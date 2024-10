Campuchia truy tố 13 bà bầu Philippines trong đường dây đẻ mướn

Campuchia đã cấm dịch vụ mang thai hộ thương mại vào năm 2016 ẢNH: AFP

Tờ Khmer Times ngày 14.10 đưa tin 13 phụ nữ Philippines đang mang thai vừa bị truy tố về tội buôn người và trục lợi về tình dục sau khi bị bắt tại Campuchia liên quan dịch vụ mang thai hộ trái phép.

Những phụ nữ trên được tuyển dụng trên mạng và được tìm thấy khi cảnh sát khám xét một biệt thự ở tỉnh Kandal.

Cơ quan chức năng cho rằng trường hợp này đặc biệt đáng chú ý vì những người mang thai hộ thường ở lại quốc gia của họ, thay vì di chuyển đến nơi khác. Những người phụ nữ này có thể phải đối diện án tù từ 2 đến 5 năm sau khi sinh con.

Thông tin chi tiết về hoạt động và cá nhân liên quan vẫn chưa rõ ràng. Nhà chức trách chưa xác định được bên chịu trách nhiệm tuyển dụng những người mang thai hộ.

Đại sứ quán Philippines tại Campuchia cho hay những phụ nữ liên quan đã bị thẩm vấn trước sự chứng kiến của đại diện đại sứ quán trong quá trình điều tra.

Campuchia đã trở thành điểm đến phổ biến cho dịch vụ mang thai hộ sau khi nước láng giềng Thái Lan thắt chặt các quy định về hoạt động này. Ngoài ra, các quốc gia khác như Nepal và Ấn Độ cũng thực hiện các quy định chặt chẽ hơn về dịch vụ mang thai hộ.

Do đó, các bậc cha mẹ tương lai đã chuyển sang Campuchia do chi phí thấp hơn so với Mỹ và Úc, nơi các dịch vụ mang thai hộ có thể có giá lên đến 150.000 USD.

Tuy nhiên, Campuchia đã cấm dịch vụ mang thai hộ thương mại vào năm 2016, khiến việc mang thai hộ phải hoạt động ngầm.

Campuchia đã phải đối phó nạn buôn người, trong đó có các vụ lừa đảo trực tuyến liên quan việc người nước ngoài bị lừa vào lao động cưỡng bức hoặc các hoạt động tội phạm.