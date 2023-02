Cận cảnh hoang phế của 'vương quốc' gạch gốm một thời vàng son ở Vĩnh Long

Toàn bộ vùng di sản (khoảng 3.060 ha) thuộc 4 xã Mỹ An, Mỹ Phước, Nhơn Phú, Hòa Tịnh và một phần vùng đệm di sản (khoảng 5.000 ha), thuộc 2 xã An Phước và Chánh An đều trong phạm vi khoanh vùng dừng tháo dỡ lò gạch