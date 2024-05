Cán bộ, công chức ở TP.HCM vi phạm nồng độ cồn giảm

Chiều 23.5, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội định kỳ của TP.HCM, đại diện Công an TP.HCM trả lời câu hỏi của Báo Thanh Niên về kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn.



Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết theo thống kê của Phòng CSGT, trong 4 tháng đầu năm 2024 đã phát hiện xử lý 60.499 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, trong đó có 16 trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan nhà nước.

Các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn bị phát hiện đều thông báo về cơ quan theo quy định. So với 4 tháng cuối năm 2023 có 22 trường hợp vi phạm thì số cán bộ, công chức vi phạm nồng độ cồn 4 tháng đầu năm 2024 giảm 27%.

Liên quan đến phạt nguội xe vi phạm, thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết trong 4 tháng đầu năm, lực lượng CSGT TP.HCM đã phát hiện và gửi 42.281 thông báo vi phạm cho chủ phương tiện; trong đó có 13.458 xe máy.

Đến nay, có 6.147 trường hợp đã nộp phạt hơn 10 tỉ đồng, trong đó có 325 mô tô, xe máy nộp phạt trên 236 triệu đồng.

Các vi phạm được ghi nhận chủ yếu liên quan đến lỗi điều khiển xe quá tốc độ quy định, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, lưu thông ngược chiều, đi vào đường cấm, khu vực cấm, dừng đỗ xe không đúng quy định.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM thông tin về việc xử lý vi phạm giao thông THÀNH NHÂN

Đối với xe máy khi phát hiện vi phạm mà CSGT không dừng được phương tiện xử lý ngay tại hiện trường thì CSGT sẽ chuyển sang phạt nguội. Dù vậy, thượng tá Hà nêu khó khăn khi phạt nguội xe máy do xe mua, bán không sang tên nên khi cơ quan chức năng gửi thông báo vi phạm giao thông về địa chỉ đăng ký xe thì chủ phương tiện hiện tại không nhận được thông báo. Ngoài ra, xe máy không phải đăng kiểm nên chủ xe vi phạm thường không tự nguyện nộp phạt.

Về giải pháp sắp tới, CSGT sẽ kết hợp phạt nguội với tuần tra kiểm soát, tra cứu vi phạm về phạt nguội; cập nhật thông tin đăng ký xe mô tô, xe máy vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh chủ xe mô tô, xe máy phục vụ khai thác, xử lý phạt nguội; xử lý nghiêm các trường hợp mua bán xe không sang tên theo quy định.

Liên quan đến phản ánh một số tòa án cấp quận mở phiên xét xử giữa trưa do chuyển phạm đến trễ, thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết thông thường khi nhận lịch xét xử của tòa án, lực lượng công an sẽ tính toán thời gian di chuyển để dẫn giải can phạm nhân phục vụ vụ công tác xét xử.

Tuy nhiên, hiện đa số các can phạm nhân đưa ra xét xử bị tạm giam tại Trại tạm giam T30 (xã Phạm Văn Cội, H.Củ Chi) nên việc dẫn giải trên quãng đường xa có lúc không đảm bảo thời gian chính xác.