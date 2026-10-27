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    Cận cảnh đại lộ 8 làn xe xuyên rừng cao su kết nối sân bay Long Thành

    Cận cảnh đại lộ 8 làn xe xuyên rừng cao su kết nối sân bay Long Thành

    Lê Lâm
    Lê Lâm
    Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.769 kết nối sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ với đoạn tuyến 6 km nắn mới băng qua rừng cao su thẳng tắp đã dần thành hình.

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    đường ĐT.769 Sân bay Long Thành Đồng Nai nâng cấp đường đại lộ 8 làn xe Rừng cao su Hạ tầng giao thông dự án giao thông kết nối sân bay khu tái định cư lộc an - bình sơn Dầu Giây

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