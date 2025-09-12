Cán bộ, giảng viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng tham gia khóa tập huấn về truyền thông tại Báo Thanh Niên

Chiều nay (12.9), buổi tổng kết chương trình Tập huấn truyền thông cho gần 60 giảng viên, viên chức Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã diễn ra tại Tòa soạn Báo Thanh Niên sau 2 ngày 11 và 12.9 diễn ra tại cả hai địa điểm: trường và tòa soạn báo.
Chương trình do Trường ĐH Tôn Đức Thắng phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức, không chỉ mang đến những kiến thức chuyên môn mà còn tạo điều kiện thực hành lý thuyết giúp các giảng viên, viên chức phụ trách về truyền thông của trường có thêm kinh nghiệm, thực hành đa dạng phục vụ tốt hơn cho công tác truyền thông. Dịp này các học viên từ Trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng có cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc của báo chí và trực tiếp quan sát, học hỏi từ các phóng viên giàu kinh nghiệm.
Tại buổi lễ, hơn 40 giảng viên và viên chức Trường ĐH Tôn Đức Thắng hoàn tất toàn bộ chương trình khóa đào tạo đã được Báo Thanh Niên trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn truyền thông, trong đó có nhiều cán bộ quản lý cấp khoa, phòng có trình độ tiến sĩ cũng tham gia khóa đào tạo.
Trước đó, hồi tháng 10.2024, Báo Thanh Niên và Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã chính thức ký kết hợp tác trong 4 lĩnh vực: giáo dục, đào tạo, sự kiện, nhân sự. Chương trình tập huấn truyền thông này nằm trong số các hoạt động hợp tác của 2 bên.
