Cận cảnh 9 cơ sở phải di dời khỏi nội thành Hà Nội

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố, trong đó có 9 cơ sở nhà, đất do các doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng không phù hợp quy hoạch phải di dời.



Nhà máy xe lửa Gia Lâm - Công ty Vận tải Hành khách đường sắt Hà Nội, một trong số 9 cơ sở nhà, đất thuộc diện phải di dời NGUYỄN TRƯỜNG

Trong số các cơ sở nhà, đất thuộc diện phải di dời khỏi nội thành có 4 cơ sở có diện tích lớn, nằm ở vị trí đắc địa, gồm: Nhà máy Bia Hà Nội - Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) tại Q.Ba Đình có diện tích hơn 52.000 m2. Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long (Q.Thanh Xuân) có diện tích hơn 64.000 m2. Nhà máy xe lửa Gia Lâm - Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội (Q.Long Biên), có diện tích hơn 200.000 m2. Nơi nghiên cứu công nghệ ngành hóa chất, sản xuất thuốc tuyển quặng của Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam (Q.Nam Từ Liêm) có diện tích 30.000 m2.

5 cơ sở còn lại gồm: Tổng kho xăng dầu Đức Giang (Q. Long Biên) có diện tích hơn 159.000 m2, hiện là bể chứa xăng dầu. Nhà máy in của Công ty In Báo Nhân Dân Hà Nội (Q.Hoàn Kiếm) có diện tích 1.554 m2. Nhà máy in của Công ty TNHH MTV In Báo Hà Nội Mới (Q.Hoàn Kiếm) có diện tích hơn 1.800 m2.

Văn phòng và cơ sở sản xuất của Công ty TNHH MTV in và thương mại Thông tấn xã Việt Nam (Q.Thanh Xuân) có diện tích 5.000 m2. Văn phòng làm việc của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Nông nghiệp (Q.Đống Đa) với diện tích 821 m2.

Theo UBND TP.Hà Nội, đối với 9 cơ sở nhà, đất nêu trên, nếu có cơ sở nào thuộc đối tượng thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, không thực hiện theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31.12.2017 của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Kế hoạch di dời 9 cơ sở này được thực hiện trong vòng 5 năm kể từ khi thành phố phê duyệt danh mục.

Dưới đây là hình ảnh về 9 cơ sở được ghi nhận trong ngày 12.8:

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long nằm trên trục đường Nguyễn Trãi, có vị trí đắc địa NGUYỄN TRƯỜNG

Khu vực Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long được quy hoạch là đất công cộng của thành phố và phần hỗn hợp dịch vụ thương mại, nhà ở, nhà trẻ, trường tiểu học, cây xanh

Trụ sở Nhà máy xe lửa Gia Lâm - Công ty Vận tải Hành khách đường sắt Hà Nội nằm ở mặt tiền đường Nguyễn Văn Cừ (Q.Long Biên) NGUYỄN TRƯỜNG

Nhà máy xe lửa Gia Lâm gồm trụ sở, nhà xưởng sửa chữa toa xe... NGUYỄN TRƯỜNG

Cơ sở của HABECO nằm trên đường Hoàng Hoa Thám (Q.Ba Đình) NGUYỄN TRƯỜNG

Địa điểm này vẫn đang hoạt động sản xuất và trưng bày giới thiệu sản phẩm. Theo quy hoạch, khu đất này sẽ trở thành đất hỗn hợp, công cộng, xây trường THPT, nhà ở, bãi đỗ xe và trồng cây xanh NGUYỄN TRƯỜNG

Tổng kho xăng dầu Đức Giang trên phố Đức Giang (Long Biên) NGUYỄN TRƯỜNG

Khu vực bể chứa của Tổng kho xăng dầu Đức Giang. Theo quy hoạch, khu vực này được quy hoạch là đất hỗn hợp, đất nhóm nhà ở mới, đất bãi đỗ xe, đất cây xanh, đất công cộng... NGUYỄN TRƯỜNG

Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam nằm trên QL32 (Q.Nam Từ Liêm) NGUYỄN TRƯỜNG

Hiện tại, khu đất của Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam có 1 phần đã phân cho cán bộ, công nhân viên, 1 phần là nơi nghiên cứu công nghệ ngành hóa chất, sản xuất thuốc tuyển quặng. Theo quy hoạch, khu đất này được định hướng cho an ninh, quốc phòng NGUYỄN TRƯỜNG

Nhà máy in của Công ty In Báo Nhân Dân (phải) được quy hoạch là đất hỗn hợp. Nhà máy in của Công ty TNHH MTV In Báo Hà Nội Mới được quy hoạch đất cơ quan NGUYỄN TRƯỜNG