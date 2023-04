Như Thanh Niên đã thông tin, mỗi mùa lễ, tết được nghỉ dài ngày, ngành du lịch lại trông chờ làn sóng người dân đi chơi, nghỉ dưỡng để kích cầu, nhưng dịch vụ ngày càng đắt đỏ khiến nhiều gia đình lựa chọn ở nhà nghỉ lễ hoặc chuyển đổi xu hướng du lịch để tiết kiệm hầu bao.



Mọi năm, đại gia đình gần 20 người nhà chị Thúy An (ngụ Q.4, TP.HCM) thường rủ nhau đi chơi vào mùa hè, khi trẻ con được nghỉ học. Năm nay, lịch nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài gần cả tuần nên mọi người bàn nhau đi chơi. Thế nhưng, mọi kế hoạch phải thay đổi khi chị An lên mạng tìm vé máy bay và choáng váng vì giá cao ngất ngưởng. Vé máy bay chặng Hà Nội - Nha Trang đi 28.4 về 2.5 thấp nhất của Hãng Vietjet gần 6 triệu đồng/người/khứ hồi. Mức giá này đã tăng hơn 1 triệu đồng so với thời điểm chị An khảo sát cách đây nửa tháng.

Vé máy bay đang thiết lập mặt bằng giá mới cao ngất ngưởng

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Anh Trần Trí (ngụ Q.7, TP.HCM) cũng vừa hủy kế hoạch đưa cả gia đình nội ngoại đi chơi Phú Quốc dịp lễ vì giá vé máy bay quá cao. "Năm nay nghỉ lễ dài ngày, tính đưa ông bà nội ngoại đi chơi nhưng vé Phú Quốc đắt quá. Trung bình hơn 4 triệu đồng/người, cả nhà đi riêng tiền vé đã hết cả 50 triệu đồng. Rồi muốn không bị chen chúc, đông đúc thì phải ở những khu resort cao cấp. Cùng tiền đó, đi Thái Lan hay sang Singapore còn thích hơn", anh Trí chia sẻ.

Đáng nói, trong khi giá vé máy bay, dịch vụ du lịch trong nước ngày càng tăng thì sau dịch các nước đang triển khai rất nhiều chương trình liên kết, kích cầu để hút khách quốc tế. Theo khảo sát tại một số công ty lữ hành dịp 30.4 - 1.5 này, tour đi Thái Lan đang bán có mức giá rẻ nhất, từ 8 - 10 triệu đồng/người; tour khám phá Singapore từ 13 - 15 triệu đồng/người; tour xuất ngoại sang Hàn Quốc 18 - 20 triệu đồng/người…

Giá vé máy bay nội địa cao quá !

Đó là nhận xét của nhiều bạn đọc (BĐ). BĐ N.N.N kể: "Đọc bài Khách giảm "sốc" do giá vé máy bay tăng cao, Phú Quốc "kêu cứu" trên Thanh Niên mà thấy buồn cho du lịch nội địa. Theo nội dung tờ trình mà Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại và Du lịch tỉnh Kiên Giang gửi UBND tỉnh: "Nguyên nhân chủ yếu do giá vé máy bay đi và đến Phú Quốc có mặt bằng khá cao so với thời điểm cùng kỳ năm 2022 và so với mặt bằng các địa phương khác. Thậm chí cao hơn so với mức giá của nhiều đường bay đi nước ngoài trong khu vực...". Hồi tết gia đình tôi dự kiến 30.4 năm nay đi Phú Quốc chơi, vì chưa đi bao giờ. Nhưng giờ thấy giá vé máy bay cao quá, đang suy nghĩ, thì hai đứa con đều đề nghị phương án khác là Singapore hay Thái Lan".

Cùng ý kiến, BĐ Ha Do cho biết: "Do giá cả và dịch vụ nên nhiều người không chọn tour nội địa, mà chọn du lịch Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia... Xin đừng "chụp mũ" họ sính ngoại". BĐ Bùi Đức Minh Sơn cũng cho biết: "Du lịch nội địa của mình, đầu tiên là phải làm cho dân mình thấy thu hút, muốn đến, rồi sau đó họ sẽ giới thiệu bạn bè và nhiều người nữa đến. Nhưng mà nhiều nơi có kiểu làm ăn chụp giựt, tăng giá bù lỗ, rồi phải thu để có chi phí... thì ngay cả người mình cũng thấy chán, nên họ chọn đi nước ngoài, vì rẻ hơn…".

Muốn du lịch là nghĩ đến… nước ngoài ?

Chăm sóc du lịch - con gà vàng - tốt thì có trứng vàng dài dài. Còn "làm thịt" con gà vàng luôn thì sẽ không còn trứng vàng. Làm du lịch nên suy nghĩ theo hướng lâu bền, giá cả phù hợp… HungBui Rất nghịch lý, giá vé máy bay nội địa đi Phú Quốc cao hơn đi Thái Lan, bởi vậy làm sao kích cầu du lịch trong nước? Các cơ quan ban ngành phải họp lại cùng tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch. Tinh Vu Ngoc



"VN mình có cả trăm triệu dân, nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, nên tiềm năng về du lịch, nhất là du lịch nội địa là rất lớn. Cứ thấy vào những dịp lễ lớn, các nơi đều quá tải, là biết người dân thích du lịch như thế nào. Nhưng các nước chung quanh họ làm du lịch rất tốt, rất biết lấy lòng khách Việt. Trong khi trong nước mình còn nhiều điều làm "mất lòng" khách nội địa như: nạn chặt chém, chèo kéo khách, ít sản phẩm du lịch, chất lượng dịch vụ còn yếu, giá cả cao… Trong lúc lượng du khách nước ngoài đến VN khiêm tốn thì chúng ta càng phải biết lấy lòng du khách nội địa, đừng để du khách nội địa mỗi khi muốn du lịch là nghĩ đến đi các nước khác", BĐ Xuan Long chia sẻ.

Cùng góp ý, BĐ Yen Lan cho biết thêm: "Nhìn chung, tôi thấy khách Việt mình cũng không khó tính: chỉ cần giá cả tương đối và chất lượng phục vụ ổn là được rồi. Họ cũng rất thích những sản phẩm du lịch độc đáo, mới lạ… Nói thật, bây giờ tôi rất sợ phải đi Đà Lạt, Nha Trang hoặc Vũng Tàu, vì sao? Quá đông và quá cũ, chẳng thấy có gì mới! Phải luôn có sản phẩm du lịch mới lạ thì người ta mới đến lần 2, lần 3 chứ?".

BĐ Nam Lai Phuong bức xúc: "Mạnh ai nấy "chặt chém", không có sự đồng bộ, liên thông liên kết... Còn manh mún, nhỏ lẻ, ăn xổi ở thì. VN có rất nhiều cái hay nhưng không có bài bản nên thua người ta". BĐ Mtrangg7773 góp ý: "Ngoài giá vé máy bay cao, thì các loại dịch vụ khác nhau liên quan cũng rất cao, ví dụ như ăn uống".