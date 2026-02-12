Campuchia dẹp gần 200 trung tâm lừa đảo

Campuchia đã đóng cửa gần 200 trung tâm lừa đảo trong những tuần gần đây, trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp lớn chống lại tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia.

Thông tin trên do một quan chức chính phủ cấp cao cung cấp.

Quan chức này cho biết 173 đối tượng chủ chốt liên quan đến các trung tâm này đã bị bắt giữ và 11.000 lao động đã bị trục xuất trong chiến dịch bắt đầu từ cuối năm ngoái.

Động thái này diễn ra sau khi Mỹ ban hành cáo trạng và sau đó Trung Quốc dẫn độ một nghi phạm được cho là trùm lừa đảo gốc Hoa - một trong những hành động quốc tế mạnh mẽ nhất từ trước đến nay nhằm vào các mạng lưới tội phạm này.

Hàng nghìn lao động trong ngành lừa đảo, bao gồm các nạn nhân bị buôn bán và bị giam giữ trong điều kiện khắc nghiệt, gần đây đã tháo chạy khỏi các khu tổ hợp này với hy vọng hồi hương.

Tổ chức Ân xá Quốc tế đã gọi đây là một "cuộc khủng hoảng nhân đạo".

Bên trong một trung tâm lừa đảo ở tỉnh Kampot, Campuchia ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters đã tiếp cận một khu tổ hợp ở tỉnh Kampot, Campuchia và ghi nhận các phòng máy tính, kịch bản hướng dẫn cách lừa đảo nạn nhân Thái Lan, các buồng điện thoại và phù hiệu giả của một đồn cảnh sát Ấn Độ.

Nhà chức trách cho biết không có vụ bắt giữ nào diễn ra bên trong khu tổ hợp này.

Các lao động đã bỏ trốn sau khi kẻ được cho là ông chủ của khu tổ hợp bị bắt giữ.

Cảnh sát cho biết họ không đủ nhân lực để giam giữ những người bỏ trốn.

Trước đây, Campuchia thường xuyên đánh giá thấp quy mô các khu tổ hợp lừa đảo, và các chiến dịch trấn áp trước đây hầu như không ảnh hưởng gì đến sự phát triển của chúng.

Các quan chức cho biết chiến dịch lần này có phạm vi rộng hơn, tập trung vào việc đóng cửa các cơ sở và bắt giữ các nhân vật cấp cao.

Một tuần trước, các quan chức Thái Lan đã tổ chức chuyến thăm cho báo giới đến một khu tổ hợp khác trên lãnh thổ Campuchia, nơi từng bị quân đội Thái Lan ném bom và chiếm đóng trong một cuộc xung đột biên giới vào tháng 12.2025.

Tại đây, Reuters cũng tìm thấy những tang vật tương tự, bao gồm các đồn cảnh sát giả của nhiều quốc gia khác nhau.