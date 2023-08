Cận cảnh cao tốc QL45 - Nghi Sơn sắp thông xe

Cao tốc QL45 - Nghi Sơn sau khi hoàn thành, kết nối với cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu sẽ rút ngắn thời gian đi từ Thanh Hóa đến Nghệ An từ 3 giờ xuống còn 1,5 giờ so với đi trên QL1A. Và góp phần rút ngắn thời gian từ Nghệ An đi Hà Nội từ 5 giờ xuống còn 3,5 giờ.