Campuchia nhận 'mưa’ lời khen vì công tác tổ chức chu đáo tại SEA Games 32

Trong buổi trả lời phỏng với với trang Indosport của Indonesia, Trưởng bộ phận Phát triển và Thành tích của Indonesia (PBSI), Rionny Mainaky dành những lời có cánh cho nước chủ nhà Campuchia. Ông cho biết khi đặt chân đến SEA Games 32, cách thức tổ chức, đặc biệt là cách bố trí địa điểm thi đấu và làng VĐV khiến ông cảm thấy rất ấn tượng.

Ông Rionny Mainaky chia sẻ: “Địa điểm tổ chức khá tốt, dù hơi nhỏ nhưng từ gió, ánh sáng và thảm sân đều rất ổn. Ở làng VĐV cũng vậy, họ đã chuẩn bị sẵn xe buýt đưa đón đến địa điểm thi đấu dù rất gần. Điều này thực sự giúp ích cho chúng tôi vì không phải đi bộ trong thời tiết nóng nực.

Chưa kể trang thiết bị tập gym hiện đại. Mặc dù ban tổ chức nói nó chưa sẵn sàng, nhưng khi chứng kiến, chúng đã không làm tôi phải thất vọng”.

Ông Rionny Mainaky cho biết sự chu đáo của Campuchia giúp các VĐV Indonesia thích nghi sớm với điều kiện thi đấu tại Campuchia PBSI

Ông Rionny Mainaky cũng cho biết thêm, việc nhận được sự chuẩn bị chu đáo từ nước chủ nhà của SEA Games 32 là một trong những yếu tố giúp các VĐV Indonesia sớm thích nghi với điều kiện thi đấu tại Campuchia, qua đó có thể sớm bắt nhịp vào việc tập luyện, hướng đến thành tích cao tại kỳ đại hội này.

Nhóm phóng viên Thái Lan được người dân Campuchia nhiệt tình giúp đỡ trong lúc tác nghiệp THAI RATH SPORTS

Trang Thai Rath Sports của Thái Lan cũng có nhiều bài viết để ca ngợi công tác tổ chức của Campuchia. Trên trang còn có cảm nhận của nhiều VĐV Thái Lan về chất lượng của các địa điểm thi đấu cũng như con người của nước chủ nhà SEA Games 32. Ấn tượng nhất trong số đó có lẽ là một bài viết có tiêu đề Câu chuyện hay sau lễ khai mạc SEA Games 32. Bài viết kể về quá trình tác nghiệp của một nhóm phóng viên Thái Lan cho buổi lễ khai mạc. Vì có nhiều phương tiện giao thông bị tắc nghẽn, không thể bắt dịch vụ Grab nên họ phải đi bộ quãng đường 4,5 km để có thể đến SVĐ Morodok Techo để tác nghiệp. Tuy vậy, vừa đi được khoảng 1 km, một người dân Campuchia đã dừng lại và giúp đoàn phóng viên đến kịp giờ diễn ra buổi lễ khai mạc.

Khi viết cảm nhận của mình về con người ở Campuchia, nhóm phóng viên cho biết: “Chúng tôi cảm thấy rất tuyệt. Tôi tự hào khi đến với Campuchia khi chúng tôi cảm thấy được chào đón. Người dân Campuchia đã nói với chúng tôi rằng trước đây, ASEAN hay cả thế giới chỉ biết đến Campuchia từ sản phẩm nông nghiệp nhưng bây giờ thế giới biết họ với tư cách là chủ nhà của SEA Games 32”.

Trong khi đó, trên trang The Straits Times của Singapore, họ cũng có nhiều bài viết về công tác tổ chức của nước chủ nhà Campuchia. Nhiều cuộc thăm dò ý kiến các CĐV lẫn VĐV Singapore về những trải trải nghiệm ở kỳ đại hội tại Campuchia đã được thực hiện.

Rezza Gaznavi, một VĐV môn bóng gậy của Singapore chia sẻ trên The Straits Times: “Dù thời tiết ở đây rất nóng nhưng bù lại chúng tôi có một phòng tập thể dục lớn, một hồ bơi lớn và phòng tắm hơi rất tốt cho việc tập luyện và phục hồi của chúng tôi. Chúng tôi đang được chăm sóc rất chu đáo, thậm chí còn có cả cảnh sát hộ tống để dọn đường và giúp chúng tôi đến địa điểm thi đấu trong 15 phút trong khi thông thường phải mất một giờ”.

Ngoài Rezza Gaznavi, một VĐV khác của Singapore là Teh May Yong, người tham gia SEA Games 32 ở môn ju-jitsu đã hết lời khen ngợi công tác tổ chức cũng như các món ăn tại Campuchia trên trang Todayonline. Cô nói: “Họ đã biến một bãi đậu xe ngầm thành một căn tin lớn và họ phục vụ bánh mì và bún bò viên suốt 24 giờ.

Tôi cũng khá hài lòng khi họ phục vụ đồ ăn nóng và nhiều loại thịt và rau vào các bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Đồng thời, họ cũng có quầy trái cây và salad cũng như nhiều đồ uống.

Vì lý do an toàn và an ninh, chúng tôi không rời khỏi làng, nhưng trọng tâm chính của chúng tôi ở đây là cạnh tranh chứ không phải R&R, vì vậy tôi hài lòng ở lại trong khu phức hợp. Sự hiếu khách thật tuyệt vời. Ban tổ chức đã giúp đỡ, đảm bảo nhu cầu của các VĐV được chăm sóc chu đáo”.

Sau 64 năm chờ đợi, có thể thấy Campuchia đang rất nghiêm túc và chuẩn bị rất chu đáo cho kỳ đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Trước đó, một buổi khai mạc lung linh, đầy màu sắc và đậm đà bản sắc của Campuchia cũng nhận về "mưa lời khen" từ bạn bè khu vực cũng như quốc tế.