Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trình diễn võ thuật

Sáng 21.3, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức khai mạc đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ 8 năm 2023.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng hoa và cờ cho các đơn vị tham dự đại hội T.H.

Mở đầu lễ khai mạc là màn diễu binh, duyệt đội ngũ của của lực lượng công an và diễu hành của các đoàn vận động viên công an các đơn vị, địa phương về dự đại hội.

Tại đại hội, những màn trình diễn võ thuật của lực lượng công an được thể hiện vô cùng ngoạn mục, thu hút người tham dự.

Sau phần diễu binh, duyệt đội ngũ là lễ thắp đuốc đại hội khỏe “Vì an ninh tổ quốc” lần thứ 8, năm 2023.

Các màn trình diễn võ thuật đẹp mắt của các lực lượng công an T.H

Màn trình diễn thu hút sự theo dõi của đông đảo người tham dự T.H

Trình diễn các động tác với súng T.H

Biểu diễn võ thuật T.H

Tham dự buổi lễ có Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; Giám đốc Công an tỉnh, đại tá Nguyễn Thanh Tuấn cùng hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị trên toàn tỉnh.

Diễu hành khai mạc đại hội T.H

Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ 8, năm 2023 là ngày hội thể thao được tổ chức định kỳ 4 năm một lần vì mục tiêu rèn luyện sức khỏe để bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Năm nay, đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế được tổ chức từ ngày 21 đến 24.3, với 6 môn thi đấu: kéo co, bơi lội, chiến sĩ công an khỏe, bóng đá, bắn súng và môn chạy vũ trang - việt dã được tổ chức tại các địa điểm Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh, Trung tâm thể thao tỉnh, Trung tâm thanh thiếu nhi tỉnh, sân vận động tự do và Trường bắn Trung đoàn 6.