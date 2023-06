Căn bệnh khiến người phụ nữ đang lái xe trên cao tốc bỗng không nhìn thấy gì

Cô Shannen Broodryk, một giáo viên mầm non, sống ở Horsham, Wiltshire (Anh) đang lái xe trên cao tốc thì mắt cô bỗng không nhìn thấy gì, nhưng may mắn là cô đã nhanh tay lái xe tấp vào lề một cách an toàn, theo tờ Mirror.

Một phụ nữ ở Anh đã đột ngột không nhìn thấy gì khi đang lái xe trên đường cao tốc Minh họa: Shutterstock

Cô Shannen Broodryk nhớ lại: "Tôi đang trên đường từ Oxford trở về Bristol thì bị mất thị lực khi đang lái xe. Tôi đã cố gắng tấp xe vào bên lề của đường cao tốc. Chắc hẳn thiên thần đã phù hộ tôi. Tôi không thể làm bất cứ điều gì, thậm chí không thể chạm vào điện thoại".

Nữ giáo viên cho hay trước khi gặp chuyện khủng khiếp này, cô đã bị những đợt mù đột ngột và giờ đây hối hận vì đã không đi bác sĩ kiểm tra đến nơi đến chốn. Cô cũng từng bị đau đầu dữ dội và ù tai, đau đến mức đầu muốn nổ tung.

Bệnh nhân có lượng dịch não tủy cao bất thường và được chẩn đoán bị tăng áp lực nội sọ vô căn Shutterstock

Sau sự cố trên đường cao tốc, cô đã được chuyển đến Bệnh viện Mắt Bristol để kiểm tra.

Các bác sĩ đã kiểm tra 3 vấn đề: Khối u lớn trong não, cục máu đông trong não hoặc tăng áp lực nội sọ vô căn.

Sau khi đi chụp CT và kiểm tra, họ phát hiện bệnh nhân có lượng dịch não tủy cao bất thường và chẩn đoán cô mắc tăng áp lực nội sọ vô căn, theo Mirror.

Sau đó, cô Shannen Broodryk được chuyển đến Bệnh viện Southmead để điều trị. Cô hiện mang một ống nối được đưa vào não để rút chất dịch dư thừa trong não nhằm cứu thị lực.

Hiện cô Shannen Broodryk vẫn uống thuốc để kiểm soát tình trạng bệnh.

Theo Viện Mắt Quốc gia Mỹ, nguyên nhân của tăng áp lực nội sọ vô căn là do não bị căng quá mức, khiến dây thần kinh thị giác sưng lên. Các triệu chứng khác mà cô Broodyrk mắc phải bao gồm nhìn đôi, buồn nôn và mất trí nhớ. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến lời nói của người bệnh.