Cận cảnh bên trong Trung tâm thông tin chỉ huy 114

Công an TP.HCM ra mắt Trung tâm thông tin chỉ huy 114 kết nối hệ thống truyền tin báo sự cố PCCC nhằm nâng cao năng lực tiếp nhận, xử lý thông tin và chỉ huy chữa cháy, cứu nạn kịp thời, hiệu quả.