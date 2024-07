Cận cảnh cứu nạn nhân trong vụ sạt lở vùi lấp xe khách ở Hà Giang

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Hà Giang về vụ sạt lở đất vùi lấp xe khách 16 chỗ trên Quốc lộ 34 (đoạn qua huyện Bắc Mê), đến chiều 13.7, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều thi thể nạn nhân và 4 người khác bị thương, hiện đã được đưa ra khỏi hiện trường.

Các nạn nhân bị thương được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang điều trị.

Cận cảnh cứu nạn nhân sống sót trong vụ sạt lở vùi lấp xe khách ở Hà Giang

Ông Phạm Anh Văn (Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang) cho biết ngay khi nhận tin báo về vụ tai nạn, bệnh viện đã bật chế độ báo động đỏ, huy động lực lượng, trang thiết bị y tế để hỗ trợ ứng cứu các nạn nhân. Tính đến 12 giờ 20 phút cùng ngày, bệnh viện cấp cứu cho 4 người, trong đó có 1 trẻ em và 3 người lớn.

Bệnh viện cũng điều động 6 xe cấp cứu cùng 6 kíp cấp cứu bao gồm bác sĩ, điều dưỡng xuống hiện trường để kịp thời ứng cứu.

Theo ông Phạm Anh Văn, cả 4 bệnh nhân có tình trạng sức khỏe ổn định, 3 người bị chấn thương phần mềm đang được theo dõi tại khoa cấp cứu.

Một thanh niên bị gãy xương đùi đang chờ huyết áp ổn định để phẫu thuật đóng đinh.

Vị lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang cho biết thêm các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở cũng được đưa về nhà tang lễ của bệnh viện.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân tại khu vực sạt lở VĂN MINH

Trước đó, theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Mê (tại tỉnh Hà Giang), đêm 12.7 và rạng sáng 13.7, trên địa bàn huyện Bắc Mê xảy ra mưa lớn, khu vực Km10+950 tại Quốc lộ 34 (đoạn qua xã Yên Định) tiếp tục sạt lở đất đá với khối lượng lớn.

Khoảng 3 giờ 30 phút - 4 giờ sáng 13.7, tại Km10+900, tiếp tục xảy ra vụ sạt lở đất đá đã vùi lấp 1 xe ô tô chở khách chạy tuyến Hà Giang - Cao Bằng; một số người dân đi xe máy có mặt lúc đó đã tham gia ứng cứu. Trong lúc đang ứng cứu thì đất tiếp tục sạt lở và vùi lấp mọi người với khối lượng hàng ngàn mét khối.

Ngay sau khi nhận được thông tin cấp ủy, chính quyền, Công an tỉnh Hà Giang và Công an huyện, xã đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội và người dân cùng máy móc phương tiện để cứu nạn, cứu hộ.

Theo Sở GTVT tỉnh Hà Giang, vụ sạt lở khiến toàn bộ mặt đường bị lấp, chiều dài khoảng 150 mét, chiều cao khoảng 15 mét, chiều rộng khoảng 20 mét, ước tính 50.000 mét khối. Vị trí này vẫn đang tiếp tục sạt lở rất nguy hiểm cho người và phương tiện đang khắc phục tại tuyến.