Cận cảnh 2 dự án 565 tỉ do Tập đoàn Thuận An thi công ở Hà Nội

Nguồn tin Thanh Niên cho biết, TP.Hà Nội đang phối hợp cung cấp tài liệu liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Thuận An (viết tắt là Tập đoàn Thuận An) để phục vụ quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ xảy ra tại tập đoàn này và các đơn vị, tổ chức có liên quan.



Tại Dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2, Tập đoàn Thuận An đã liên danh với Công ty CP Cầu 7 Thăng Long thực hiện gói thầu KHẮC HIẾU

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Hà Nội, từ năm 2017 đến nay, Tập đoàn Thuận An đã tham gia hoặc liên danh với đơn vị khác để thực hiện 2 dự án trên địa bàn, với tổng giá trị hợp đồng khoảng 565 tỉ đồng.

Gói thầu thi công xây dựng cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2 từ trụ 25 đến trụ 47 được liên danh Tập đoàn Thuận An và Công ty CP Cầu 7 Thăng Long thực hiện, với tổng giá trị là 289,836 tỉ đồng KHẮC HIẾU

Trong đó, tại Dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2, Nhà thầu Tập đoàn Thuận An đã liên danh với Công ty CP Cầu 7 Thăng Long trúng thầu thực hiện gói thầu thi công xây dựng cầu, đoạn từ trụ 25 đến trụ 47. Giá trị hợp đồng của gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2 là 289,836 tỉ đồng.

Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2 khởi công đầu năm 2021, hoàn thành và thông xe, đưa vào khai thác sử dụng vào tháng 8.2023 KHẮC HIẾU

Theo ghi nhận, gói thầu thi công xây dựng cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2 do Tập đoàn Thuận An thực hiện nằm trên địa bàn Q.Long Biên (Hà Nội).

Tập đoàn Thuận An tham gia thực hiện gói thầu số 12 tại Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên (Q.Tây Hồ, Hà Nội) để hạn chế ùn tắc giao thông KHẮC HIẾU

Một dự án khác có sự góp mặt của Tập đoàn Thuận An là Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên để hạn chế ùn tắc giao thông.

Ở giai đoạn 1 (xây cầu vượt hướng Yên Phụ - Nghi Tàm bằng kết cấu thép, đồng thời điều chỉnh kết cấu đê Hữu Hồng, đoạn từ cửa khẩu An Dương đến khách sạn Thắng Lợi), Tập đoàn Thuận An tham gia thực hiện gói thầu số 12: thi công xây lắp hạng mục đê bê tông cốt thép, hè, đường, thoát nước, cây xanh, tổ chức giao thông với giá trị 84,03 tỉ đồng.

Hiện trạng hạng mục đê bê tông cốt thép, hè, đường, thoát nước, cây xanh... trên đường Âu Cơ do Tập đoàn Thuận An thực hiện KHẮC HIẾU

Ở giai đoạn 2 (đầu tư đồng bộ tuyến đường Âu Cơ, đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhật Tân), việc thi công đoạn từ nút giao Xuân Diệu (gần chợ hoa Quảng An) đến nút giao cầu Nhật Tân, dài 2,3 km do Liên danh Tập đoàn Thuận An - Công ty CP quản lý đầu tư và xây dựng Hồng Hà trúng thầu thực hiện với giá trị hợp đồng 191,6 tỉ đồng.

Hạng mục tường chắn đê bê tông cốt thép đoạn gần chợ hoa Quảng An (Q.Tây Hồ) KHẮC HIẾU

Trong đó, Tập đoàn Thuận An thực hiện thi công hạng mục tường chắn đê bê tông cốt thép, đường dân sinh ngoài đê (từ nút giao Xuân Diệu - chợ hoa Quảng An đến ngõ 42 An Dương Vương) và hạng mục nền mặt đường từ ngõ Trịnh Công Sơn đến ngõ 42 An Dương Vương với giá trị hợp đồng là 105,2 tỉ đồng.

Hệ thống cây xanh xuất hiện trên tường chắn đê bê tông cốt thép chỉ là những bụi hoa giấy nhỏ KHẮC HIẾU

Theo ghi nhận vào chiều 6.5, hệ thống cây xanh xuất hiện trên tường chắn đê bê tông cốt thép thuộc giai đoạn 1 của Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên chỉ là những bụi hoa giấy.

Nhiều đoạn đường dân sinh thuộc Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên chưa được Tập đoàn Thuận An thực hiện, khiến người dân gặp nhiều khó khăn khi di chuyển qua khu vực này

KHẮC HIẾU

Hiện hạng mục tường chắn đê bê tông cốt thép đã cơ bản hoàn thành; riêng hạng đường dân sinh ngoài đê vẫn còn nhiều đoạn chưa được thực hiện khiến người dân di chuyển qua khu vực này gặp nhiều khó khăn.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Hà Nội, tại Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên, khối lượng công việc do Tập đoàn Thuận An thực hiện đạt trên 85% khối lượng hợp đồng đã ký kết.