhiếp ảnh gia Don Braun chụp vào ngày 11.7.2023 celebmafia

Nữ nghệ sĩ tên đầy đủ là Karla Camila Cabello Estrabao, sinh ngày 3.3.1997 tại Habana del Este, quận Cojímar ở Havana, Cuba. Cô theo học tại trường trung học Miami Palmetto, song sớm rời trường khi đang học lớp 9 để theo đuổi sự nghiệp ca hát. Sau đó, cô tiếp tục học và lấy bằng tốt nghiệp trung học.

Nghệ sĩ châu Mỹ Latin đầu tiên nhận giải thưởng MTV Nghệ sĩ của năm Camila Cabello chủ yếu hát nhạc pop, latin và R&B. Cô sở hữu một giọng nữ cao. Trong vai trò là nghệ sĩ solo, Cabello rất thành công khi phát hành ca khúc I Know What You Did Last Summer hợp tác với Shawn Mendes, đặc biệt là ca khúc Bad Things liên kết với Machine Gun Kelly đã đạt vị trí thứ 4 tại Billboard Hot 100 tại Mỹ.

Tháng 4.2018, Cabello bắt đầu chuyến lưu diễn Never Be the Same Tour với tư cách là một nghệ sĩ solo. Tháng 12.2018, cô được đề cử hai giải Grammy: Màn trình diễn đơn ca nhạc Pop xuất sắc nhất cho phiên bản trực tiếp của Havana và Album giọng ca pop xuất sắc nhất cho album Camila. Màn trình diễn Havana của cô với các khách mời Ricky Martin, J Balvin và Young Thug khi bắt đầu buổi lễ cũng khiến cô trở thành nữ nghệ sĩ Latin đầu tiên mở màn buổi biểu diễn.

Camila Cabello (bìa phải) là thành viên của nhóm nhạc nữ người Mỹ Fifth Harmony (ảnh trái); nhóm Fifth Harmony trong lúc biểu diễn ca khúc Down trong đĩa đơn mới tại Good Morning America ở NYC ngày 2.6.2017 Rich Polk (ew.com), Natanya Hansen (Wikipedia)

Từ trái qua: Camila (2017), Romance (2019) và Familia (2021)

Người ta càng biết đến nghệ sĩ châu Mỹ Latin đầu tiên của giải thưởng MTV Nghệ sĩ của năm Camila Cabello nhiều hơn khi cô trình diễn tại giải thưởng âm nhạc Billboard 2017, cùng với việc tham gia chuyến lưu diễn 24K Magic World Tour của Bruno Mars. Ngoài ra, cô còn hợp tác với thương hiệu quần áo Guess khi là gương mặt đại diện cho chiến dịch mùa thu 2017 của hãng này.

Những đĩa đơn và album thành công

Tháng 5.2017, Cabello thông báo về việc phát hành album đầu tiên của cô qua chủ đề The Hurting. The Healing. The Loving, kể về "cuộc hành trình từ bóng tối ra ánh sáng". Đến năm 2018, cô chính thức phát hành album phòng thu đầu tay Camila, một đĩa nhạc pop, chịu ảnh hưởng của nhạc Latin. Album này kết hợp các yếu tố reggaeton, hip hop và dancehall, lấy cảm hứng từ các nghệ sĩ Latin đương đại như Calle 13 và J Balvin, cũng như từ sáng tác của Taylor Swift và Ed Sheeran.

Romance (2019) là album phòng thu thứ hai của Camila Cabello, một đĩa nhạc pop ảnh hưởng chất liệu R&B, pop Latin và rock. Romance chiếm vị trí số một tại Canada, đứng thứ ba tại Mỹ và nằm trong Top 10 tại một số quốc gia khác như Úc, Mexico và New Zealand…

Familia (2021) là album phòng thu thứ ba của Camila Cabello. Cô viết những ca khúc trong album này khi đại dịch Covid-19 diễn ra từ năm 2020 đến 2021. Familia là cảm hứng sáng tạo từ "niềm vui tập thể rõ ràng nhất" mà cô cảm nhận được từ gia đình trong thời kỳ đại dịch, kết hợp với việc thể hiện nguồn gốc Mỹ Latin của cô.

Trước đó, Havana, đĩa đơn năm 2017 của cô kết hợp với rapper Young Thug (Mỹ) đã đạt vị trí quán quân tại Úc, Canada, Vương quốc Anh, Ireland, Pháp, Hungary và Mỹ. Đĩa này đứng hàng đầu 7 tuần trên bảng xếp hạng phát sóng Mainstream Top 40 của Mỹ và được phát trực tuyến 1.394.821.476 lần trên nền tảng âm nhạc trực tuyến Spotify tính đến ngày 20.2.2020.

Ca sĩ Camila Cabello Christian Vierig (rollingstone.com)

Ngày 21.6.2019, Cabello phát hành đĩa đơn Señorita cùng với ca sĩ người Canada Shawn Mendes. Hai tháng sau, đĩa này leo lên vị trí số 1 trên Hot 100 tại Mỹ, trở thành đĩa đơn thứ hai của Cabello đứng đầu bảng xếp hạng và đạt vị trí số 1 trên 30 quốc gia. Ngoài ra Señorita còn nhận một đề cử giải Grammy cho Màn trình diễn nhóm/bộ đôi nhạc pop xuất sắc nhất. Theo IFPI, Señorita là bài hát bán chạy thứ ba trong năm 2019, đứng Top 10 bài hát được phát trực tuyến nhiều nhất trên Spotify, tính đến tháng 11.2021.



Từ năm 2016 cho đến nay, Camila Cabello lưu diễn nhiều nơi trên thế giới. Cô tham gia một số bộ phim ca nhạc, xuất hiện thường xuyên trong các chương trình truyền hình. Ngoài ra, Cabello rất tích cực hoạt động từ thiện để nâng cao nhận thức về sự bình đẳng giáo dục, chăm sóc sức khỏe và cơ hội thành công của trẻ em; cứu trợ nạn nhân bị bão lụt ở Puerto Rico; gây quỹ chống đại dịch Covid-19…

Camila Cabello tại lễ trao giải Grammy 2023 (trái) và ảnh chụp cô trong buổi trình diễn thời trang cao cấp mùa thu 2023 của Fendi tại Paris, Pháp popsugar.com, footwearnews

Camila Cabello xuất hiện trong lễ trao giải Grammy lần thứ 65 vào ngày 5.2.2023 với tư cách là nghệ sĩ được đề cử cho Màn trình diễn nhóm/bộ đôi nhạc pop xuất sắc nhất (qua ca khúc Bam Bam biểu diễn cùng Ed Sheeran). Hiện nay, trên mạng bắt đầu bán vé cho chuyến lưu diễn năm 2023 - 2024 của Camila Cabello, hứa hẹn có những yếu tố bất ngờ, đầy sáng tạo trong âm nhạc của nữ nghệ sĩ đến từ châu Mỹ Latin.