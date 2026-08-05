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Cận cảnh bên trong Trung tâm thông tin chỉ huy 114
Video Thời sự

Cận cảnh bên trong Trung tâm thông tin chỉ huy 114

Trần Kha
Trần Kha
Công an TP.HCM ra mắt Trung tâm thông tin chỉ huy 114 kết nối hệ thống truyền tin báo sự cố PCCC nhằm nâng cao năng lực tiếp nhận, xử lý thông tin và chỉ huy chữa cháy, cứu nạn kịp thời, hiệu quả.

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