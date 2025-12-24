Cán bộ Đoàn luôn đồng hành để sinh viên 'sống một cuộc đời rực rỡ'

Các đơn vị Đoàn cần tập trung vào mảng mạnh nhất của mình

Phát biểu tại tổ thảo luận số 1, anh Lê Mạnh Quốc, Cơ quan T.Ư Hội Luật gia Việt Nam, cho rằng để triển khai hiệu quả các phong trào thanh niên, mỗi đơn vị cần xác định rõ thế mạnh và đặc thù của mình, từ đó xây dựng chiến lược tuyên truyền và triển khai phù hợp.

Phiên làm việc thứ nhất của đại hội ẢNH: ĐÌNH HUY

Cạnh đó, chuyên biệt hóa nội dung tuyên truyền giúp các đơn vị phát huy tối đa năng lực của mình và đạt được kết quả cao trong từng lĩnh vực. Các đơn vị Đoàn cần tập trung vào những mảng mạnh nhất của mình, chẳng hạn như công tác tình nguyện, xây dựng thể chế, hội nhập quốc tế hay phát triển cộng đồng, để không chỉ tạo sự gắn kết trong phong trào mà còn mang lại những giá trị thiết thực cho xã hội.

Trong quá trình triển khai các phong trào thanh niên, việc xác định rõ "mũi nhọn" cho từng phong trào là một yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu quả và tính khả thi của các hoạt động.

Theo anh Quốc, đối với phong trào tình nguyện vì cộng đồng, Đoàn Hội chữ thập đỏ sẽ đóng vai trò nòng cốt. Đây là đơn vị có khả năng triển khai các chương trình cứu trợ và hỗ trợ cộng đồng một cách hiệu quả, từ đó lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng thanh niên.

Anh Lê Mạnh Quốc phát biểu ẢNH: ĐÌNH HUY

Các hoạt động tiên phong xây dựng thể chế, chính sách sẽ được dẫn dắt bởi Hội Luật gia, với chuyên môn về pháp luật. Hội Luật gia sẽ đóng vai trò tư vấn, góp phần xây dựng các văn bản pháp lý quan trọng, nhằm hoàn thiện môi trường pháp lý và tạo nền tảng cho sự phát triển của phong trào.

Tạo cơ hội cho sinh viên, đoàn viên phát triển

Tại tổ thảo luận số 2, anh Trương Khải Minh, Bí thư Đoàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của phong trào "5 tiên phong" và "3 chương trình". Anh Minh nêu ví dụ Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư có sự đa dạng về đối tượng đoàn viên đến từ nhiều ngành nghề khác nhau như nhà báo, doanh nhân, sinh viên, cán bộ giảng viên... Điều này tạo ra sự khác biệt về nhu cầu, quan điểm và phương thức tham gia, khiến việc triển khai các chương trình một cách đồng bộ và hiệu quả trở nên khó khăn.

Anh Trương Khải Minh ẢNH: ĐÌNH HUY

Để vượt qua những khó khăn này, anh Minh cho rằng, cần cụ thể hóa tinh thần mặt trận đoàn kết thống nhất ngay trong các chương trình hành động của nhiệm kỳ tới. Điều này giúp xây dựng một nền tảng vững chắc cho phong trào, đồng thời phát huy được sự đoàn kết giữa các đoàn viên dù ở các lĩnh vực khác nhau.

Cạnh đó, phải khơi dậy không gian sáng tạo kết nối giữa các đoàn viên; tạo ra nhiều không gian để các đoàn viên giao lưu, học hỏi và phát huy thế mạnh của mỗi đối tượng tham gia.

Đặc biệt, anh Minh cho rằng cần thúc đẩy liên kết giữa các khối đặc thù, như việc tạo cơ hội cho sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam giao lưu với các luật gia trẻ và các tổ chức khác, sẽ là một bước đi quan trọng để kết nối lý thuyết với thực tiễn, nâng cao kiến thức và kỹ năng cho thế hệ trẻ...

Trong khi đó, chị Nguyễn Học Phương, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Phụ nữ Việt Nam đã chia sẻ những mô hình thực tiễn nhằm hiện thực hóa mục tiêu "5 tiên phong và 3 chương trình" cho hơn 6.000 sinh viên trong trường. Với tôn chỉ giáo dục toàn diện, chất lượng và bình đẳng, tổ chức đoàn của học viện tập trung vào 3 trụ cột cốt lõi: học tập tốt, rèn luyện tốt và hội nhập tốt.

Chị Nguyễn Học Phương ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo chị Phương, điểm sáng trong việc thực hiện là việc "số hóa" học tập các nghị quyết của đại hội thông qua app Thanh niên Việt Nam. Cùng với đó, tổ chức các cuộc thi nhỏ, giúp đoàn viên tiếp cận thông tin một cách chủ động thay vì tiếp nhận thụ động.

Ngoài ra, chú trọng phát triển các câu lạc bộ học tập trong trường để nâng cao chuyên môn cho sinh viên.

Chị Phương cũng tiết lộ, một mô hình câu lạc bộ trong học viện có tên "Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của sinh viên". Trong câu lạc bộ, các thành viên đều không biết nhau, chỉ có lãnh đạo biết để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và có thể giúp đỡ, hỗ trợ sinh viên kịp thời.

Đặc biệt, Đoàn Thanh niên học viện đổi mới phương thức rèn luyện bằng cách lấy ý kiến từ đoàn viên. Thay vì áp đặt, sinh viên được tự chọn bộ môn thể thao và hình thức sinh hoạt, từ đó phát huy quyền làm chủ và cảm thấy được tôn trọng.

Khép lại phần chia sẻ, chị Phương nhấn mạnh thông điệp "Trách nhiệm của cán bộ Đoàn là đồng hành để mỗi sinh viên đều được sống một cuộc đời thực sự rực rỡ".