Cận cảnh hành lang kinh tế quốc lộ 1A kết nối trục đô thị khu tây

Trục xương sống của hơn 10 khu công nghiệp lớn

Huyện Bến Lức (Long An) hiện là một trong những trung tâm công nghiệp sôi động nhất Vùng kinh tế trọng điểm phía nam, với hơn 8 khu công nghiệp đang hoạt động quy mô lớn như: KCN Nhựt Chánh, KCN Phúc Long... thu hút hàng trăm doanh nghiệp FDI và nội địa, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm nghìn lao động.

Các nhà máy công nghiệp tại các KCN Bến Lức

Toàn bộ dải công nghiệp này đều bám dọc theo hành lang quốc lộ 1A, trục giao thương huyết mạch kết nối các khu công nghiệp với cảng biển, trung tâm logistics và thị trường tiêu thụ tại TP.HCM. Khi quốc lộ 1A được nâng cấp, mở rộng theo quy hoạch, tốc độ lưu thông hàng hóa tăng lên, chi phí logistics giảm xuống, và toàn bộ khu vực công nghiệp Bến Lức hưởng lợi trực tiếp, kéo theo nhu cầu về nhà ở, dịch vụ và hạ tầng đô thị bùng nổ theo.

Các nhà máy công nghiệp tại các KCN Bến Lức

Đây là vòng tròn phát triển tự nhiên mà các nhà kinh tế học đô thị gọi là "cluster effect" - khi một khu vực đã có nền tảng kinh tế công nghiệp vững chắc, một cú hích hạ tầng sẽ kích hoạt toàn bộ tiềm năng tích lũy và đẩy cả vùng lên một nấc thang phát triển mới.

Áp lực nguồn cung nhà ở chất lượng: Cơn khát chưa có hồi kết

Với hàng trăm nghìn lao động và hàng nghìn chuyên gia, kỹ sư đang làm việc tại khu vực Bến Lức, nhu cầu về nhà ở chất lượng cao là vô cùng lớn. Tuy nhiên, thực tế nguồn cung hiện tại chủ yếu là nhà trọ chật hẹp và các căn hộ thấp tầng thiếu tiện ích, chưa thể đáp ứng được yêu cầu của tệp khách hàng có thu nhập tốt và tiêu chuẩn sống cao.

Khoảng trống thị trường này, giữa nhu cầu nhà ở chất lượng cao và nguồn cung thấp là cơ hội kinh doanh khổng lồ mà các chủ đầu tư tiên phong đang tận dụng. Và đây cũng chính là lý do Seaholdings lựa chọn Mỹ Yên để phát triển Destino Centro, một tổ hợp căn hộ Modern Luxury đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường.

Eleva - Destino Centro: Xuất hiện đúng lúc, đúng nơi

Phối cảnh sảnh đón sang trọng tháp Eleva – Destino Centro

Trong bức tranh hành lang kinh tế quốc lộ 1A, tháp Eleva - Destino Centro của Seaholdings là câu trả lời hoàn chỉnh cho bài toán nhà ở chất lượng tại khu vực đang phát triển mạnh mẽ này. Thiết kế căn hộ hiện đại, tiện ích nội khu đồng bộ, vị trí cận kề trục giao thông huyết mạch và dự kiến quy hoạch ga metro, tất cả hội tụ để tạo ra một sản phẩm bất động sản vừa đáp ứng nhu cầu an cư thực tế vừa có tiềm năng tăng giá bền vững.

Phối cảnh khu vực cảnh quan xanh nội khu Destino Centro

Với mức giá từ 38,6 triệu đồng/m², Eleva đang mở ra cơ hội cho cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư dài hạn, những người muốn đặt cược vào một vùng đất mà hạ tầng, kinh tế và nhu cầu thị trường đang đồng hướng vận động. Trong vùng tây TP.HCM đang bước vào chu kỳ cất cánh, đây là một trong những điểm đến đáng cân nhắc nhất trên bản đồ đầu tư bất động sản hiện nay.



