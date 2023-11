Campuchia khánh thành sân bay mới trị giá hàng tỉ USD

Thủ tướng Campuchia Hun Manet ca ngợi sân bay quốc tế Siem Reap Angkor ở tỉnh Siem Reap là hiện đại khi ông cắt băng khánh thành, theo AFP. Ông nhấn mạnh đây là cơ sở hàng không đầu tiên của Campuchia được phát triển theo sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc và sân bay mới trị giá 1,1 tỉ USD sẽ kích thích du lịch.

Dự lễ khánh thành sân bay quốc tế Siem Reap Angkor có Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam của Trung Quốc Vương Dữ Ba. Các quan chức Campuchia xem sân bay mới là kết quả cụ thể của mối quan hệ ngoại giao ngày càng chặt chẽ giữa Bắc Kinh và Phnom Penh, theo AFP. Thủ tướng Hun Manet đã gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 9 và đến thủ đô Trung Quốc vào tháng trước để tham dự diễn đàn Vành đai và Con đường.

Toàn cảnh nhà ga tại sân bay quốc tế Siem Reap Angkor mới ở tỉnh Siem Reap (Campuchia) ngày 16.11 AFP

"Đây là một sự kiện lịch sử mới đối với ngành vận tải hàng không của Campuchia. Nhiệm vụ của chúng tôi là thúc đẩy sân bay mới hoạt động và làm cho sân bay này nâng cao mức sống của người dân, thúc đẩy nền kinh tế Campuchia", Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh.

Sân bay mới có đường băng dài 3.600 m, nằm cách công viên đền Angkor Wat, điểm đến du lịch chính của Campuchia, khoảng 40 km. Sân bay cũ của thành phố Siem Reap nằm cách vị trí này khoảng 5 km. Sân bay mới bắt đầu hoạt động thương mại vào tháng trước và dự kiến đón tới 12 triệu hành khách mỗi năm kể từ năm 2040.

Thủ tướng Hun Manet cho hay chính phủ Campuchia đã chi hơn 150 triệu USD để đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Siem Reap. Ông cũng đã chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền đảm bảo an ninh khu vực xung quanh sân bay mới cũng như trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn, ổn định cho du khách.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) trò chuyện với một khách du lịch trong lễ khánh thành sân bay quốc tế Siem Reap Angkor mới ở tỉnh Siem Reap ngày 16.11 AFP

Thủ tướng Hun Manet cho biết thêm trong những cuộc gặp với các nhà lãnh đạo ASEAN, ông đã đàm phán để kết nối các điểm du lịch từ một số nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, Lào, Philippines và Thái Lan, với mục tiêu tăng cường các chuyến bay thẳng đến sân bay quốc tế Siem Reap Angkor và khuyến khích khách du lịch đi qua sân bay này vào năm 2024, theo trang DAP News.

Một sân bay khổng lồ khác trị giá 1,5 tỉ USD cũng đang được xây dựng bên ngoài thủ đô Phnom Penh của Campuchia, dự kiến sẽ được khai trương vào năm 2025.

Du lịch cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế Campuchia, nhưng lượng du khách đã giảm từ mức khoảng 6,6 triệu người trước đại dịch Covid-19 xuống còn dưới 200.000 người vào năm 2021. Tính từ đầu năm đến nay, Campuchia đã đón 3,7 triệu khách du lịch nước ngoài, theo AFP.