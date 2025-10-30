Cận cảnh căn hộ nghỉ dưỡng sắp bàn giao của Charm Resort Long Hải

Bên trong căn hộ nghỉ dưỡng, vật liệu tự nhiên như gỗ, mây tre, đá kết hợp với các gam màu đặc trưng vùng nhiệt đới tạo cảm giác hài hòa và tươi sáng. Cửa kính lớn đón trọn ánh sáng và gió biển, mang đến tầm nhìn khoáng đạt ra đại dương.

Căn một phòng ngủ được bài trí tối giản với vật liệu gỗ sáng màu, tạo cảm giác ấm áp và gần gũi. Từ giường ngủ, du khách có thể phóng tầm mắt ra biển, tận hưởng không gian trong lành và xanh mát của Long Hải.

Căn 2 phòng ngủ có diện tích khoảng 93 m2, được bố trí để phù hợp với gia đình hoặc nhóm bạn từ 4-6 người, đảm bảo không gian nghỉ dưỡng rộng rãi và thoải mái.

Ngoài những căn sở hữu tầm nhìn hướng biển, Charm Resort Long Hải còn có một số ít căn hướng núi, mở ra khung cảnh dãy Minh Đạm xanh mướt và yên bình.

Nhờ sử dụng vật liệu thân thiện, gồm hệ tủ gỗ MDF chống ẩm phủ Laminate kết hợp mây tre đan và sofa, bàn ghế làm từ gỗ sồi tự nhiên, các căn hộ nghỉ dưỡng mới bàn giao gần như không còn mùi khó chịu, an toàn cho sức khỏe.

Từ thiết bị vệ sinh đến hệ bếp, tủ, máy hút mùi… được nhập khẩu từ đơn vị uy tín như Hafele của Đức hay Geberit từ Thụy Sỹ.

Khu nghỉ dưỡng có gần 1.000 căn hộ nghỉ dưỡng, được chia thành hai phân khúc, phù hợp với cả nhóm khách sở hữu để nghỉ dưỡng lẫn nhà đầu tư khai thác lưu trú. Sự tách bạch này nhằm đảm bảo không gian riêng tư, yên tĩnh cho chủ nhân, đồng thời thuận lợi cho việc vận hành khai thác sau này.

Hiện tại, phân khúc căn hộ nghỉ dưỡng đang hoàn thiện những khâu cuối cùng, dự kiến bàn giao vào tháng 12.2025. Trong khi đó, 24 căn villa cùng nhiều hạng mục tiện ích như hồ bơi nước mặn, ballroom, sân pickleball, sảnh đón… đã hoàn thiện, sẵn sàng đưa vào sử dụng.



Toàn bộ khu resort được hoàn thiện theo tiêu chuẩn cao cấp của đơn vị vận hành quốc tế Vienna House by Wyndham. Ông Leon Dolle - Tổng quản lý Vienna House by Wyndham Charm Resort Long Hải nhận định khu nghỉ dưỡng hội tụ đầy đủ yếu tố của một điểm đến quốc tế, từ văn hóa bản địa đặc sắc, dịch vụ 5 sao tinh tế đến vị trí ven biển chiến lược, hứa hẹn trở thành điểm nghỉ dưỡng hàng đầu tại Long Hải.