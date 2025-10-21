Cận cảnh đêm tiệc đẳng cấp bậc nhất tại tòa tháp biểu tượng Saigon Marina IFC

Tối 17.10, tại tòa nhà Saigon Marina IFC đã đánh dấu màn ra mắt đỉnh cao của Heineken Silver phiên bản chai nhôm. Thương hiệu đã "bao trọn" siêu rooftop cao thứ ba thành phố, biến không gian sang trọng này trở thành tuyên ngôn cho một chuẩn mực tiệc chất thời thượng với chủ đề "The Silver Coolture". Khi hòa mình vào không gian này, khách mời cảm nhận được sự giao thoa tuyệt vời giữa năng lượng trẻ trung và đẳng cấp, khiến mỗi khoảnh khắc trong tiệc đều trở nên "cool" hơn bao giờ hết.

Tại "The Silver Coolture", Heineken Silver phiên bản chai nhôm cao cấp đã có màn ra mắt không thể ấn tượng hơn. Đêm tiệc đã chiêu đãi khách mời những trải nghiệm đa giác quan đỉnh cao, nơi âm nhạc sôi động, nghệ thuật thị giác và phong cách thời thượng hòa quyện làm một. Tất cả cùng cộng hưởng để đánh thức mọi cảm xúc và định hình nên một "chất tiệc mới" đẳng cấp.

Màn trình diễn LED Matrix đỉnh cao "phủ bạc" toàn bộ tòa tháp Saigon Marina IFC

Ngay trước giờ khai tiệc, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về Saigon Marina IFC, khi LED Matrix Show "phủ bạc" cả tòa tháp biểu tượng để chào đón màn ra mắt của biểu tượng tiệc chất Heineken Silver phiên bản chai nhôm.

Màn trình diễn LED Matrix đã biến cả tòa nhà thành một "tác phẩm ánh sáng" khổng lồ, phản chiếu tinh thần tiệc chất của Heineken Silver phiên bản chai nhôm cao cấp - luôn hiện đại, đẳng cấp và nổi bật theo cách riêng. Đó là khoảnh khắc mà công nghệ, nghệ thuật và cảm xúc giao thoa, đưa sự kiện vượt ra khuôn khổ của một buổi ra mắt sản phẩm thông thường theo một cách riêng biệt, đầy ấn tượng, tinh tế.

"The Silver Coolture" - nơi âm nhạc, nghệ thuật, thời trang tạo nên chất tiệc thời thượng

Các khách mời đã được chìm đắm trong một trải nghiệm tiệc chất đúng nghĩa, nơi không gian được tạo nên từ sự kết hợp độc đáo giữa ba yếu tố: âm nhạc, thời trang và sự kết nối. Sự hòa quyện này đã hình thành nên không gian "The Silver Coolture" - một trải nghiệm nghệ thuật trọn vẹn, đầy cảm hứng và mới mẻ.

Heineken Silver chai nhôm không chỉ mang đến hương vị êm mượt đặc trưng mà còn tái định nghĩa cách thức thưởng bia trong những bữa tiệc đỉnh cao. Thông qua trải nghiệm tiệc chất độc đáo với khay ngôi sao tích hợp công nghệ cảm biến, mỗi khoảnh khắc nâng chai sẽ càng trở nên thêm đáng nhớ. Ánh sáng ngôi sao và đèn LED kích hoạt trên khay góp phần tạo nên không gian kết nối đầy ấn tượng, nơi bạn có thể cảm nhận được tinh thần "Êm Chất Thời Thượng" của Heineken Silver chai nhôm.

Đêm tiệc đỉnh chất bùng nổ khi Isaac, Bích Phương và Karik bất ngờ xuất hiện giữa đám đông, xóa tan mọi khoảng cách và kéo khách mời hòa nhịp cùng âm nhạc.

Từ năng lượng "cool" của Karik đến sự quyến rũ của Bích Phương, và phong cách tự tin của Isaac, mọi khoảnh khắc đều gói trọn tinh thần "Êm Chất Thời Thượng" - nơi kết nối được tạo nên từ những cảm xúc thật và trải nghiệm nhập tiệc đẳng cấp.

Đặc biệt, khi "Producer tỉ view" 2pillz xuất hiện với bản hook độc quyền sáng tác riêng cho màn ra mắt của Heineken Silver chai nhôm, không gian đêm tiệc như được thổi bùng lên. Màn kết hợp này không chỉ dừng lại là điểm nhấn của sự kiện mà sẽ sớm được phát hành, hứa hẹn trở thành một phần không thể thiếu để giới trẻ i mang "chuẩn mực tiệc chất" vào không gian riêng của mình.

Giữ trọn tinh thần "chất" xuyên suốt đêm tiệc, DJ Minh Trí tiếp lửa khán giả bằng những set nhạc remix ấn tượng, hòa quyện giữa giai điệu quen thuộc và sắc thái mới mẻ.

Tại sự kiện, sự xuất hiện của loạt nghệ sĩ đình đám "cháy hết mình" cùng dàn khách mời sở hữu phong cách thời thượng, bao gồm HURRYKNG, Fashionista Quỳnh Anh Shyn và Stylist Hoàng Ku, đã khiến đêm tiệc thêm phần đậm chất. Xuyên suốt sự kiện, những khoảnh khắc đáng nhớ đều được lưu giữ tinh tế qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thiên Minh. Anh đích thân ghi lại những hình ảnh khách mời nâng chai Heineken Silver chai nhôm trong ánh sáng lung linh, khiến bất cứ ai cũng có spotlight của riêng mình.

"The Silver Coolture" mang lại loạt khoảnh khắc ấn tượng đánh dấu sự xuất hiện của một biểu tượng tiệc chất mới. Từ hương vị êm mượt, đến lớp vỏ nhôm cao cấp sang trọng giúp làm lạnh nhanh và giữ trọn vị tươi mát, Heineken Silver chai nhôm đã định nghĩa cách người trẻ hiện đại tận hưởng những bữa tiệc chất hơn, đỉnh hơn và thời thượng hơn.

