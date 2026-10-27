Cận cảnh đại lộ 8 làn xe xuyên rừng cao su kết nối sân bay Long Thành

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.769 kết nối sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ với đoạn tuyến 6 km nắn mới băng qua rừng cao su thẳng tắp đã dần thành hình.